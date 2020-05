Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 25 mai. Berbecii învață din greșeli, Balanțele trebuie să fie răbdători

Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

INVATA DIN GRESELILE TALE

Pamantul este ca o scoala. Sinele tau inalt a ales sa se inroleze in aceasta dimensiune ca sa invete lectii pe care in lumea spiritelor nu le poate invata rapid. Felicita-te pentru curajul necesar de a pleca din confortul in care sa te simti una cu intregul, cu tot ceea ce este si sa alegi sa experimentezi senzatia de separare in timp ce iti urmaresti lucrurile de facut. Se presupunea de la bun inceput ca vei face greseli. Acestea fiind spuse, un suflet intelept este cel ce invata din ele. Viata pe Pamant prezinta continuu provocari si cei ce invata rapid descopera ca au de-a face cu mult mai putine provocari si zbateri dificile. Daca acest mesaj iti apare, Arhanghelul Mihail si ghizii tai spirituali iti reamintesc ca, cu cat iti folosesti intelepciunea experientelor trecute atunci cand te confrunti cu o lectie de viata, cu atat mai rar aceste lectii ti se mai prezina. Asuma-ti responsabilitatea pentru greseli si nu te concentra sa invinovatesti pe altii pentru consecinte. In loc de vina, mergi intr-o stare de intelegere si acceptare a lectiei ; facand astfel, nu va fi nevoie sa repeti un comportament in interactiuni viitoare. In viata nu exista esecuri ci doar posibilitati de a face ceva diferit decat ai facut inainte, din cauza ca acum ai intelegerea si stiinta vechii experiente.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa traiesc in aliniere cu evolutia mea spirituala, pentru ca ma sustii sa imi inteleg, accept, asum si iubesc experientele care m-au adus aici unde sunt.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

AI NEVOIE SA MANFESTI bunatate IN JUR

Experimentarea vietii pe Pamant poate sa devina coplesitoare din cand in cand. Deseori nu sunt destule ore disponibile dintr-o zi ca sa realizezi tot ce ti-ar placea. Singurul lucru ce nu iti solicita timp suplimentar si pe care il poti face permanent, in fiecare moment, este acela sa fii bun. Bunatatea inseamna manifestarea luminii iubirii care pleaca de la un suflet spre celalalt in aceasta dimensiune pamanteasca. Bunatatea este o forma de recunoastere a unei alte persoane ce merita aceeasi iubire pe care o meriti si tu si pe care ti-o dai. Atunci cand impartasesti aceasta energie cu alta persoana, poate fi cel mai important lucru de care sufletul sau are nevoie in acel moment particular al calatoriei sale pe Pamant. Poate fi intr-o situatie de nesiguranta, iar acest cadou al bunatatii tale pe care tu i-o oferi poate centra persoana suficient incat sa ia deciziile corecte pentru sine. Cand tu esti bun cu cineva sau cand cineva este bun cu tine, poti simti acest lucru direct in chakra inimii ca manifestare fizica pe corp. “Imi topeste inima” sau “Imi inmoaie/deschide inima” se spune deseori cand un act (sau chiar o poveste despre bunatate in care nici nu esti implicat) rezoneaza cu tine. Aceasta este energia sufletului tau si orice actiune care creste aceasta energie trebuie cultivata. Fa un efort zilnic concertat de a fi constient ce energie trimiti din tine in afara ta spre oameni. Bunatatea este contagioasa.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi sa fiu o persoana buna, sa imi hranesc sufletul dar si pe al celorlalti cu energia bunatatii mele ce este calauzita divin.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

DA DRUMUL EGOULUI!

O lectie majora in aceasta scoala de a fi om pe Pamant este sa inveti sa separi personalitatea egoului de adevarata ta fiinta. In realitatea plina de iluzii a acestei lumi fizice, constiinta Sinelui tau inalt – care are de-a face numai cu INTREGUL – este filtrat prin mintea si creierul man si prin gandurile ce incep cu “Eu”. Omul se identifica pe sine prin corpul in care se afla, in mediul din jur, in obiectele materiale cumparate si in felul in care este perceput de altii. Fiecare gand emotional este vazut din punctul de vedere propriu, deci al egoului. Ghizii tai si Sinele tau inalt au ales aceasta dimensiune pamanteasca pentru ca tu sa simti cum este sa experimentezi iubirea si compasiunea in timp ce ai emotii de izolare si deconectare. Aceasta uriasa separare dintre ego si sinele tau adevarat este cauza starii de tristete si necaz aici pe pamant. Daca primesti acest mesaj, ghizii tai vor sa iti reaminteasca ca obiectivul tau principal de viata este sa vezi totul ca parte din tine. Cand tu te poti deschide spre ce se intampla in afara egoului, esti capabil sa vezi perspectiva mai mare a vietii tale si abia atunci ai parte de valuri noi de bucurie si implinire.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi reamintesti ca nu sunt singur, izolat, deconectat, separat, ca sunt parte din Marele Intreg si ca tot ce este in jurul meu este in stransa conexiune cu intreaga mea fiinta. Iti multumesc pentru aceasta calauzire valoroasa!

