HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 25 noiembrie. Gemenii se vindecă, Leii sunt protejați

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 25 NOIEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FII CU OCHII PE PROGRES, NU PE PERFECTIUNE

“Nu te compara cu altii si nici nu te judeca. In schimb, focuseaza-te la cat de departe ai ajuns si la cat de multe lucruri ai invatat !”

Ai primit acest mesaj ca semn ca intretii judecati perfectioniste despre tine care nu fac altceva decat sa te blocheze. Poate ca ai o frica cum ca, daca munca ta sau tu nu sunteti perfecti, nu vei primi ceea ce ai nevoie. Arhanghelul Mihail si ingerii pazitori te reasigura ca esti perfect din punct de vedere spiritual pentru ca esti facut dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu. Nu mai incerca sa fii si perfect din punct de vedere uman. Nimeni nu este perfect in sens uman, absolut toata lumea este un proiect in curs de devenire.

Acum ti se cere sa te focusezi pe tot progresul pe care l-ai facut si sa devii constient de succesul tau. Te rugam sa nu fii dur cu tine insuti si sa incetezi sa te mai judeci. Esti o persoana demna de a fi iubita, atat in interior cat si in afara ta. Daca cineva te critica, in special abuziv, tine distanta de aceasta persoana. Meriti sa fii cu oameni care te sustin, care vad tot ce faci bun, care iti vad evolutia, sunt constructivi, blanzi si incurajatori.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru puterea pe care mi-o dai sa imi vad valoarea si sa ma inconjor de oameni care ma apreciaza neconditionat.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

COMUNICA SANATOS IN RELATIILE TALE

“Discutiile de la inima la inima si comunicarea clara, asertiva te ajuta sa intelegi si sa fii inteles.”

Acest mesaj iti aduce speranta pentru tine si pentru relatiile tale, in special daca ai avut zbateri sa fii inteles de ceilalti. Este la orizont acum o forma mai clara si delicata de comunicare initiata de tine ca raspuns la rugaciunile tale. O noua putere iti da curajul de a vorbi despre sentimentele tale sincere intr-un mod iubitor care tine comunicarea deschisa. Tu nu incerci sa schimbi sau sa convingi pe altii – tu esti doar autentic cu tine.

Mesajul poate fi si un semn de imbunatatire a unei relatii existente sau ca pe drum spre tine se indreapta o noua prietenie sanatoasa sau partener romantic. Atunci cand vorbesti din inima in relatiile tale, altii au ocazia sa te cunoasca si aprecieze exact asa cum esti, ceea ce elibereaza starea de singuratate pentru ca stii ca tu (nu o falsa versiune a ta) esti iubit pentru exact ceea ce esti.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi veghezi cu iubirea si indrumarea ta relatiile din viata mea in care ma exprim sincer, autentic si cu iubire si primesc inapoi intelegere si acceptare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

VINDECARE PROFUNDA EMOTIONALA

“Inima ta este gata sa se vindece de experiente trecute si tu esti dispus sa iti dedici timp si energie pentru ingrijire terapeutica.”

Acesta este un mesaj pozitiv care iti indica faptul ca primesti ajutor divin ca sa fii pregatit sa procesezi si sa mergi mai departe dupa anumite experiente si traume dureroase. Asta inseamna ca esti deschis sa primesti energie vindecatoare si revelatii de inspiratie despre experientele tale si rolul acestora in devenirea ta. Esti ghidat sa iti dedici timp pentru munca de vindecare personala. Aceasta poate implica intalniri cu terapeuti sau vindecatori sau sa petreci timp in plus in meditatii sau rugaciuni sau in practici de grija pentru sufletul si corpul tau cu care tu rezonezi. Si detoxificarile de orice fel sunt puternice si eficiente acum pentru tine : de chimicale, de mancare de proasta calitate si de influente negative.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma vindeci la toate nivelele profunde ale fiintei mele si ca ma calauzesti spre toate actiunile si ajutoarele pamantesti care sa ma faca sa fiu din nou intreg si complet din toate punctele de vedere.

