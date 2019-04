HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 26 aprilie. Taurii trebuie să fie sinceri față de ei înșiși, Berbecii trebuie să apeleze la simțul umorului

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 26 APRILIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Simtul umorului

Aceasta situatie va beneficia de faptul ca ai simtul umorului. Priveste-ti experienta ca si cum ai urmari o scena dintr-un film, amintindu-ti ca lumea intreaga este o scena. Ce gasesti “de ras” in legatura cu natura umana in acest scenariu ? Obtinand o noua perspectiva asupra comportamentului fiecarui om, poti sa te detasezi automat, cu iubire. Umorul permite oamenilor sa nu mai fie asa de precauti, astfel incat iubirea poate patrunde si vindeca situatia si relatia. Iata de ce Dumnezeu si ingerii au un minunat simt al umorului, iar tu la fel.

Semnificatii specifice posibile : Sa stii ca rasul este cel mai bun medicament / Urmareste un film distractiv pentru a avea mai multa buna dispozitie / Misiunea ta personala poate sa includa umorul intr-o forma sau alta / Invata glume noi pentru a detensiona o relatie

Rugaciune : Iti multumesc ca m-ai ajutat sa vad aspectele umoristice din aceasta situatie si sa rad cu iubire de manifestarile naturii umane. Sunt dornic sa imi vad experienta intr-o lumina noua, pentru a atrage energia iubirii si a vindecarii.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Admite adevarul fata de tine si actioneaza in consecinta

Ai tras aceasta carte fiindca exista un sentiment puternic de care ai incercat sa nu tii seama. Desi te straduiesti sa il dai deoparte, acest sentiment iti cere sa fii cinstit cu tine insuti. Ingerii iti spun ca infruntarea adevarului va fi vindecatoare si iti va oferi directia si calauzirea de care ai nevoie. Ai incercat sa nu tii seama de impulsul launtric, fiindca esti ingrijorat de schimbarile pe care trebuie sa le faci in viata. Arhanghelul Mihail te asigura ca te calauzeste, nevoile iti sunt implinite si relatiile iti raman sanatoase.

Semnificatii specifice posibile : Vindeca sau paraseste o situatie nesanatoasa. Nu face compromisuri. Infrunta-ti temerile. Pastreaza ganduri de iubire fara de tine si fata de aceasta situatie.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru sprijinul pe care mi l-ai dat, ajutandu-ma sa imi infrunt sentimentele cu gratie si acceptare, astfel incat sa fiu cinstit si iubitor cu mine insumi si cu altii. Iti multumesc ca imi dai curaj si tarie.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Inocenta

Arhanghelul Mihail te tine intr-o imbratisare placuta, asigurandu-te de propria ta inocenta. Cere-i sa te ajute sa te ierti si sa scapi de autoinvinovatire (emotie grea care te impiedica sa traiesti pacea launtrica) spunand ; “Arhanghele Mihail, iti multumesc ca m-ai ajutat sa ma iert pentru [descrie situatia la care te gandesti] si pentru orice altceva pentru care m-am invinovatit. Te rog, ajuta-ma sa ma eliberez de autoinvinovatire in minte, trup si emotii.”. Respira adanc, simte cum te eliberezi profund in timp ce Arhanghelul Mihail te ajuta sa iti cuprinzi adevarata inocenta. Purtarea ta in trecut nu putea sa anuleze creatia perfecta a lui Dumnezeu, ca fiinta de lumina si iubire, puternica si iubitoare.

Semnificatii specifice posibile : persoana despre care intrebi sau care iti vine in minte acum este inocenta ; iti prinde bine curatare si detoxifiere fizica si energetica ; poti avea incredere in situatia despre care intrebi ca iti aduce ce e bine pentru tine ; focalizeaza-te asupra calitatii altor oameni, in loc sa le vezi “greselile”.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule si voi ingerilor, va multumesc ca m-ati ajutat sa vad ca toate calitatile tale de iubire si lumina pura se reflecta in mine si in toti ceilalti oameni. Ajuta-ma sa imi cuprind inocenta daruita de Dumnezeu, astfel incat sa simt pacea launtrica.

