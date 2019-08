HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 26 august. Gemenii se vindecă prin credință, Capricornii trebuie să învețe să ierte

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 26 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

MEDITATIA

Cuvantul latin “medicus” care inseamna “sa faci intregul” sau “sa vindeci” sta la radacina atat a meditatiei cat si a medicatiei. Asadar, o alternativa la medicamente este si meditatia iar acest mesaj este o sugestie sa practici meditatia cu rol vindecator. Multe dovezi arata legatura directa intre meditatie si longevitate si beneficii semnificative de sanatate. Meditatia inseamna doar o focusare a mintii in mod constient fie pe un gand de pace fie pe o intentie pozitiva. Poti participa la sedinte de meditatie, poti urmari o meditatie ghidata audio sau poti medita in propriul tau fel. Toate formele sunt folositoare si vindecatoare.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : mentine ganduri de sanatate despre sanatatea ta spunand afirmatii in acest sens ; studiaza cu un profesor de meditatie ; preda, scrie sau ghideaza pe altii prin meditatie ca parte din munca ta vindecatoare ; participa la intalniri spirituale cu scop de meditatie.

Rugaciune : Draga Arhanghele Mihail si draga Arhanghele Rafael, va rog sa meditati cu mine si sa imi ghidati mintea si corpul sa ma focusez pe pace, sanatate si stare de bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

IMBUNATATIRE A SANATATII

Arhanghelii Mihail si Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) iti ofera informatii din culisele divine cu privire la o situatie de sanatate care te preocupa si de care intrebi cu gandul tau. Ei vor ca tu sa stii ca rugaciunile tale si actiunile tale sanatoase chiar ajuta, deci ramai pe aceasta cale pozitiva. Poate dura ceva timp pana cand imbunatatirile sa fie foarte evidente sau palpabile si intre timp esti rugat sa ramai optimist si sa continui sa faci actiuni de stil de viata sanatos. Daca esti tu un vindecator, acest mesaj simbolizeaza ca esti pe drumul cel bun. Schimbarile la care te-ai gandit recent sa le pui in practica sunt cu adevarat ghidare de la arhangheli si de la ingerii sanatatii care te asista permanent in munca ta de vindecare. Ei sunt cu tine in fiecare clipa in calatoria ta vindecatoare.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : daca iti urmezi ghidarea prin intuitie, vei experimenta rezultate pozitive ; scopul vietii tale este si munca de vindecare ; rugaciunile tale despre vindecarea ta sau a cuiva drag au fost auzite si primesti raspuns ; mentine-ti un nivel ridicat de credinta si incredere in ingeri si arhangheli.

Rugaciune : Draga Arhanghele Mihail si draga Arhanghele Rafael, va multumesc pentru reasigurarea linistitoare pe care mi-o trimiteti cu privire la situatia ce ma preocupa.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

CREDINTA TA TE VA VINDECA

Ai primit acest mesaj ca o reamintire a puterii de vindecare a credintei. Vindecatorul divin si Invatatorul, Iisus, a demonstrat si invatat ca prin credinta totul este posibil. Iisus si Arhanghelul Mihail iti pot creste urias nivelul de credinta, daca le ceri acest lucru, ca sa ai incredere in solutionarea favorabila a subiectelor cu care te-ai zbatut in ultima perioada. Poti sa te folosesti si tu de credinta lor perfecta pentru a te ajuta sa iti reamintesti ca tot ce se intampla chiar este in ordine perfecta, desi aparentele par a contrazice acest adevar spiritual. Acest mesaj iti cere sa te astepti la miracole in moduri surprinzatoare si neasteptate. Da permanent orice ingrijorare lui Dumnezeu si asculta-ti ghidarea interioara despre ce actiuni sa urmezi.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : ai motive intemeiate sa fii optimist ; rugaciunea te ajuta dar ingrijorarea inrautateste o situatie ; dezvolta un program sanatos de gestionare a stresului ; evita carcotasii si scepticii si asculta doar vocile pozitive ; ai incredere in persoana si situatia la care te gandesti acum.

Rugaciune : Draga Iisus, Arhanghele Mihail, va multumesc pentru ca imi crestesti credinta, ca sa am incredere in miracole.

