HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 26 februarie. Vărsătorii sunt înțelepți, Săgetătorii trebuie să se purifice

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

AI CREDINTA SI ACTIONEAZA!

“Asuma-ti un risc si pune-ti adevarata dorinta a inimii in actiune!”

Amanarea implinirii unui vis nu va face ca acest vis sa dispara. Nici nu va duce la implinirea lui. Indecizia este moartea pasiunii arzatoare a sufletului care doreste sa evolueze, sa se imbunatateasca, sa creasca si sa invete. Nu te ingrijora ca ai lua decizii gresite. In schimb, ingrijoreaza-te ca daca nu iei nicio decizie. Ca sa poti lua o decizie asumata si cu inima impacata, fa-ti timp in liniste sa te rogi, sa meditezi, sa cercetezi, sa investighezi, sa te plimbi pe jos in aer liber, in natura si apoi ia o decizie. Dupa ce o vei lua, energiile Universului iti vor sustine imediat decizia si usile ti se vor deschide una dupa alta ca prin farmec. Adevarata magie este faptul ca te-ai decis sa realizezi ceva si ai trecut la actiune. Aceasta intentie este cea care te aseaza in calatoria ta magica. Ai incredere ca Universul te sustine in toate felurile cu putinta. Ai incredere ca intuitia ta este clara si corecta pentru tine. Apoi fa un salt de credinta si sari din plin inainte in necunoscut, punandu-ti visele in actiune. Nu ezita si nu mai amana nicio clipa!

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: visul tau se va implini; calea pe care ai ales-o este cea buna pentru tine; divinitatea te sustine din plin in misiunea ta; nevoile tale materiale vor fi implinite cu prisosinta; fa pasi concreti spre realizarea unui vis; rupe-ti visul in portiuni mai mici pe care le poti deja implini si asa iti este mai usor sa incepi si sa continui.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca ma sustineti sa actionez spre implinirea viselor mele si imi dati curajul de a actiona spre viitorul dorit.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

FRUMOSUL DIN TINE VREA SA SE EXPRIME

“Trezeste zeita energiei feminine din tine prin dans, ingrijire de sine si prin aprecierea divinitatii tale.”

Permite-i inteligentei interne feminine ce exista in fiecare persoana, indiferent de sex, precum si frumusetii tale dinamice sa tasneasca la suprafata. Onoreaza si pretuieste-i puterea si semnificatia pe care o aduce vietii tale. Indiferent daca sufletul tau locuieste in corp de femeie sau de barbat, tu ai in tine feminitatea ce te ingrijeste, si te ghideaza prin intuitia ta. Acum este timpul sa devii constient de existenta ei, sa ai grija de tine prin ghidarea ei si sa iti sarbatoresti unicitatea si ce fiinta magnifica esti.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: echilibreaza-ti energia masculina cu mai multa energie feminina; fa pasi concreti ca sa iti vindeci sexualitatea; bucura-te de faptul ca esti femeie; daca esti barbat, onoreaza femeile din viata ta cu apreciere, respect, iubire; in relatii, permite partii mai blande din tine sa iasa prima la inaintare; nu iti ascunde feminitatea, in caz ca esti femeie (imbraca-te intr-un mod mai feminin)

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca ma sustineti sa imi echilibrez energia masculina cu cea feminina, asa cum ziua si noaptea sunt in echilibru, pentru a inflori, a ma ingriji, iubi si onora toate formele de manifestare a femininului in aceasta lume.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

INDEPENDENT(A) CA O PISICA

“Independenta ta este fundatia puterii si succesului tau.”

Indiferent daca esti constient sau nu, daca manifesti sau nu, in tine exista o componenta de fiinta foarte independenta. Totusi, ai nevoie si de afectiune dar si de companioni placuti si jucausi. Acum este timpul sa iti echilibrezi interactiunile sociale cu putina solitudine. In timp ce poate ceri si altora opiniile lor, pana la urma tu esti cel care trebuie sa isi ia singur deciziile. Libertatea si independenta ta sunt prioritati de top, deci asigura-te ca aceste caracteristici iti sunt hranite si ingrijite.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: petrece timp singur; da-ti permisiunea sa te joci; cere ca nevoile sa iti fie implinite; ia-ti propriile tale decizii; joaca-te si stai mai mult in preajma pisicilor, fiinte independente; fii atent ce mesaje iti transmite pisica ta si/sau creste o pisica.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi sustineti spiritul independent ca baza a puterii mele personale!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.