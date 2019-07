HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 26 iulie. Berbecii trebuie să scape de teamă, Taurii se echilibrează

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 26 IULIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Lasa teama … ACUM !

Ingerii iti transmit ca teama este singurul lucru care iti afecteaza fericirea si planurile. Ei vor sa iti arate ca te poti simti bine si in siguranta. Aceasta carte indica faptul ca esti pregatit sa scapi de problemele privind controlul si sa ai incredere ca totul va merge cat mai bine posibil.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Bucura-te pentru ca mergi in directia buna / Meriti tot ce este mai bun, ca noi toti / Permite-ti sa primesti iubire, sprijin si abundenta / Esti vrednic de iubire.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog ajuta-ma sa ma simt bine si sa fiu vrednic de calauzirea ta. Iti multumesc ca m-ai eliberat de gandurile si sentimentee mele grele, toxice, egoiste.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

DREPTATE SI ADEVAR – SE ECHILIBREAZA BALANTA

Arhanghelul Mihail iti inmnaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra te asigura ca adevarul este revelat si balanta dreptatii functioneaza.

Cheia sacra iti este inmanata de Arhanghelul Mihail si este o binecuvantare puternica de dreptate si adevar. Dreptatea este un concept de corectitudine morala bazata pe etica, lege, legi naturale, ratiune, echitate care ia in considerare drepturile oamenilor fara discriminarea data de rasa, sex, orientare sexuala, culoare, etnie, religie, varsta, bogatie sau dizabilitate.

Energia acestei chei este un dar de la Dumnezeu care permite ca adevarul sa iasa la suprafata astfel incat o situatie sa fie rezolvata intr-o maniera corecta si justa. Situatia pentru care este mesajul poate fi una legala sau una spirituala in functie de cum vor fi echilibrate scalele universale bazate pe legile karmei. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea drept “Dreptate energetica divina”. Ia-o cu iubire si recunostinta, tine-o aproape de inima ta si sa stii ca acesta este un cadou livrat divina. Asa sa fie, asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : o manifestare din contractul suflectului / se finalizeaza un aspect legal / acceptare fara discriminare / sinceritate / reforma politica / asistenta de la un suflet indigo / divort / semnarea unui contract / un aranjament divin / devotament pentru o cauza dreapta / sunt revelate tradari si minciuni / o datorie iti este platita / tu platesti si finalizezi o datorie a ta.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, imbratisez pe Dumnezeu pe masura ca caut adevarul si dreptatea. Imi aliniez sufletul cu Vointa divina iar dreptatea imi serveste de-a lungul timpului. Eu dau multumiri pentru manifestarea perfecta ce are loc ca urmare a raspunsului Vointei divine a Universului.

Iti multumesc ca ma sustii !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Aceasta situatie este deja rezolvata

Acest mesaj vine sa te asigure ca situatia care te preocupa s-a incheiat in mod fericit. Ingerii au lucrat in culise pentru a vindeca sursa grijilor tale. Desi s-ar putea sa nu fi vazut inca felul in care s-a rezolvat, ai incredere ca asa s-a intamplat. Lasa grijile si relaxeaza-te, avand siguranta ca totul merge bine.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Nu e nimic de care sa te ingrijiorezi / Totul se va termina cu bine / Aceasta relatie merita sa fie salvata / Ramai in situatia actuala fiindca problemele se vor rezolva curand.

Rugaciune : Las toate grijile si preocuparile in seama ta, in schimbul adevaratei paci in toate aspectele. Iti multumesc ca ai rezolvat aceasta situatie intr-un mod perfect divin pentru toti oamenii implicati.

