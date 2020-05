Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 26 mai. Taurii sunt inocenți, Balanțele nu trebuie să se teamă,

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Iarta-te: Nu ai facut nimic gresit

Ingerii observa in campul tau o vinovatie care iti influenteaza fericirea pe care o cauti. Te invinovatesti pentru ceva din trecut, dar e timpul sa lasi totul in seama lui Dumnezeu si a ingerilor tai, mai ales ca autoinvinovatirea este neproductiva si nesanatoasa. De fapt, chiar nu ai facut nimic gresit. Ai facut tot ce ai putut mai bine in acel moment.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: gandeste si vorbeste despre tine cu iubire / inceteaza sa mai rumegi trecutul / trimite binecuvantari celor fata de care esti manios, ca o cale de a te vindeca si pe tine si situatia / sa stii ca nu poti controla nici alti oameni, nici toate circumstantele care apar pe calea vietii.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti cer sa ma ajuti sa scap de autoinvinovatire si sa ma iert pe mine insumi (insami). Te rog calauzeste-ma sa ma eliberez de orice furie toxica si teama fata de altii. Iti multumesc, Arhangele Mihail, ca mi-ai permis sa ma simt centrat(a) si in stare de pace.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Inocenta

Arhanghelul Mihail te tine intr-o imbratisare placuta, asigurandu-te de propria ta inocenta. Cere-i sa te ajute sa te ierti si sa scapi de autoinvinovatire (emotie grea care te impiedica sa traiesti pacea launtrica) spunand ; “Arhanghele Mihail, iti multumesc ca m-ai ajutat sa ma iert pentru [descrie situatia la care te gandesti] si pentru orice altceva pentru care m-am invinovatit. Te rog, ajuta-ma sa ma eliberez de autoinvinovatire in minte, trup si emotii.”. Respira adanc, simte cum te eliberezi profund in timp ce Arhanghelul Mihail te ajuta sa iti cuprinzi adevarata inocenta. Purtarea ta in trecut nu putea sa anuleze creatia perfecta a lui Dumnezeu, ca fiinta de lumina si iubire, puternica si iubitoare.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: persoana despre care intrebi sau care iti vine in minte acum este inocenta / iti prinde bine curatare si detoxifiere fizica si energetica / poti avea incredere in situatia despre care intrebi ca iti aduce ce e bine pentru tine / focalizeaza-te asupra calitatii altor oameni, in loc sa le vezi “greselile”.

Rugaciune: Doamne Dumnezeule si voi ingerilor, va multumesc ca m-ati ajutat sa vad ca toate calitatile tale de iubire si lumina pura se reflecta in mine si in toti ceilalti oameni. Ajuta-ma sa imi cuprind inocenta daruita de Dumnezeu, astfel incat sa simt pacea launtrica.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Ingerii iubirii te ajuta

Aceasta carte confirma ca rugaciunile sau gandurile tale despre viata ta sentimentala au fost auzite si au primit raspuns. Exista un grup special de fiinte eterice, numite Ingerii iubirii romantice, care se ocupa anume de problemele privind iubirea. Acestia te calauzesc intuitiv in relatia ta sau te pregatesc pentru marea iubire. Pentru a manifesta iubirea unui suflet pereche, trebuie sa exprimi calitatile pe care le doresti de la un partener. Ingerii iubirii s-ar putea sa iti ceara sa faci unele schimbari sanatoase in stilul de viata ; sa te focalizezi asupra autoperfectionarii ; sa inveti sa ai pasiuni si hobbyuri noi interesante ; ori sa iti faci noi prieteni. Cu cat asculti mai mult de propria intuitie, cu atat vei primi mai repede raspunsuri despre relatiile tale de iubire.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: persoana despre care intrebi este sufletul tau pereche / vei trai schimbari fericite in actuala relatie / vei invata si iubirea de sine / urmand calauzirile primite, curand vei intalni pe cineva deosebit / asculta-ti intuitia privind exercitiile fizice, dieta si alte aspecte ale autoperfectionarii.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si iubiti ingeri pazitori ai sufletului meu pereche, va multumim pentru ca ne-ati pregatit pentru iubire, ca ne-ati motivat sa facem schimbari sanatoase in viata si ati aranjat sa ne intalnim. Va multumim ca ne-ati dat curajul de a ne recunoaste unul pe altul si de a ne implica intr-o relatie de iubire.

