HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 26 martie. Berbecii sunt bucuroși, Fecioarele trebuie să aibă încredere în ele

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

HOROSCOP. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

TRAIESTE IN STARE DE BUCURIE

Emotia de a fi fericit este ca un far ce te cheama sa ii urmezi lumina. Daca primesti acest mesaj, Arhanghelul Mihail si ingerii iti recomanda sa te gandesti la expresia “Daca se simte bine, fa-o!”. Reactiile fizice din corp pe care le simti atunci cand faci ceva ce te face bucuros sunt ca indicatoare de la ghizii tai spirituali ce iti indica directia buna. Fie ca esti constient de asta fie ca nu, daca iti urmezi starea de bucurie vei invata lectii unice si pretioase de viata. Gandeste-te la senzatiile de implinire si satisfactie ca la perle pretioase care sunt presarate inaintea ta in calatoria sufletului. Ele te indruma spre directia ta buna. Invers, daca ceva sau cineva te face sa te simti rau, obosit, suparat, infuriat, apasat, trist, neimplinit, dezimputernicit, infricosat, si acesta este un semn ca te-ai aventurat pe o directie care nu duce la implinirea misiunii tale spirituale. GPSul intern iti cere prin aceste senzatii sa iesi de pe acel drum.

Zilnic esti supus variilor dorinte sau interese. Daca iti urmezi visele si simti bucurie, inseamna ca acel vis este pentru drumul tau.

Daca ai primit acest mesaj, ghizii iti cer sa iti reexaminezi prioritatile, relatiile, activitatile pentru a le identifica pe cele pe care le faci fara pic de bucurie. Multe lectii de viata sunt cele in care trebuie sa invatam sa distingem intre ce ne aduce bucurie si ce nu, ascultand semnalele sufletului trimise prin emotii si prin senzatiile din corp. Indiferent daca mintea este de acord sau nu, sufletul si corpul stiu adevarul.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa ma reintorc de fiecare data la drumul autentic care aduce bucurie sufletului meu. Doar asa pot raspandi o energie buna in jur, iubire si recunostinta si doar asa pot primi inapoi acelasi lucru.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CE ESTI, ACEEA PRIMESTI

Acest mesaj reprezinta o intelepciune importanta pe care ghizii tai si Arhanghelul Mihail ti-o trimite. Legea atractiei iti spune ca pe orice energie iti focusezi atentia, aceea este energia pe care o vei manifesta. Tu esti creatorul realitatii tale. Poate parea ca un sfat brutal si direct, dar viata pe Pamant este plina de frica deghizata sub multe forme. Distragerile de zi cu zi care te impiedica sa te focusezi pe iubire si compasiune te pot duce pe un drum al anxietatii, tensiunii si stresului. Daca vrei iubire si bucurie in viata ta, trebuie sa te astepti la iubire si bucurie in viata ta. Daca inveti sa traiesti dupa acest adevar de baza, vei fi extrem de constient si atent cu privire la alegerile tale zilnice de viata si consecintele lor. In aceasta dimensiune fizica, este asa de usor sa cedezi fricii si anxietatii, dar trebuie sa realizezi ca acelea vor fi energiile pe care le atragi spre tine. Trebuie sa faci un efort constient sa transformi gandurile si energiile bazate pe frica in ganduri de compasiune, iertare, intelegere, mila, toleranta si ajutorare. Nimei nu poate scapa de aceasta lege, intrucat este o lege suprema. Este nevoie de practica pentru a trai asa. Daca primesti acest mesaj, cauta un eveniment prezent al vietii tale care iti cauzeaza stres si decide constient ca il recunosti apoi focuseaza-te pe solutii care sa schimbe energia sa intr-una care sa duca la un rezultat pozitiv.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa gandesc si sa simt la nivelul energiei pozitive ce corespunde cu cea a dorintei mele pe care o doresc implinita prin tot ce fac zi de zi.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ESTI FACUT DIN IUBIRE

Sufletul tau este energie. Tu esti facut din energie. Materia din care esti facut este energie. Cel mai potrivit cuvant pamantesc pentru a descrie aceasta energie este cuvantul IUBIRE. Viata pe Pamant nu este mereu dominata de iubire, de aceea este asa de provocator pentru un suflet sa ramana in starea sa naturala cat timp este aici. Fiecare suflet vine cu cele mai bune intentii sa manifeste energia iubirii din care este facut in tot ce face. Dar aici pe Pamant apar provocari. In loc de compasiune, empatie si egalitate usor pot aparea apatie, indiferenta si prejudecati.

Acest mesaj este o reamintire pentru tine ca toate provocarile pe care le intampini in viata ta pot fi minimizate foarte mult daca alegi sa experimentezi puterea din tine numita IUBIRE. Iubirea este cea mai puternica forta de vindecare a absolut orice. Ea uneste, ea intelege. Nu te teme vreodata sa iti demonstrezi iubirea sub toate formele sale de manifestare, pentru ca ea va fi mereu adevarul tau. Pentru ca IUBIREA ESTI TU.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa simt iubirea, sa exprim iubirea, sa daruiesc si sa primesc iubirea, sa gandesc iubirea, sa imi doresc iubirea si sa primesc iubirea, in toate formele sale de manifestare. Iti multumesc ca imi reamintesti faptul ca EU SUNT IUBIREA.

