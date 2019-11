HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 26 noiembrie. Taurii sunt pe calea cea bună, Săgetătorii se simt puternici

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 26 NOIEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Tu ai creat aceasta situatie si ai puterea de a o schimba

Acest mesaj iti reaminteste ca TU esti un creator puternic, facut dupa chipul si asemanarea Creatorului divin. Nu esti o victima pasiva ; ai dreptul si deprinderile necesare pentru a te ridica si a schimba totul in aceasta situatie sau relatie. Totusi, atat timp cat dai vina pe altii si crezi ca ei te controleaza, vei ramane blocat. Dar chemand in ajutor ingerii, apoi primind calauzirea primita, poti schimba totul ca prin minune.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: nu mai da vina pe tine sau pe altii / scrie o lista cu actiunile pe care trebuie sa le faci, apoi fa un pas in fiecare zi / discuta deschis si cauta solutii cu alta persoana implicata in aceeasi situatie / fa chiar azi un pas sau mai multi pentru transformarea visului in realitate / fa schimbari sanatoase in viata.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca m-ai lasat sa ma sprijin pe taria ta si mi-ai amintit de propria mea putere. Te rog sa ma ajuti sa manifest si sa vindec conform vointei lui Dumnezeu, creand pace si binecuvantari pentru toti cei implicati.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Esti pe calea cea buna

Ai primit acest mesaj ca o confirmare ca gandurile si actiunile tale merg in directia potrivita pentru implinirea misiunii personale si dobandirea pacii launtrice in aceasta viata. Asculta cu atentie calauzirile launtrice iar ingerii te aplauda ca le urmezi cu credinta. Desi nu vezi clar ce urmeaza sa se intample, ingerii vor sa stii ca ei te calauzesc si te protejeaza la fiecare pas pe care il faci.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Acum e momentul potrivit sa incepi un nou proiect, o afacere, un stil de viata, o carte sau o schimbare pozitiva in stilul tau de viata / Asculta-ti calauzirea launtrica chiar daca altii nu inteleg / Ai incredere pentru ca vei fi sprijinit financiar pe masura ce iti urmezi planurile.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te chem in ajutor acum. Iti multumesc ca m-ai calauzit puternic si clar ca sa pot intelege usor. Iti multumesc ca m-ai motivat si m-ai umplut de curaj si de incredere ca sa fac schimbari sanatoase in viata.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

PROTECTIA SINELUI – PANTOFI PUTERNICI !

Arhanghelul Mihail are un cadou pentru tine, o noua pereche de pantofi ! Vizualizeaza-te cum ii porti atunci cand simti ca ai nevoie de mai multa putere, curaj si protectie.Acest scut iti este oferit simbolic de Arhanghelul Mihail ca un instrument puternic de protectie. Sunt vremuri in viata ta in care te intrebi cum vi reusi sa faci fata, cum vei merge mai departe, cum te vei descurca cu o anumita situatie sau persoana. Asemenea vremuri provocatoare iti solicita sa “sapi adanc” si sa gasesti in tine acea putere interioara pe care nici in vis nu credeai ca o ai. Arhanghelul Mihail iti daruieste aceasta tehnica magica de protectie. Primesti acum o noua si foarte speciala pereche de pantofi energetici. Te poti intreba daca sunt pantofi de firma. Desigur, ei sunt creati anume de Dumnezeu pentru tine. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de mai mult curaj, protectie, forta, vizualizeaza-te cum incalti pantofii tai puternici. Respira adanc si fii constient ca esti cu pantofii speciali incaltat si ca Arhanghelul Mihail este alaturi de tine si astfel fel fi suficient de tare pentru a face fata oricarei situatii dificile.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: primesti ajutor intr-una din situatiile de interviu job, o examinare, cand ai de-a face cu un agresor, daca ceri o marire de salariu, daca sustii un copil sau pe cineva ce nu are suficienta forta, daca esti salvator intr-un job cu provocari precum salvamontist, salvamar, medic, asistent medical, ofiter de politie, fortele armate, pompier, paramedic.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma sustii ca sa fiu puternic si protejat. Acum pot sa fac fata situatiilor dificile, accesandu-mi puterea interioara. Primesc intarire si protectie de la Univers prin Tine si asta imi permite sa avansez prin viata cu usurinta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.