Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 27 aprilie. Fecioarele trebuie să-și extindă orizonturile, Peștii au parte de o nouă transformare

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

VEDERE DE ANSAMBLU CA SA INTELEGI

Nu te lasa distras de detalii. Da drumul preocuparilor mici si meschine. Prinde imaginea mare de ansamblu. Imagineaza-ti ca privesti viata de deasupra, din elicopter. Fa doar ceea ce este cu adevarat important, tot restul este nesemnificativ. Treci prin fiecare domeniu al vietii tale si vezi care este la fiecare imaginea de ansamblu. Ia decizii majore de viata bazandu-te pe aceasta strategie.

MESAJ SUPLIMENTAR: Este usor sa uiti care este tinta per ansamblu a unei calatorii si sa te lasi prins de mecanismele de zi cu zi pentru supravietuire si de suisurile si coborasurile inerente ale drumului. Doar cand iti faci timp sa privesti perspectiva vei realiza ca majoritatea grijilor si anxietatilor sunt doar temporare. Imagineaza-te in viitor; intreaba-te daca ce faci acum va mai fi important pentru sinele tau din viitor. Focusarea pe aceste preocupari si griji iti ia din energia vitala valoroasa. Mentine-ti atentia directionata spre lucrurile importante ale vietii. Lasa restul sa cada.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog sa ma mentii focusat doar pe ce conteaza si te rog sa ma protejezi pe fiecare pas al drumului meu! Iti multumesc.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CALATORIA INIMII; IUBIREA CURGE PRIN TINE

Esti foarte iubit si foarte demn de iubire. Tu esti un recipient sacru pentru iubire, ca ea sa curga prin tine. Creatorul este iubire iar esenta ta este tot iubire. In ceea ce priveste viata ta de iubire, totul se vindeca sau deja s-a vindecat pe planurile subtile pe care nu le vezi. Ai incredere in mesajele inimii tale si urmeaza-le, chiar daca uneori sunt ciudate pentru mintea ta. Ingerii si ghizii comunica cu tine, asculta-le soaptele blande.

MESAJ SUPLIMENTAR: Iubire plina de bucurie curge prin tine. Meriti iubire. Nu trebuie sa faci nimic special ca sa primesti aceasta energie vibranta. Devotamentul divin isi face drum spre tine. Poti calatori in continuare cu inima usoara pe calea ta, stiind ca esti inconjurat de iubire. Este o zi in care sa cinstesti acest adevar. Capacitatea ta de a primi si a da iubire se expandeaza. Lasa-ti inima sa te conduca in continuare. Misiunea ta pe pamant este sa iti cresti abilitatea de a imparti si accepta iubirea si exact asta are loc acum.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru valurile de iubire cu care tu si toate fiintele ceresti ma scaldati in fiecare clipa.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

BUCURA-TE DE CALATORIE

Nu trebuie intotdeauna sa stii incotro te indrepti. Accepta faptul ca uneori calea vietii este intortocheata si surprinzatoare. Totusi, sa stii ca esti intotdeauna exact unde trebuie sa fii, chiar daca nu iti pare asa. Fii prezent in calatoria ta. Imbratiseaza tot ceea ce intalnesti pe cale. Este totul pentru binele tau cel mai inalt. Accepta ceea ce este. Aceasta este cheia pentru puterea ta interioara.

MESAJ SUPLIMENTAR: Cand calatoresti pe calea vietii, trebuie sa fii cat mai mult in momentul prezent. Pentru calator totul este nou, el nu se gandeste la trecut si nu pierde timpul cu ganduri pentru viitor. Uneori este dificil sa accepte tot ce apare pe carare, in special daca aceasta se suceste in directii neasteptate. Este insa un act de curaj si credinta sa accepti ceea ce este fara judecata si sa continui sa mergi. Ai incredere ca exista un plan pentru viata ta si ca acesta se deruleaza perfect. Ai credinta ca esti pe drumul ce iti este menit. A accepta ceea ce este nu inseamna sa nu lucrezi pentru schimbari. Acest mesaj iti sugereaza ca orice experienta te sustine pentru binele tau cel mai mare si pentru evolutia ta spirituala. Daca este ceva ce nu accepti, incepe sa accepti mai intai faptul ca nu accepti. A permite este cheia pentru o cale plina de impliniri.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog sa imi aduci bucuria de a ma bucura de fiecare clipa a prezentului, indiferent ce a fost si indiferent ce va fi, astfel imi exprim recunostinta pentru viata. Iti multumesc!

