HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 27 august. Scorpionii trebuie să-și controleze stresul, Peștii au parte de o surpriză plăcută

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 27 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai.

HOROSCOP. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

SCHIMBARI

“Schimbarile prin care treci acum sunt pozitive.”

Uneori ne temem sa facem schimbari pentru ca nu stim ce se va intampla in viitor. Acest mesaj doreste ca tu sa stii ca schimbarile prin care viata te poarta acum sunt pozitive. Treci printr-o poarta a vietii spre o noua destinatie. Nu te ingrijora in privinta viitorului tau pentru ca totul va iesi excelent.

Aceste schimbari vin, in mare parte, pentru ca avansezi in varsta. Iti plac acum alte lucruri comparativ cu trecutul. Este in regula si indicat pentru tine sa te schimbi pentru ca schimbarea este nu numai parte a vietii ci singurul lucru constant in viata. In acelasi fel se schimba si prietenii si familia ta pe masura ce avanseaza in calatoria vietii si le plac alte lucruri, au alte obiceiuri, vise, activitati. Dai drumul la tot ce nu mai functioneaza pentru tine si aduci noul. Desi aceste schimbari pot face ca tu si familia sa va comportati diferit, pana la urma toata lumea va fi mai apropiata. Iti vei face prieteni, poate alti prieteni, in aceste vremuri de schimbare, pe cei care rezoneaza cu noile tale preferinte.

Orice schimbare chiar si pozitiva creaza un stres care afecteaza corpul, energia si starile de spirit. Asadar, este mai important ca oricand sa ai grija de tine prin multa odihna, sport si timp pentru relaxare. Deasemenea, vorbeste despre ceea ce simti cu prietenii si membrii de familie, este de mare ajutor sa nu iti tii emotiile in tine.

Acest mesaj poate sa te mai si roage sa schimbi ceva in viata ta care te face sa fii nefericit sau nesanatos, de exemplu sa schimbi o relatie sau un obicei. Primul lucru care iti vine in minte este cel corect pentru ca esti calauzit sa simti despre ce e vorba. Intreaba ingerii, familia, prietenii sa te ajute cu aceasta schimbare daca ti se pare dificila. Sustinerea este foarte importanta in timpul vremurilor de schimbare. Daca poti invata sa te bucuri de schimbarile vietii, te vei bucura mai mult de viata.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii sa traversez cu bine vremurile de schimbari necesare in viata mea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

IMPARTE SI IMPARTASESTE

“Cand dai din tot ce ai, toata lumea se simte fericita.”

Daca vrei sa iti faci prieteni noi, un bun punct de inceput este acela de a imparti cu ei. O poti face in multe moduri, cum ar fi sa ajuti pe cineva cu munca sa ori sa oferi ceva. Poti sa impartasesti ceea ce simti cu o persana si viceversa. A impartasi sentimente intareste deseori o prietenie. Este o idee buna si sa imparti lucrurile tale cu altii. Ai ceva in dulap pe care nu mai folosesti ? Este in regula sa oferi cuiva ce are nevoie de acel lucru. Asta va face pe ambii fericiti. Cand tu dai din lucrurile vechi, vei descoperi ceva : lucrurile noi vin la tine mult mai repede, ca prin magie.

Poti totodata si sa impartasesti cand esti intr-un grup de oameni. De exemplu, lasa pe altcineva sa vorbeasca in timp ce tu asculti sau munceste ca o echipa ca sa castigati intr-un joc.

Este important si sa lasi pe altii sa iti ofere tie. In prietenii, ambele parti isi daruiesc cu inima deschisa. Deci lasa-ti prietenii sa impartaseasca cu tine. tot ce ai de facut este sa spui si sa simti “multumesc”.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti sa dau si daruiesc in armonie si prietenie.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

DA DRUMUL STRESULUI

“Nu prelua asupra ta stresul altor oameni. Expira-l pe tot acum.”

Corpul tau este stresat pentru ca oamenii din jurul tau sunt prea apropiati de tine cu intreaga lor energie si cu problemele lor. Asta te face sa te gandesti ca tu esti persoana stresata cand de fapt este vorba de altii. Stresul are efecte negative asupra ta, te face sa fii trist sau furios si, adunat in timp si nerezolvat, iti imbolnaveste trupul pentru ca te tine decuplat de la sursa de energie care iti intretine sanatatea si starea de bine mentala si emotionala. Din cauza stresului poti sa ai si dificultatea de a dormi bine. Este momentul sa rezolvi astea.

Stresul poate inrautati lucrurile, deci este important sa ii dai drumul. Respira adanc aer proaspat si gandeste-te in acest timp la toate lucrurile care te-au facut sa te simti stresat. Apoi sufla-le constient in afara ta si ingerii le vor lua si rezolva sau dizolva. Intinde-ti bratele si picioarele ca si corpul sa elibereze stresul.

Acum, gandeste-te la ceva ce te face sa te simti fericit. Poti vorbi si cu un prieten sau petrece timp cu un animal de companie ca sa simti o stare buna. Chiar nu esti nevoit sa simti stres, furie, frica sau tristete. Tu ai puterea sa iti schimbi aceste ganduri si trairi cu unele pozitive. Ingerii spera ca vei alege chiar acum sa te simti cat se poate de bine.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii sa ma simt bine, sa ma port asa cum se poarta un om care se simte extraordinar de bine in viata sa !

