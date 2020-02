HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 27 februarie. Taurii trebuie să învețe din provocări, Capricornii își află scopul pe pământ

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

DA DOVADA DE CUMPATARE

Ai ales sa vii in aceasta dimensiune fizica pentru a te bucura si a participa in experimente care nu pot fi posibile in niciun alt loc. Cu toate acestea, fie ca este vorba de taramul spiritual sau de cel pamantesc, echilibru este cheia in tot. Moderarea inseamna pur si simplu sa eviti extremele sub orice forma. Trebuie sa inveti sa iti conservi energiile si sa practici moderatia ca sa traiesti o viata mai implinita, sa te exprimi mai creativ si sa cultivi si manifesti darurile si calitatile tale. Daca iti apare acest mesaj, inseamna ca ghizii spirituali si Arhanghelul Mihail iti transmit sa iti examinezi aspectele vietii peste care ar trebui sa asterni pauza si pacea. Prea multa munca, prea multa mancare sau prea mult stres sunt toate parte din aceeasi tema spre care trebuie sa privesti. Esti o fiinta umana pretioasa si trebuie sa intelegi ca este responsabilitatea ta sa te aduci pe tine insuti intr-o stare de echilibru si moderare, altfel vei avea de-a face cu consecintele. Traiesti intr-o perioada de timp suprasaturata de stimuli si tehnologie. Este asadar imperativ sa te opresti si sa dai dovada de minte inteleapta si constienta de clipele prezente pe care le traiesti. O viata mai fericita si mai lunga se obtine prin simplitate in tot impreuna cu un simt al balantei in orice face parte din experienta ta.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi dai semnale pretioase cand sa ma opresc, cand sa ma ponderez si cand sa aduc echilibru in viata mea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ACCEPTA PROVOCARILE DREPT LECTII

Atunci cand incepi sa iti intelegi relatia cu spiritul (sau cu Energia Sursa), vei incepe sa intelegi rolul tau in “imaginea de ansamblu”. Viata pe Pamant poate parea dificila uneori dar dupa ce intelegi ca dificultatile sau provocarile intalnite sunt puse in calea ta ca sa poti invata si evolua, atunci calatoria ta aici va fi mult mai usoara si placuta. Cel mai important lucru este sa percepi orice obstacol drept instrument de crestere. Alege sa privesti provocarile drept intamplari alese de tine ca sa inveti sa le depasesti in loc ca acestea te fac sa te simti groaznic. Alegerea este a ta. Daca viata pe Pamant nu ar fi deloc problematica, atunci nu ar fi considerata o aventura convingatoare pentru un suflet curajos. Este imperativ sa cauti semnificatia din spatele zbaterii pentru a intelege lectia precum si cum e cel mai bine sa procedezi. Felul in care gestionezi aceste obstacole te pregatesc nu doar cum sa le gestionezi si in viitor dar si pentru ce te asteapta in dimensiunea spiritului. Experienta castigata din a intalni provocari atarna mult in evolutia sufletului tau vegheata de ghizii tai. Esti aici sa inveti. Nu sari peste oportunitate pentru ca, altfel, iti va fi pusa in cale din nou.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru sustinerea de a vedea provocarile drept oportunitati, dificultatile drept iluzii din care sufletul meu creste iar eu devin un om mai bun, mai intelept, mai tolerant, mai iubitor.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

SETEAZA-TI CORECT INTENTIILE

Tu traiesti intr-o lume a creatiei. In mintea ta, tu esti in stare sa manifesti orice situatie pe care ai dori sa o traiesti, atat timp cat stii clar ce vrei. Apoi, ca sa devina realitate, trebuie sa iti setezi aceasta intentie in mod intentionat si specific. Prin setarea intentiei, tu trimiti un gand constient afara in Univers ca doresti ceva anume sa se intample. Universul iti va livra exact ceea ce sufletul tau a trimis, deci e vitala claritatea si puritatea intentiei. Este important sa simti emotia pe care o vei simti cand intentia se va implini. Universul aude vibratia emotiei! Apoi, este la fel de important sa te comporti ca si cum intentia ta deja s-a manifestat, sa simti aceeasi stare ca si cum dorinta e reala deja. Cheia manifestarii consta in abilitatea ta sa mentii atentia pe intentia ta si sa nu te diluezi sau indoiesti, pentru ca altfel vei confuza Universul creator. Atunci cand meditezi si esti in comuniune cu ghizii tai, vei primi adesea o viziune a unui eveniment de viata asupra caruia c totii cadeti de acord ca merita a fi experimentat. Lumea spirituala va lucra pentru a-ti indeplini intentia, dar este importanta si contributia ta, aceea descrisa mai sus. Ca si semintele reale, intentiile nu pot creste daca te tii scai de ele si le tii in palme in loc de in pamant. Dupa ce ai claritate si esti pregatit sa le dai drumul cu incredere, da-le drumul in Univers ca ele sa gaseasca terenul fertil sa se dezvolte. Cu cat pui mai multa pasiune si energie emotionala buna in aceasta intentie, cu atat mai mult permiti Universului sa o foloseasca pentru manifestare. Urmatorul pas dupa ce le dai drumul sa fie libere este sa nu ai niciun sentiment de atasament. Doar ramai intr-o stare linistita si increzatoare de a primi inapoi ceea ce este pentru binele tau.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru indrumarea de a invata cum sa imi manifest dorintele, cum sa vibrez de asa natura incat Universul sa imi implineasca intentiile ce sunt pentru cel mai mare bine al meu.

