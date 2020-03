HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 27 martie. Berbecii trebuie să fie sinceri, Capricornii au mintea deschisă

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

SA RAMAI SINCER FATA DE TINE

Nu face compromisuri si nu te indoi de ideile tale. Asculta-ti vocea interioasa, ai incredere si ea si urmeaz-o.

Acesta este un mesaj pe care Arhanghelii ti-l trimis ca sa ai incredere si sa iti urmezi ghidarea interioara. Nu te indoi de ceea ce simti in sufletul tau ca iti este adevarul si binele. Nu renunta la tine si la ce ai tu nevoie doar ca sa faci pe plac altor oameni. Tu stii, adanc in inima, ce ai de facut si ce vrei. Ai incredere si urmeaza calea ce ti se arata prin intuitie, pas cu pas.

Daca vreodata te simti ca blocat, daca ti se intampla lucruri neplacute sau daca afacerea ta stagneaza sau intampina opozitii, poti sa fii sigur ca este din cauza ca ai facut compromis candva in trecut de la ideile tale originale ce iti fusesera spuse de inima ta. Asta se intampla cand ascultam de frici si incercam sa ii satisfacem pe altii sau sa corespundem asteptarilor ridicate asupra noastra. Frica niciodata nu te va duce unde vrei sa ajungi. Din fericire, nu este prea tarziu sa iei din nou decizia conform inimii tale si sa revii inapoi pe drumul tau, ramanand onest(a) fata de tine. Aceasta experienta prin care treci te ajuta sa iti intaresti asumarea de sine si puterea personala in fata oricui de acum incolo. Cheama-l pe Dumnezeu si pe Arhanghelul Mihai si Gabriel sa te protejeze si sa te ajute sa fii sincer(a) cu altii, fiind astfel sincer(a) cu tine.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca ma sustineti sa imi aud si recunosc adevarul si ce e mai bine pentru mine si ca imi dati puterea sa si urmez pasii drumului meu drept, indiferent de consecinte.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

SUSTINERE IN MUNCA TA

Orice munca ce implica scrisul sau orice proiect creativ ai beneficiaza de ajutor din exterior si de sustinere divina.

Ai primit acest mesaj pentru ca divinitatea vrea sa te ajute sa iti pui stralucire asupra muncii tale creative pentru a lumina puternic si a fi vazuta de oricine, admirata si oamenii sa beneficieze de pe urma ei. Esti, asadar, ghidat sa cauti sfaturi si recomandari de la oameni experimentati in domeniul profesional in care lucrezi. Scopul nu este ca sa ti se diminueze propriile tale abilitati sau altcineva sa iti critice munca. Poti primi incurajare de la inca un rand de ochi si poti da si tu la randul tau idei noi si inspiratii. Te poti simti reticent sa obtii o opinie proaspata, simtindu-te foarte protector cu munca ta. Totusi ingerii vad ca facand asa, vei da muncii tale finalizarea necesara pentru aprecierea, acceptarea si placerea publica. Poate ca vei primi intrebari despre proiect la care nu te-ai gandit si iti este mai usor sa iti raspunzi la ele inainte si nu dupa ce munca este terminata. Ai incredere ca vei fi calauzit divin sa colaborezi doar cu oamenii ce iti ajuta munca si o fac sa straluceasca asa cum merita.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, multumesc pentru indrumarea pe care o primesc de la voi prin oamenii pentru ca munca mea sa fie apreciata, imbunatatita si dezvoltata asa cum merita.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

SUCCES

Felicitari – ai reusit!

Munca ta sustinuta de pana acum incepe sa dea rezultate pe care deja le vezi sau pe care inca nu le vezi desi ele exista deja in plan divin si in curand vor fi vazute si in manifestare. Primesti recunoastere, primesti recompense, primesti tot ce e mai bun si meriti sa ai, fiind copilul mult iubit al lui Dumnezeu.

Acest mesaj anunta succesul venind spre tine si iti cere sa iti mentii credinta neclintita pe masura ce mergi in continuare pe calea ta si faci actiuni concrete, sustinute de o energie buna, optimista si increzatoare. Rezultatul iti va depasi asteptarile si va fi o piatra de hotar importanta pe drumul spre visul cel mare.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi aduci aceasta veste buna si incurajare. Multumesc pentru sustinerea si protectia ta zilnica.

