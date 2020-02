HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 28 februarie. Taurii fac un nou pas spre iubire, Fecioarele trebuie să scape de negativitate

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FII BLAND CU TINE

“Ai trecut prin multe si ai nevoie de timp ca sa te vindeci si recuperezi.”

Acest mesaj vine ca urmare a faptului ca ai trecut prin multe in ultimul timp si ti-ai fortat limitele. Acum este timpul sa te odihnesti si recuperezi. Oricum, trebuie sa preiei tu initiativa pentru ca odihna si recuperarea sa aiba loc. Poate ca ai trecut printr-o situatie tulburatoare iar inima ta are nevoie sa se vindece de vechi traume reactivate de experiente recente. Daca ai suferit o pierdere, fii bland cu tine si da-ti timp sa te vindeci. Onoreaza-te prin a-ti da somn in plus si evita orice sau pe oricine are energie joasa si dura. Scalda-te in energie blanda, poate prin primirea de tratamente de ingrijire cu care rezonezi, ascultand muzica relaxanta si mancand alimente sanatoase care iti fac bine si placere. Acesta este un timp in care poate fi nevoie sa te retragi, cat timp nu te retragi si de la tot ce inseamna sustinere de vindecare si ajutor.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi vindeci inima, sufletul si trupul, pentru ca ma sustii sa fiu total functional, intreg, recuperat si plin de viata.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

UN NOU PAS IN IUBIRE

“O viata romantica noua sau reinnoita este pregatita acum pentru tine”

Inima ta este pregatita pentru a iubi profund si acest mesaj valideaza faptul ca Universul ti-a auzit si primit rugaciunile si intentiile pentru o viata mai intensa romantica. Arhanghelul Mihail iti transmite ca energii inocente, jucause si tineresti se indreapta spre tine, deci cufunda-te in aceasta stare inclusiv cu actualul tau partener. Daca esti singur si cauti pereche, mesajul este semn al unei noi etape de curtare, de flirt, de indragostit la prima vedere si de bucuria adusa de o noua iubire.

Este totodata si un mesaj pentru tine sa te reindragostesti de propria ta viata si sa apreciezi si valorizezi viata ta cu tot ce e in ea. Focuseaza-te pe binecuvantarile pe care le ai si te vei recupla la energia iubirii din care este facut orice om. Rugaciunile de recunostinta te ajuta foarte mult sa apreciezi acest cadou uluitor pe care Dumnezeu ti l-a incredintat : viata ta.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru iubire. Iubesc viata, iubesc oamenii din ea, iubesc darurile divine, te iubesc pe tine si toti ingerii si ghizii.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

IA-O USUREL SI FA TOTUL CU USURINTA

“Sanatatea, fericirea si abundenta au nevoie de o abordare blanda a vietii si a muncii tale din partea ta.”

Ingerii si arhanghelul Mihail iti trimit acest mesaj pentru ca ti-a fortat propriile limite si sarcini multiple de facut, grabindu-te sa implinesti termene limita si ingrijorandu-te pentru alti oameni. Poate ca ai exagerat si cu socializarea sau petrecerile de lunga durata. Acum este timpul sa te odihnesti si sa te detoxifiezi sau chiar sa te abtii. Astfel iti vei recupera urgent sanatatea si energia vitala.

Acest mesaj este si o reamintire sa ramai in momentul prezent si sa te ocupi de proiecte cate unul pe rand, ca sa eviti sentimentul de a te simti coplesit. Poate ca ai fost focusat foarte mult spre viitor, anticipand vremuri mai bune sau ingrijorandu-te cu privire la ce ar putea veni. Sau te-ai consumat de evenimente trecute. Acum esti calauzit sa te concentrezi doar pe aici si acum ca sa te bucuri de viata chiar daca circumstantele curente nu sunt ideale.

In plus, este un semn de a te retrage dintr-un job epuizant sau sa renunti la un hobby daca acesta te pune in risc de sanatate fizica sau mentala. Ia-o usurel cu totul si abordeaza-ti viata cu delicatele si blandete.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa traiesc usor si bine, sa fac actiuni care aduc usurinta si se simt bland in intreaga mea fiinta.

