HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 28 ianuarie. Gemenii văd răspunsuri, Taurii tebuie să-și exploreze opțiunile

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 28 IANUARIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne lasate in calea ta, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



HOROSCOP. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.



HOROSCOP. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei stravechi de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare. Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi. Sufletul tau iti va fi recunoscator.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

RESPECTUL DE SINE

Arhanghelul Mihail te sprijina in cautarea fericirii, a sanatatii si abundentei, sfatuindu-te sa te respecti si sa te iubesti. Situatia care te preocupa are unele aspecte disfunctionale care iti pot influenta negativ stima de sine. Acest mesaj este un semn ca a venit vremea sa te cinstesti chiar daca altii nu te trateaza asa cum meriti. Meriti respectul de sine si respectul celorlalti, fiindca sunteti unul dintre copiii iubiti ai lui Dumnezeu (ca oricare fiita, conform adevarului spiritual).

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : apeleaza la consilieri specializati in stima de sine / paraseste o situatie abuziva / renunta la comportamentele despre care stii ca nu sunt sanatoase ori potrivite pentru tine, pentru ca invinovatirea afecteaza respectul de sine / insista ca altii sa te trateze cu respect.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule, Arhanghele Mihail si voi ingeri, va multumesc ca ma ajutati sa ma vad asa cum ma vedeti voi, prin ochii iubirii. Va multumesc ca ma cinstiti si respectati, va rog sa ma calauziti sa ma exprim in numele meu. Va cer protectia in toate relatiile mele, astfel incat sa fiu inconjurat de oameni iubitori si buni. Amin !



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR



Exploreaza-ti optiunile

Te-ai straduit mult sa faci acceptabile actualele circumstante si acum e timpul sa vezi alternativele. Deprinderile de adaptare si de rezistenta sunt admirabile. Totusi, ingerii iti amintesc ca este important sa fii mereu cinstit si sincer cu tine insuti. Nu trebuie sa faci compromisuri in niciun fel, pentru ca ei te asigura ca nevoile tale vor fi implinite cu blandete si iubire.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Actualizeaza-ti cvul si cauta alt loc de munca / Sa stii ca nu esti singur daca parasesti o situatie nesanatoasa / Cauta noi cai de a vindeca actuala situatie / Schimba specialistii cu care lucrezi acum / Permite-ti sa visezi cu ochii deschisi / Reaminteste-ti ca orice este posibil !

Rugaciune : Doamne Dumnezeule, iti multumesc pentru intelepciunea si iubirea cu care m-ai facut sa vad, sa inteleg si sa estimez toate optiunile alternative. Te rog sa ma calauzesti in cea mai buna directie pentru sanatatea, fericirea si misiunea mea personala in viata.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI



Foloseste-ti imaginatia si vei vedea raspunsul

Ingerii te calauzesc si iti raspund la rugaciuni si totusi mesajele or s-ar putea sa ti se para neobisnuite si neasteptate, deci trebuie sa iti folosesti imaginatia pentru a le intelege. Sa renuntam la preconceptii sau la vechile credinte despre ceea ce se va intampla ori s-ar putea intampla. Ingerii au resurse nelimitate si au orchestrat o solutie pe care o puteti vedea daca credeti ca totul este posibil.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : ia loc cu creion si hartie si incepe sa scrii tot ce simti si gandesti / continua ideea, indiferent cat de indepartate par solutiile / ideile sunt raspunsurile la rugaciunile tale / esti pe deplin sprijinit pe masura ce iti urmezi visele / fa o lista cu ceea ce crezi ca nu s-ar putea sau nu ar trebui sa se intample, apoi arde lista pentru a-ti deschide mintea catre toate posibilitatile / sa stii ca meriti sa primesti calauzire si daruri din ceruri.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule, iti multumesc ca mi-ai daruit intelepciune si creativitate sa vad miracolele in moduri noi si neasteptate. Accept si apreciez cu recunostinta si gratie ajutorul dat mie in aceasta situatie (gandeste-te exact la situatie).

