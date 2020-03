HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 28 martie. Săgetătorii sunt inspirați, Peștii apelează la credință

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

OPINII NOI DESPRE NUTRITIE

Primesti acest mesaj pentru ca ti se recomanda sa aprofundezi mai mult informatii despre diete, ca sa te asiguri ca te hranesti corespunzator pentru un nivel ridicat de energie si vitalitate. Imbunatatirile in calitatea mancarurilor si a ceea ce bei stau la baza imbunatatirii starii tale de spirit si de sanatate. De exemplu, un nutritionist profesionist pe care il admiri te poate ajuta cu sfaturi pretioase compatibile cu tine. Daca te gandesti la starea de sanatate a cuiva care nu mananca prea sanatos, sa stii ca un nutritionist este in stare sa aduca argumente stiintifice care sa convinga o persoana sa aleaga mancare mai sanatoasa.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: studiaza informatii despre nutitrie si influenta sa asupra sanatatii; mananca mai sanatos; asculta-ti trairile intuitive despre cum sa faci schimbari pozitive in nutritia ta; onoreaza-ti trupul si hraneste-l cu alimente nutritive si sanatoase.

Rugaciune: Doamne Dumnezeule, Arhanghele Mihail si Rafael, dau in mainile voastre felul in care mananc si va rog sa ma calauziti spre alimente si bauturi care au gust bun, ma satura dar imi si sustin sanatatea ideala si greutatea pentru a fi un om suplu si sanatos.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

DA-NE NOUA GRIJILE TALE

Grijile inutile nu iti fac bine, ba iti afecteaza si starea de sanatate fizica, mentala, emotionala. Ingerii vor sa te ajute. Arhanghelul Mihail si Rafael sunt pregatiti sa primeasca si sa transmuta orice stres, frica sau grija legata de sanatate sau de orice alt domeniu al vietii tale. Sunt multe moduri de a elibera frica spre ingeri, incluzand scrierea unei scrisori, vorbitul cu voce tare cu ingerii, explicarea sentimentelor tale in minte, cu intentia de a fi auzit de un anumit arhanghel; sau inhalarea profund de stare de bine si apoi expirarea grijilor catre Dumnezeu si ingeri.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: cere ajutor mai des (de la oameni si de la ingeri); vorbeste despre sentimentele tale cu oameni in care ai incredere dar si cu ingerii; practica tehnici de relaxare cum ar fi masajul, meditatia, plimbari in natura sau yoga; ai incredere ca totul este bine.

Rugaciune: Doamne Dumnezeule, Arhanghele Mihail si Rafael, sunt dispus sa imi eliberez fricile catre voi. Va rog sa imi permiteti sa dau drumul total pentru ca voi sa va calauziti total in aceasta situatie.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

DESCOPERA MAI MULTE

O buna stare de sanatate este mai intai de toate responsabilitatea ta si desigur este un parteneriat dintre tine, Dumnezeu, ingeri si fiintele care te pot ajuta. Acest mesaj iti reaminteste faptul ca este important sa iti implinesti rolul tau in aceasta ecuatie. Nu ramane pasiv in ceea ce priveste sanatatea ta fizica, psihica, emotionala, spirituala. Asculta interventia divina pe care o poti auzi sub forma de ganduri si emotii bune. Acestea sunt trimise direct de la Dumnezeu si ingerii ce se ocupa de sanatatea ta. Ei iti ghideaza pasii pe drum. Ai incredere mereu in ce simti pentru binele trupului tau si sa stii ca ai tot dreptul sa ai opinii cu privire la ce functioneaza si ce nu pentru tine.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: obtine o a doua, a treia, a patra opinie sau oricate opinii ai nevoie cu privire la sanatatea ta; citeste cele mai noi studii despre orice afectiune a corpului fizic te preocupa; pune intrebari si nu te lasa pana nu gasesti raspunsurile care sa te ajute sa intelegi cauzele unei boli si modurile de vindecare, inclusiv mentala si spirituala; cauta vindecatori alternativi; fii deschis la minte sa gasesti si folosesti tot felul de forme de vindecare alternativa care iti este trimisa divin in calea ta.

Rugaciune: Doamne Dumnezeule, Arhanghele Mihail si Rafael, va multumesc pentru ca ma ghidati cu claritate si delicatete spre informatia de care am nevoie ca sa imi fie bine. Va rog sa imi dati curajul sa fiu ferm in a ma ocupa de nevoile mele de sanatate.

