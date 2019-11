HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 28 noiembrie. Berbecii trebuie să facă mișcare, Capricornii scapă de o situație stresantă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru JOI 28 NOIEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

MISCAREA ESTE FOARTE IMPORTANTA PENTRU TINE

Arhanghelul Mihail impreuna cu Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) iti transmit acest mesaj – si cu certitudine l-ai mai primit si prin intuitia ta recenta – pentru a exersa sau sa adaugi mai multe forme de miscare pentru corpul tau fizic in programul zilei, in caz ca nu o faci. Fie ca acest mesaj sa fie o validare ca a fi activ este o componenta cheie a sanatatii tale si/sau a vindecarii (in caz ca este nevoie de o vindecare). Chiar daca o rutina consistenta zilnica de exercitii fizice nu ti se pare ca se potriveste cu programul tau, sau cu banii pe care ii ai sau cu orice sabotori iti apar, arhanghelii te pot ajuta sa gasesti cai placute ca totusi sa faci miscare fizica in fiecare zi. Ei sunt si puternici motivatori pentru cei ce amana sau gasesc scuze sa nu faca sport.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : iesi afara in aer proaspat si sub raze de soare, iti ajuta sa ai o sanatate optima ; este sanatos sa te preocupe sa iti mentii silueta sub control ; miscare iti modeleaza corpul si reduce stresul ; sportul face ca hormonii de fericire sa fie degajati de creier ; ai nevoie sa iti intaresti corpul ; ai mai multa energie atunci cand faci sport.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va multumesc ca ma motivati si ma ghidati spre un program de exercitii fizice care sa se potriveasca cu programul meu, cu interesele mele si cu bugetul meu.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

MAI USOR ESTE MAI BINE !

Arhanghelul Mihail impreuna cu Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) iti trimit acest mesaj ca sa ti se reaminteasca sa te opresti, sa incetinesti, sa te relaxezi si sa respiri. Ei spun ca ai impins prea tare, cu efect de extenuare, spre directiile dorite de tine si in ritmul dorit de tine. Astfel, ei te ghideaza sa o iei mai usurel si sa le dai lor orice ingrijorari si preocupari. Uneori, situatiile se rezolva de la sine atunci cand ne indepartam de pe ele cu atentia noastra exagerata, deci acest mesaj este si un indemn sa te retragi pentru o vreme din subiectele ce te streseaza. Asta poate implica si sa pleci fizic, sa faci o mica excursie relaxanta in weekend sau doar sa te detasezi dintr-o situatie pana cand apare o prima miscare care nu e generata de implicarea ta. Primul gand care iti vine in minte dupa ce ai citit aceste randuri este trimis de intuitia ta si actioneaza conform lui.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : practica tehnici de reducere a stresului cum ar fi meditatia, masajul sau yoga ; dormi mai mult si mai bine ; da drumul unei relatii stresante sau unei situatii considerate de tine ingrijoratoare ; gandeste si rosteste mesaje blande despre tine.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va rog sa ma ajutati sa ma detasez, sa ma retrag si sa dau drumul pentru ca sa fac loc vindecarii oricarei situatii sau relatii ce ma preocupa acum.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Ajutor sa dormi bine noaptea

Arhanghelul Mihail impreuna cu Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) iti indica faptul ca o preocupare pe care o ai pentru o problema de sanatate sau de nervozitate si stres, o lipsa de stare de bine constanta asa cum trebuie sa ai, este legata de calitatea somnului tau peste noapte. Poate ca mintea iti este ocupata sau ingrijorata sau corpul se simte tensionat din cauza consumului in exces de cafeina sau stresului. Indiferent de cauza, arhanghelii vor ca tu sa te bucuri de un bun somn noaptea, atat de important pentru reincarcarea corpului cu energia vitala !

Atunci cand doresti sa adormi, gandeste-te la ingerii tai si imagineaza-ti ca vorbesti cu ei despre ingrijorarile tale. Spune-le in minte toate gandurile, fricile sau dorintele. Cand simti ca ai terminat, roaga ingerii si arhanghelii sa permita mintii si corpului tau sa se odihneasca in tihna peste noapte. Acestia te vor inconjura cu lumina stralucitoare care te va hrani in timp ce dormi. Ei vor avea grija de tine, asigurandu-se ca esti protejat si in siguranta.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : mergi undeva unde sa te ocupi mai mult de corpul si spiritul tau ; da drumul controlului si lasa-te purtat de val ca sa se elibereze tensiunea din corp ; sa stii ca esti in siguranta ; investeste intr-un pat si/sau o saltea foarte confortabila ca sa dormi mai bine ; ajusteaza-ti programul ca sa ai macar opt ore de somn in fiecare noapte.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va multumesc ca ma ajutati sa ma relaxez si odihnesc profund, iar eu stiu ca voi ma ghidati, vindecati si protejati in timp ce eu dorm.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.