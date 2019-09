HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 28 septembrie. Gemenii trebuie să fie atenți la emoții, Leii scapă de o situație stresantă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 28 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

AI NEVOIE DE SOARE

Razele soarelui au puteri naturale vindecatoare. Desi este esential sa ai o atitudine echilibrata cu privire la timpul petrecut sub razele soarelui ca sa eviti orice daune, sunt foarte multe dovezi stiintifice verificate cu privire la beneficiile uluitoare pentru sanatate si stare de bine ale soarelui. Acest mesaj de la Arhanghelii Mihail si Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) te ghideaza spre o locatie mai insorita sau sa petreci timp in exterior ori de cate ori vezi ca este senin si soare sau sa investesti intr-un dispozitiv de iluminare cu spectru complet. Arhanghelii iti recomanda si consumul de vitamina D totodata reamintindu-ti-se ca aceasta vitamina se gaseste in mod natural in razele soarelui si ca este vitala pentru sanatatea ta.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : dezvolta si practica o stare de spirit insorita ; vizualizeaza cum lumina puternica solara inconjoara o anumita situatie stresanta ; muta-te undeva unde vremea este mai calda ; petrece mai mult timp in exterior ; o problema de sanatate este cauzata de vreme.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va rog sa ma ajutati sa ma bucur de beneficiile razelor si luminii solare in moduri sigure si sanatoase.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CERE CORPULUI TAU UN MESAJ

Corpul tau fizic (sau corpul unei persoane la care te gandesti acum) este o creatie perfecta divina, o masinarie impecabila ce iti comunica mesaje ori de cate ori este asaltat de stres provenit din ganduri si emotii ce nu sunt la o frecventa apropiata de cea a iubirii, credintei, sperantei, optimismului, bucuriei. Corpul intotdeauna iti vorbeste si isi doreste sa fie auzit. Ai primit acest mesaj de la Arhanghelii Mihail si Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) ca o reamintire sa pui intrebarea acelei parti din corp spre care simti sa te indrepti : Ce vrei ca eu sa stiu de la tine ? Dupa ce pui aceasta intrebare, asculta-ti gandurile, sentimentele si viziunile ce apar. Fiecare parte din corp are vocea sa ; daca ii asculti si urmezi ghidarea, starea ta de bine va fi restaurata. Daca ignori mesajele corpului, acesta va vorbi si mai tare sub forma unor dureri sau noi simptome (ca un copil mic ce face tot felul de scene si crize doar doar iti atrage atentia).

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : spune “TE IUBESC” in fiecare zi corpului tau ; fii dispus sa iti ierti corpul pentru orice consideri ca trebuie sa il ierti (ca nu arata cum ai vrea, ca nu functioneaza mereu cum ai vrea) ; vorbeste deschis corpului tau despre fricile, dorintele si emotiile tale ; onoreaza-ti corpul tratandu-l si hranindu-l cu respect si reverenta ; vorbeste despre corpul tau si despre sanatatea ta in termeni pozitivi si optimisti.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va rog sa ma ajutati sa aud clar mesajele corpului meu si va rog sa ma ghidati sa imi onorez si respect nevoile corpului.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

FII ATENT CE EMOTII AI IN RELATII

Acest mesaj iti este adresat datorita influentei altei persoane asupra unei situatii in care esti implicat. Arhanghelii Mihail si Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) te ajuta cu toate formele de a-ti mentine sau dobandi starea de bine, inclusiv sa ai parte de o vindecare emotionala a unei relatii. Ei iti trimit acest mesaj ca sa iti indice ca te asista in aspecte ce tin de relatii si sanatate, in special cand cele doua aspecte sunt interpatrunse (cand risti sa iti deteriorezi sanatatea din cauza unei relatii). Ei te pot ajuta sa mentii o comunicare clara si iubitoare cu alti oameni, dar si sa rezolvi neintelegeri din trecut. Ei stiu beneficiile uluitoare asupra sanatatii si starii de bine ale unei inimi pline de iubire, pace si compasiune.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : cere ajutor de la alti oameni cu o situatie ce te streseaza, nu balti singur in ea fara sa vorbesti si sa incerci o rezolvare ; vine spre tine un mesaj de la o relatie romantica ; ai incredere in intuitia ta cu privire la o relatie la care te gandesti ; fii dispus sa ierti o persoana pe care inca nu ai iertat-o.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca imi ghidati relatiile pe calea iubirii, pentru a avea o stare de bine, armonie si sanatate asa cum merit si cum e firesc sa fie.

