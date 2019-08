HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 29 august. Gemenii sunt sfătuiți să iasă la plimbare, Fecioarele trebuie să fie sincere cu ele însele

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru JOI 29 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

TU STII PREA BINE ADEVARUL TAU

“Tu stii ce ai de facut. Ai incredere in intelepciunea ta interioara si urmeaza actiunea cea mai potrivita fara intarziere.”

Arhanghelul Mihail iti transmite prin acest mesaj ca este fericit sa te asiste. Totusi, cel mai incantat vei fi atunci cand mai intai iti consulti intelepciunea interioara. El se asigura ca aceasta situatie este deja rezolvata pentru binele tau divin cel mai inalt si ca tu ai acces la toata intelepciunea pe care Universul o pune la dispozitie. Pentru a accesa aceasta intelepciune superioara, trebuie mai intai sa iti linistesti mintea. Inchide ochii si observa-ti gandurile si sentimentele care apar in constiinta ta. Daca doresti, ii poti cere sa iti dea un semnal daca ai auzit corect intelepciunea interioara. Dar ai incredere, asta e cel mai important ! Esti asigurat ca vei intui corect mesajul intelepciunii universale pentru tine iar tu si cei dragi tie veti primi vesti si intamplari foarte bune.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : opreste-te din a tot amana ; opreste-te din a-ti da puterea altora ; ai incredere in instinctul tau ; nu te mai tot indoi de tine si de alegerile si deciziile tale ; ai dreptate ; observa ideile repetitive si actioneaza conform lor.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi transmiteti incredere in intuitia mea, pentru ca ma sustineti in procesul recunoasterii si urmarii indicatiilor sinelui meu divin care salasluieste in inima mea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

NU DA INAPOI

“Stai drepti si sustine ceea ce tu crezi cu tarie ca este drept.”

Acest mesaj iti sugereaza sa ai claritate mare cu privire la intentiile tale. Daca iti e neclar, confuzia iti va slabi puterea si forta. Precum o lumina in intuneric, sa fii foarte clar si stralucitor cu privire la ceea ce este acceptabil pentru tine intr-o anumita situatie la care te gandesti. Nu face greseli : te voi ghida si proteja. Vorbeste despre nevoile si dorintele tale ferm si despre adevarul tau cel mai profund. Acum este timpul sa fii in contact cu puterea ta, pentru ca flacara si caldura sa iti vor sustine pasiunea care te va propulsa inainte in moduri nenumarate. Chiar in fata fricii, tu poti sta drepti cu ceea ce tu crezi ca e bine pentru tine.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : asuma-te cu adevarat ; nu te teme ce gandesc altii a; ai incredere ca actiunile tale vor functiona cel mai bine ; vorbeste-ti adevarul ; tine de opiniile tale ; pune piciorul in prag.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi sustineti puterea personala ca sa imi asum adevarul si sa il sustin cu incredere si tarie.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

IESI AFARA IN AER CURAT

“Ai stat in interior pentru prea mult timp. Iesi in exterior si inspira aer proaspat.”

A sta foarte multe ore inchisi in spatii fara acces la aer proaspat nu este modul natural de a trai pentru oameni pe aceasta planeta miraculos de frumoasa. Sunt foarte multe de vazut si experimentat atunci cand iesi dintre cei patru pereti si acoperisul deasupra capului. O iesire zilnica in exterior nu doar ca iti va revigora sufletul si spiritul, dar iti va da speranta si incredere in viitorul vietii tale si al planetei. In exterior poti vedea tot ceea ce are natura minunat sa iti ofere : florile pregatite de inflorire, frunzele, pasarile ciripind si chiar vantul care iti mangaie parul. Nu lasa nicio zi sa treaca fara sa fii in contact cu aerul exterior pentru ca este una din cele mai pline de satisfactii forme de bucurie pentru sufletul tau insetat de viata.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : petrece timp in natura ; schimba-ti jobul cu unul care sa iti permita o mai mare flexibilitate de program ca sa fii in contact mai mare cu natura si exteriorul ; ocupa-te de aspecte de imbunatatire de mediu ; recunoaste nevoia de echilibru in viata, pentru a avea mai multa odihna si joaca ; o manifestare importanta pentru tine va avea loc in lunile in care natura incepe sa infloreasca.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru indemnul de a-mi hrani sufletul cu bine si bucurie, petrecand mai mult timp in afara casei si serviciului. Stiu sa ma bucur cu recunostinta de tot ceea ce are planeta sa imi arate si daruiasca !

