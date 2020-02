HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 29 februarie. Gemenii găsesc soluții creative, Săgetătorii și-au rezolvat problemele

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

PROTECTIE CU CRISTAL – FOLOSESTE ENERGIA CRISTALELOR

Arhanghelul Mihail te conduce spre un cristal protector pe care sa il porti asupra ta sau sa lucrezi cu el. Primesti acum un simbol de protectie puternica prin acest mesaj. Toate cristalele au calitati naturale de protectie datorita influentelor lor calme si pline de echilibru. Oricum, atunci cand Arhanghelul Mihail te ghideaza spre un anumit cristal protector este pentru ca acest cristal iti va intari mecanismele interioare si exterioare de aparare prin energia sa. Cuvantul aura vine din cuvantul grecesc ce inseamna “o briza”. Aura reprezinta suma energiei totale emise de ceakre. Campul auric este un transmitator cu doua sensuri ce ne conecteaza la vibratia din jurul nostru. O aura puternica si vibranta ne ofera protectie impotriva multor energii pentru ca se conecteaza la un nivel subconstient. Un cristal protector si vibratiile sale te poate asista in a-ti intari aura si astfel sa iti creasca intuitiile pentru a primi ghidare angelica referitoare la siguranta ta personala.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: poarta cristale la munca, in special daca locul de munca are energie grea emotionala cum ar fi clinici, spitale ; curata-ti cristalele ; esti in contact cu cineva care are o personalitate dominanta sau cu un agresor.

Cristalele sugerate pentru protectie: turmalina neagra ; obsidian ; jad ; labradorit ; lapis lazuli.

Cristale sugerate care resping negativitatea: onix ; ametist ; carnelian.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma asisti in fiecare zi in moduri nebanuite de mine pentru a fi protejat de toate energiile din jur ce imi pot influenta starea de bine, echilibru, putere precum si capacitatea de a auzi ghidarea zilnica a ingerilor. Multumesc!

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

VORBESTE! – PERLE DE INTELEPCIUNE

Arhanghelul Mihail iti cere sa te exprimi la acest moment in timp. Punctul tau de vedere trebuie rostit iar altii au nevoie sa il auda.

Primesti simbolic sabia Arhanghelului Mihail ca un strigat pentru o actiune definitiva. De multe ori ingerii te-au vazut fiind prea temator sa comentezi sau s iti exprimi opiniile. Arhanghelul Mihail acum sta alaturi de tine, dandu-ti curajul si permisiunea ceruta la nivel subconstient si te incurajeaza sa iti impartasesti perlele de intelepciune. Dumnezeu ti-a dat voce pentru ca tu sa poti sa iti rostesti adevarul precum si cuvinte frumoase intelepte. Drumul vietii tale a fost plin de invataminte prin experienta vietii si ai dobandit intelepciune si cunoastere pe multe subiecte de interes. A venit momentul sa te afirmi si sa vorbesti. Poate fi vorba la locul de munca, in familie sau poti fi intr-o situatie in care sa ti se ceara sa vorbesti, sa te exprimi.

Arhanghelul Mihail va fi cu tine sa te asiste ca sa vorbesti calm, elocvent si plin de incredere. Tu ai inspiratie valoroasa de impartit cu altii care sa ii ajute in mod magnific. Sunt vremuri in care chiar si cel mai bland si tacut individ are responsabilitatea de a participa la discutii, fata de sine si fata de altii. Tu ai informatii valoroase ce trebuie auzite. Sa stii ca esti total sustinut atunci cand iti impartasesti perlele de intelepciune, credintele, adevarurile, inspiratiile si senzatiile tale de instinct. Lasa-ti inima si sufletul sa iti fie ghizi.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: mesajul este despre vorbit in public / despre cantat / despre un recital / despre o performanta artistica sau verbala / un seminar de tinut / intalnire de familie / vorbeste in apararea cuiva / ai intelepciunea limbii de aur / esti un mesager pentru cineva / e nevoie de onestitate / apara-te la nevoie.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma sustii sa pot vorbi cu usurinta si cu incredere in mine. Eu vorbesc adevarul intr-o maniera iubitoare si plina de compasiune. Eu am dreptul divin sa imi exprim opinia respectuos iar altii au dreptul divin sa nu fie de acord cu mine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

SOLUTII CREATIVE – GANDESTE IN AFARA PATRATULUI

Arhanghelul Mihail te asista ca sa iei in considerare si sa examinezi optiuni alternative. Aceasta abordare te va duce spre o rezolutie perfecta si pasnica la subiectele pe care le ai acum in interes si preocupare.

Primesti acum simbolic sabia de la Arhanghelul Mihail ca un strigat de indemn pentru o actiune definitva. Actiunea ce ti se cere acum este una fizica si creativa. Aborarea pe care o ai in mod obisnuit, ca o rutina, pentru a solutiona o problema va fi ineficienta la situatia curenta sau la o zbatere cu care te confrunti la acest moment din timp. Ghidarea angelica iti va fi livrata atunci cand imbratisezi o schimbare in gandirea ta regulata. Vizualizeaza-te cum stai intr-un patrat. Patratul este sigur dar spatiul lui are limite. Stand in patrat, acesta preseaza o restrictie asupra proceselor tale mentale si influenteaza si functionarea ta. Procesul de a gandi in afara patratului poate implica si actiune fizica concreta, cum ar fi sa te muti in afara celor patru pereti ai mintii tale sau ai casei sau ai unui loc ori situatie. Arhanghelul Mihail te poate ghida sa meditezi cu el, sa stai, sa mergi sau sa gradinaresti cu el. In afara restrictiei celor patru pereti fizici, plamanii ti se vor umple cu aer proaspat iar mintea ta se va curata si va fi gata sa primeasca ghidare valoroasa. Cand imbratisezi o schimbare in gandire, tu permiti unui flux de idei briliante, de inspiratii si de momente de geniu sa vina si sa livreze solutii miraculoase la probleme si dificultati.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: experiente noi ; cunostinte creative ; ai potential ascuns ; ia o portie de credinta ; inspiratie ; intelepciune ; cautarea sufletului ; te reinventezi ; te evaluezi ; viziune ; originalitate ; oportunitate ; maiestrire de sine.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma sustii sa pot gandi si diferit, nonconformist. Sunt creativ in felul in care gestionez provocarile. Caut moduri noi de a gandi despre aceasta situatie si cred in abilitatea mea de a descuia o cale spre inainte si de a ma elibera de problema.

