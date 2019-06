HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 29 iunie. Berbecii trebuie să aibă încredere în sentimentele lor, Taurii sunt protejați

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 29 IUNIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Cinsteste-te si ai incredere in propriile sentimente

Ingerii iti cer sa privesti launtric si sa asculti, pentru ca acest mesaj este un semn ca sentimentele tale sunt in acord cu adevarul. S-ar putea sa nu fie placut sa te confrunti cu unele din aceste sentimente, dar ele au o motivatie importanta. Daca te afli intr-un conflict, stai jos, ia un creion si o hartie si raspunde-ti singur la aceste intrebari “ce simti? De ce ? ce ti-ar placea sa faci ?”. Sentimentele iti vor vorbi cu voce tare si clar, daca iti pastrezi mintea deschisa si ai incredere in ce auzi. Respecta-ti vocea launtrica, forta vitala puternica ce va conecteaza la divinitate. Adesea, Dumnezeu si ingerii raspund la rugaciuni si te calauzesc prin senzatiile fizice si prin trairile emotionale. Daca spui “O, e doar o senzatie sau un sentiment” ignori ajutorul divin vital. Acest mesaj iti reaminteste sa te asculti intr-adevar, prin senzatii si sentimente.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : E timpul sa accepti ca nu esti fericit intr-o anumita situatie si sa iei masurile potrivite de corectare / Cineva incearca sa iti vorbeasca facandu-te sa te simti intr-un anumit fel – fii atent la barometrul interior.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghele Mihail, pentru ca ma sprijini, ma calauzesti si ma protejezi in timp ce ascult si actionez conform sentimentelor mele. Ajuta-ma sa inteleg si sa-mi exprim emotiile cu iubire.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Casa iti este protejata de ingeri.

Acest mesaj arata ca ai sentimente vulnerabile privind casa ori situatia locuintei, insa ingerii te asigura ca totul este bine. Ingerii iti protejeaza actuala locuinta si iti garanteaza siguranta financiara. Daca te muti, aceasta carte este un semn ca vei primi ajutor in cursul mutarii. Relaxeaza-te si bucura-te de casa ta fiindca totul este bine.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : ingerii vegheaza asupra casei, asupra bunurilor si persoanelor iubite in timp ce esti departe de casa ta / rugaciunile privind casa au fost auzite si au primit raspuns / ingerii te ajuta sa gasesti un obiect pierdut / un venit neasteptat te ajuta sa platesti ceva pentru casa / ingerii te calauzesc spre locuinte minunate si accesibile – ai incredere si urmeaza calauzirea.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca veghezi asupra casei mele si asupra celor care locuiesc in ea. Te rog sa trimiti ingeri pazitori la fiecare fereastra si usa, asigurand securitatea. Iti multumesc ca mi-ai calauzit finantele, astfel incat imi pot permite sa platesc cu usurinta ratele, garantia si taxele.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Calauzirea ta launtrica e reala si demna de incredere

Ingerii stiu ca te simti nesigur si dezorientat, deci iti trimit aceasta carte ca o confirmare ca ii auzi foarte exact prin gandurile, ideile si sentimentele tale. Ai simtit recent nevoia sa actionezi, dar s-ar putea sa fi ezitat de teama sa nu faci o miscare gresita. Aceasta carte confirma ca esti in siguranta continuand aceste schimbari.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : O noua idee ce te bucura este raspunsul la rugaciunea ta, deci pune-o in practica / Sentimentele pe care le-ai primit sunt valabile / Daca nu ai incredere intr-o persoana sau intr-o situatie, fii atent la acest sentiment / Esti condus prin calauzire launtrica, chiar daca nu vezi incotro te indrepti, urmeaz-o oricum.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma ajuti sa aud, sa vad, sa simt si sa cunosc cu claritate calauzirea divina pe care am cerut-o si pentru care m-am rugat. Permite-mi sa-mi tin egoul deoparte, pentru ca intelepciunea ta sa se poata revarsa asupra mea…spre binele meu si al celor din jurul meu. Multumesc, multumesc, multumesc !

