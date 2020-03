HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 29 martie. Gemenii se vindecă prin iubire, Balanțele trebuie să ia decizii

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

PROFESOR SPIRITUAL : Poti vindeca oamenii prin seminarii, clase, sesiuni.

Ai in tine calitati de vindecator si poti invata un grup de oameni prin cuvintele tale. Tu ii inveti in moduri care aduce binecuvantari si vindecari si publicul tau poate fi direct sau pe calea scrisului sau vorbitului online. Tu poti face asta si cu familia si prietenii. De fapt, oamenii iti cauta instinctiv ghidarea, inclusiv strainii care iti pot spune cele mai intime secrete si probleme presante. Natura ta de mare incredere si lumina ta stralucitoare ii atrage pe altii sa isi rezolve probleme prin tine.

Acest mesaj indica faptul ca poti simti multa bucurie daca alegi vreodata sa fii un consilier sau invatator spiritual , fara sa ai preocupari de ego cu privire la faima sau bani. Tu esti un canal natural care aduce ghidare divina altora. Esti si un bun observator al naturii umane, in special in ceea ce priveste calea spirituala. Drept rezultat, aduci o voce unica in acest domeniu. Cat timp ramai focusat sa servesti oamenii si sa fii tu insuti, vei avea mereu oameni dornici sa fie in contact cu tine.

Observa-ti gandurile si sentimentele cu privire la pasii de urmat pe aceasta directie.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, te rog sa ma calauzesti sa pot ajuta oamenii pe calea spirituala daca aceasta directie este parte din calea mea divina !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PUTERE : Tot ce ai experimentat in viata ta te-a facut puternic si curajos

Esti mai puternic decat realizezi, conform acestui mesaj de la Arhanghelul Mihail. Visele tale pentru o cariera implinita au nevoie de curaj si de solutii din interiorul tau iar tu ti-ai construit deja aceste calitati din lectiile de viata anterioare. Tot ce ai experimentat te-a adus la acest moment si esti mai pregatit ca oricand sa incepi un nou proiect si sa perseverezi sa il finalizezi.

Este in natura umana sa fii timid in fata proiectelor care sunt percepute a fi dificile sau care aduc temeri de esec. Cu toate acestea, asemenea proiecte te cheama. Fie ca esti ghidat sa schimbi cariere, sa scrii o carte, sa revii la studii, sa iti incepi propria afacere sau sa prezinti munca ta unui public, ai puterea sa faci asta.

Care este calea ce crezi ca iti aduce mai multa bucurie ? Fa pasi in directia visului tau, chiar daca nu esti sigur daca visul este functional sau daca faci pasii corecti.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, am nevoie de sprijinul si ghidarea ta spre directia viitoare in munca mea care sa ma implineasca cu desavarsire !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

LUMINA SI IUBIRE: Scopul tau divin este sa aduci lumina vindecatoare divina si iubire in aceasta lume.

Tu esti un canal pentru iubirea pura a lui Dumnezeu si tu poti aduce energie vindecatoare prin rugaciunile tale, vizualizarile tale si intentiile tale pozitive. Aceasta este parte din misiunea ta pe acest pamant. Desi ti se poate parea ceva nonspecific, esti asigurat de Arhanghelul Mihail ca rugaciunile ti s-au raspuns, ca ai fost mereu ajutat si vei fi in moduri semnificative si specifice. Tu ancorezi lumina si iubire divina pe pamant, ceea ce contribuie ca acest loc sa fie mai sigur, stabil si protejat. Continua sa fii asa cum esti tu, pentru ca este necesar si valoros.

Poti canaliza acest scop si in alte moduri. De exemplu, poti fi un vindecator de succes cu abilitatile tale naturale spirituale. Indiferent ce munca faci, intotdeauna sa tii minte sa aduci alaturi de tine forta divina vindecatoare. Nu e nevoie sa fii secatuit in propria ta energie, pentru ca exista rezerve nelimitate disponibile pentru toti cei ce se conecteaza la divinitate cu aceasta intentie clara.

Acest mesaj semnifica si faptul ca poti vindeca o situatie de acum aplicand lumina si iubire asupra ei si tuturor celor implicati. Mentine ganduri si sentimente luminoase si pozitive si urmareste cum se multiplica binecuvantarile in moduri minunate si surprinzatoare.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma asiguri ca prin mine curge lumina si iubirea divina si te rog fii alaturi de mine mereu in calatoria vietii mele !

