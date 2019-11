HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 29 noiembrie. Gemenii se exprimă creativ, Săgetătorii au lumină și iubire

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 29 NOIEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

VINDECATOR: Ai in tine un dar spiritual de vindecare si o dorinta de a imparti acest dar cu lumea.

Arhanghelul Mihail iti confirma ceea ce ai stiut dintotdeauna in inima si sufletul tau – esti un vindecator. Fiecare persoana poseda acest dar insa unii dintre ei isi pot rafina aceasta abilitate. Esti chemat sa fii o asemenea persoana. Iubirea si lumina divina din fiinta ta poate fi directionata si amplificata spre beneficiul altora si tu poti invata sau deja stii cum sa o faci pentru ca ai avut si alte vieti cu munca vindecatoare. Esti atras sa ajuti oamenii. Esti plin de compasiune, intuitiv si sensibil. Din acest motiv, poti sa iti dezvolti si mai mult cu incredere abilitatile de vindecare, avand incredere in sentimentele si ideile tale intuitive. Poti sa urmezi cursuri compatibile cu interesul tau.

Ca vindecator, trebuie sa ai mare grija de tine emotional si fizic ca sa poti sustine energia intensa pe care o consumi avand grija de altii. Urmeaza-ti intuitia cu privire la dieta potrivita, miscarea fizica si stilul de viata, dar practica si granite sanatoase cu alti oameni. Tine minte ca marii vindecatori stiu cand sa se odihneasca si cum sa fie echilibrati, nu doar dand ci si primind. Fii un model care inspira oamenii si asigura-ti longevitatea astfel in munca de vindecator.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, te rog sa ma ghidezi intuitiv si energetic pentru a putea ajuta oamenii si pe mine insumi cu orice forma de vindecare fizica, sufleteasca, emotionala. Multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CRISTALE: Conexiunea ta cu cristalele si pietrele pretioase este un canal pentru energie vindecatoare.

Arhanghelul Mihail iti semnaleaza sa te scufunzi mai mult si mai constient in lumea cristalelor pentru a le intelege pentru ca ele te cheama sa muncesti cu ele ca parte din scopul divin al vietii tale. Aceste obiecte amplifica si directioneaza energia divina vindecatoare spre oameni, animale si mediul din jur. Fiecare in parte contine forta vietii la care deseori esti conectat. Acum este timpul sa inveti mai multe despre ele prin clase, cursuri, carti si sa comunici intuitiv cu cristalele.

Exista un motiv pentru care cristaele sunt folosite la computere, ceasuri, echipamente medicale – ele au puterea de a amplifica energia magnetica si de a o duce in directii anume. Si tu le poti folosi pentru scopuri vindecatoare ca sa iti amplici abilitatile naturale. Munca ta poate combina cristalele cu masajul, energia vindecatoare, artele si lucrul manual sau alte indeletniciri. Indiferent ce faci, asigura-te ca incluzi in viata ta aceste obiecte puternice.

Daca esti nou in munca cu ele, invata mai mult. Mergi cu mintea si inima deschisa spre ele si observa care cristale sau pietre pretioase ori semipretioase te atrag mai mult. Apoi citeste despre proprietatile lor vindecatoare. Vei vedea ca iti livreaza exact tipul de energie de care ai nevoie la acel moment. Ai incredere ca esti atras fix la ce iti este benefic.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru calauzirea de a ma apropia si a iubi minunatele cristale si pietre pretioase, ca parte a calatoriei mele spirituale in aceasta viata !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

EXPRIMARE CREATIVA: Sufletul tau tanjeste sa se exprime prin creativitate

Primesti acest mesaj pentru ca, probabil, esti intr-un punct in care te simti blocat sau impotmolit dintr-un anumit punct de vedere. Arhanghelul Mihail si ingerii sai te calauzesc sa iti trezesti creativitatea implicandu-te intr-o munca artistica sau bazata pe mestesugul mainilor. Aceasta activitate nu trebuie sa fie vazuta sau auzita de alti oameni si nu este neaparat parte din scopul divin al vietii tale. Insa actiunea creativa in sine, nu rezultatul, este partea importanta aici.

Atunci cand lucrezi cu lumina, sunetul, culoarea sau muzica, mintea ta calatoreste spre dimensiuni superioare si poti primi mai usor ghidarea divina disponibila tie oricum mereu. Exprimarea creativa este o sursa de iubire si lumina ce iti permite sa te conectezi cu Dumnezeu si ingerii la o frecventa foarte inalta. Asadar, fie ca pictezi, asculti muzica, cosi, faci bijuterii, aranjezi flori, practic creezi cadrul benefic in care sa primesti idei creative minunate pentru viitorul tau si drumul in viata.

Este important sa actionezi fara intarzieri si scuze si fara tendinte de perfectionism cu privire la rezultatul creatiei tale. Incepe asadar acum !

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, te rog sa curgi inspiratie si frumos divin prin mainile mele acum ! Iti multumesc !

Citeste continurea pe SFATULPARINTILOR. RO.