HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 29 octombrie. Fecioarele au parte de intervenție divină, Berbecii trebuie să scape de griji

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 29 OCTOMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

RENUNTA LA GRIJI SI DA-LE LUI DUMNEZEU

“Elibereaza-te de povara grijilor, dandu-le acum lui Dumnezeu pentru vindecare si pentru solutii.”

Te-ai ingrijorat in ultimul timp, suflet drag ? Acest mesaj vine spre tine ca un semn sa te eliberezi de aceasta povara grea pentru ca orice grija ai avea poate fi incredintata cu nadejde lui Dumnezeu si ingerilor tai pazitori.

Ingrijorarea cronica ce deja a devenit obicei de viata poate da nastere urmatoarelor : tulbura si afecteaza sanatatea emotionala, fizica si mentala / creaza si atrage profetii autoimplinite (fii atent pe ce te focusezi pentru ca aceea poti sa primesti) / te distrage de la prioritatile drumul tau divin / iti cauzeaza indoieli si nesigurante ca ai fi in stare sa iti faci treaba si pasiunea si scopul divin.

De aceea Dumnezeu si ingerii pazitori ridica aceasta povara din inima ta, din capul tau si din corpul tau. Intai, ti se reaminteste ca grijile sunt centrate in ganduri despre viitor. Cu atentia ta fixata pe negativ in fata, este imposibil sa fii focusat pe pozitiv in aici si acum, singurul moment in care poti crea ziua de maine.

Esti ghidat sa observi momentul prezent cum ar fi sa constati cum se simte corpul tau acum. De exemplu : Observa cum te simti. Misca degetele de la picioare. Simte muschii apoi respira profund si lent ca sa elimini tensiunea din ei. Observa-ti ritmul batailor inimii si trimite intentia sa se relaxeze. Observa ce gandesti si ce simti acum. Prin aceasta focusare pe prezent, mintea se muta automat din ingrijorarile viitorului.

Iti este si de mare folos sa reformulezi afirmatii ce se refera la ingrijorarile tale, folosind cuvintele : “Bunule Dumnezeu, te rog sa ma ajuti sa ….. “ iar ajutorul sa il formulezi pozitiv. Spre exemplu : “Bunule Dumnezeu, te rog sa ma ajuti sa am sanatate perfecta” (in loc de “sa ma ajuti sa nu mai fiu bolnav/sa nu ma mai doara”).

Ingrijorarea nu ajuta niciodata pe nimeni, ci provine din panica mintii ce se teme de necunoscutul viitorului si face scenarii de panica. In schimb, rugaciunea ajuta intotdeauna pe oricine este dispus sa o simta si sa o practice.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti zi de zi sa imi aliniez mintea si gandurile la mintea lui Dumnezeu care este plina doar de ganduri si scenarii pozitive si perfect posibile pentru ziua mea de maine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

TOATE EMOTIILE AU MESAJE VALOROASE

“Intregul tau spectru de curcubeu de emotii iti transmit mesaje si ghidari importante !”

Acest mesaj te ghideaza sa iti deschizi inima spre intregul spectru de emotii ce este reprezentat ca un curcubeu. Aceasta este cheia pentru a gasi si simti iubirea profunda. Permitandu-ti sa recunosti si sa traiesti si sentimentele mai putin placute omului, tu dai drumul la aparare si iti deschizi inima. Cand ne negam existenta furiei, tristetii si altor asemenea trairi, ne inchidem parti din inima. Iar negarea inseamna ca aceste emotii devin reprimate, inhise, indesate si ascunse iar acolo ele ne afecteaza sanatatea mentala, emotionala si fizica.

Acest mesaj este si un semn ca primesti inspiratie valoroasa creativa, bazata pe unele provocari pe care le-ai experimentat. Acum vei dori sa ajuti pe altii sa depaseasca sau sa evite asemenea provocari. Acceptand emotiile negative, le permiti si altora sa stie ca nu sunt singuri in trairile lor.

Poate fi vorba si despre o idee de afaceri, despre o forma de vindecare emotionala, o carte sau un workshop la care sa participi sau alt tip de produs sau serviciu prin care poti ajuta pe cei ce au parte de dificultati emotionale similare.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi deschizi inima si ma calauzesti sa imi mentin sufletul si corpul sanatos prin acceptarea tuturor emotiilor mele si a mesajelor lor.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

CREDE IN CONTINUARE CU TARIE

“Un rezultat pozitiv pe care il doresti depinde total ca tu sa iti mentii ganduri pozitive.”

Acesta mesaj simbolizeaza un alt tip de putere ce ti se cere, construita pe fundatia de a avea totala incredere in ghidarea ta interioara. Fara agresivitate fata de tine sau fata de altcineva, aceasta putere este data de onorarea emotiilor si drepturilor tale. Acest mesaj iti cere sa ramai total focusat asupra ghidarii tale interioare. Tine-ti mintea si inima umplute cu credinta, chiar daca drumul iti pare a fi ilogic si simti anxietate si teama. Implica-te in actiuni pozitive, cum ar fi sa citesti materiale ce te inalta ca vibratie, sa asculti muzica blanda si sa participi in intalniri pozitive cu oamenii urmare a carora credinta iti creste.

Acest mesaj iti mai transmite si ca un rezultat exterior depinde de gandurile pe care le ai si asupra carora ai control deplin. Alegand sa te rogi pentru ajutor si facand alegeri care mentin un mediu pozitiv pe cat posibil, tu intrupezi energia divina feminina care iti este necesara acum, chiar daca esti barbat.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi sa imi curat gandurile de asa natura incat in mintea mea sa domine cele pozitive, inaltatoare, optimiste si pline de credinta in divinitatea ce ma vegheaza si ajuta !

