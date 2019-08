HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 3 august. Racii sunt entuziasmați, Berbecii sunt în impas

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 3 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ESTI IN IMPAS ? REFLECTA SI SCHIMBA DIRECTIA

A da inapoi este intotdeauna o optiune in calatoria ta prin viata. A face un pas inapoi nu este un esec niciodata ci uneori este cel mai intelept lucru pe care il poti face. Daca exista o zona din viata ta unde exista un impas, universul iti spune sa folosesti acest timp pentru a reflecta si a-ti redirectiona energia in alt mod. A fi intelept inseamna sa stii cand sa tai cu spatele, sa te intorci si sa dai drumul sa se intample altceva, fara regrete sau judecata. Sunt vremuri in viata in care ai te mers tot inainte si a strabate cele mai mari bariere dar si vremuri in care ai de dat inapoi si schimbat o directie. Exista un domeniu al vietii tale ce are nevoie de reevaluarea ta, fie in relatii, afaceri, finante, sanatate. Poate ca este nevoie de o noua cale.

MESAJ SUPLIMENTAR : Daca apreciezi ca ai atins un impas in calatoria vietii tale, in loc sa protestezi ca este nedrept sau incorect sau ca tu nu meriti asa ceva, ai de schimbat directia. Fa-o rapid si usor. In loc sa te focusezi pe ce nu functioneaza, focuseaza-te pe ce poate merge si ce pasi sunt necesari ca sa creezi un rezultat diferit. Un om intelept vede un obstacol si face un pas in spate daca este cazul si schimba directia si astfel ajunge la succes. Oricare ar fi obstacolul din viata ta, ai invatat ce ai avut de invatat, acum fa un pas in spate si alege o alta cale.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma indrumi sa fiu flexibil si sa stiu cand este momentul sa merg tot inainte si cand sa schimb directia.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

DRUM INGUST, PASESTE CU INTELEPCIUNE

Nu lua decizii impulsive. Gandeste mai mult actiunile inainte sa le faci. Paseste urmatorul pas cu intelepciune. Nu te grabi in nimic pentru ca pot fi dificultati potentiale. Fii foarte focusat si nu iti permite sa te lasi distras. Proiectul tau va reusi daca avansezi lent. Relatia se va dezvolta dar nu fii pe graba. Lasa totul sa se intample la momentul potrivit. Da dovada de gandire profunda in toate domeniile vietii tale.

MESAJ SUPLIMENTAR : Cand cararea devine ingusta, succesul va veni daca mergi incet si prudent. Un calator face doar cate un pas pe rand, deliberat si foarte atent. Niciun detaliu al caii nu este scapat din vedere. Mentine-ti focusul pe pasul urmator. Respira profund si relaxat. Vei reusi ceea ce altii nu au putut daca iti aloci timp sa iei in calcul cu atentie toate optiunile si sa mergi mai departe cu atentie deliberata.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii la fiece pas al calatoriei mele, mai ales in acele clipe in care drumul vietii mele are nevoie de calauzire si intarire. Iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Depaseste obstacolele, poti depasi orice

Daca exista un blocaj in viata ta, tu ai in tine absolut toate resursele necesare nu doar sa il depasesti ci sa obtii un rezultat inaltator. Indiferent care este obstacolul, tu iti poti activa puterea interioara ca sa treci prin el si sa il lasi in urma. Daca exista un vis pe care ti-l doresti dar nu l-ai implinit inca, sa stii ca ai toate abilitatile sa dai la o parte sabotori si blocaje care te impiedica sa il traiesti. Foloseste aceste blocaje drept pietre de hotar in calea realizarilor tale si succesului in viata.

MESAJ SUPLIMENTAR : Cand un calator divin intalneste un obstacol in cale, el intelege ca exista mai multe cai pentru a-l depasi. Tot ce ai nevoie e in tine acum. Toate abilitatile ce iti sunt necesare sunt deja la tine. Daca esti blocat pe o cale, gaseste alta. Acum traiesti o perioada puternica in care sa iti dezvolti puterea interioara. Cand vei privi inapoi, vei vedea cat de multe daruri ai capatat de la viata in aceste vremuri.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii si calauzesti sa fiu constient de intreaga mea putere de a merge mai departe si a depasi orice obstacol care ma face mai puternic.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.