HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 3 martie. Fecioarele își schimbă cariera, Vărsătorii trebuie să își asume rolul de lider

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului.

HOROSCOP. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

AI INCREDERE : Ai incredere in sentimentele si in visele tale sa te ghideze pe calea cea mai buna pentru tine

Primesti acest mesaj de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai ca o validare ca sentimentele tale sunt ghizi de mare incredere atunci cand aspiri spre schimbari sanatoase de viata. Visele si dorintele tale sunt indicii despre scopul divin al vietii tale, pentru ca sufletul te cheama si te striga prin limbajul sentimentelor. Daca esti nesatisfacut si neincantat intr-o situatie, ai incredere in aceste trairi. Daca esti entuziasmat de o perspectiva, cum ar fi sa iti deschizi o afacere proprie sau sa te duci la un curs, ai incredere in aceste trairi. Daca o senzatie de contractie in stomac si intestine te avertizeaza despre o anumita persoana din viata ta, ai incredere in aceste trairi.

Primul pas este sa iti observi sentimentele. Fa timp in liniste in care poti sa te auzi si poti vorbi cu tine. Intreaba-te ce vrei cu adevarat si ce este cel mai bine pentru scopul tau divin, apoi observa trairile fizice si emotionale ce vin drept raspuns.

Sentimentele tale sunt forma fizica prin care divinitatea te ghideaza. Ai incredere in validitatea lor, chiar daca nu o intelegi sau daca te simti sigur despre ce inseamna.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, te rog sa ma calauzesti prin emotii si vise ca sa imi simt cea mai buna cale de urmat in aceasta viata, iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ANIMALELE : Tu intelegi animalele si comunici intuitiv cu ele. Ai incredere in ghidarea ta interioara pentru ca animalele fac parte din misiunea ta divina

Ai primit acest mesaj de la Arhanghelul Mihai pentru ca scopul vietii tale implica si munca cu animalele. Tu le iubesti, ele te iubesc pe tine. Tu le intelegi si le apreciezi inima buna si blanda si deseori le aperi drepturile. De fapt, simti si auzi comunicarea cu aceste creatii divine. Mesajul acesta este o validare sa ai incredere in inspiratiile tale intuitive si in ghidarea interioara despre cum sa te conectezi cel mai bine cu regatul animalelor.

Orice tip de munca prin care te implici sa ajuti si sustii animalele iti este benefica. De exemplu, daca ai un animal de companie la afacerea ta va deschide si inmuia inimile tuturor care vin si va aduce bucurie. Poti face voluntariat, munca de caritate pentru binele animalelor, inclusiv sa le salvezi, sa le oferi un adapost.

Lista tipurilor de munca pe care le poti face in acest domeniu este vasta, deci petrece cat mai mult timp in natura si gandeste-te profund la aceste optiuni.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, te rog sa ma ghidezi sa fiu aproape de animale si de regatul lor, daca este parte din planul meu divin de viata, sa primesc mesaje si iubire de la ele si sa le ajut cat de bine pot ! Iti multumesc!

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

SENSIBILITATE : Devii din ce in ce mai sensibil si ai nevoie sa faci schimbari in consecinta

Acest mesaj vine spre tine acum pentru ca mediul in care muncesti este prea dur ca energii sau conditii pentru sensibilitatea ta crescuta la nivel de suflet si corp. Este timpul sa accepti acest fapt si sa faci schimbari spre binele tau. Uneori este foarte posibil sa se vindece un mediu de munca daca exista si cooperarea celorlalti implicati. Si este chiar posibil ca o singura persoana sa inspire suficient de mult colegii sai incat sa apara o schimbare spre o energie si dispozitie insorita si optimista.

Interesele si gusturile tale s-au schimbat recent si ce te interesa candva acum nu mai este asa. Acum esti mult mai sensibil la energiile oamenilor cu care petreci timp si a locurilor pe care le frecventezi. Ai nevoie de un mediu de munca delicat ca energie, fie pe cont propriu fie cu colegi care sa aiba o atitudine de sustinere, prietenie si cooperare. Ai nevoie de o cariera care sa iti aduca bucurie cand te gandesti ca o ai, un sens si o semnificatie pentru viata ta.

Cel mai probabil acest mesaj iti semnaleaza nevoia pentru o ajustare. Fii deschis spre beneficiile pe care ajustarea ti le va aduce chiar daca e nevoie sa renunti la unele avantaje materiale temporar. Ingerii iti reamintesc ca starea ta generala de bine e vitala pentru sanatatea si longevitatea ta.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru indrumarea de a munci intr-un mediu bland cu energii benefice energiei mele !

