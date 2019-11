HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 3 noiembrie. Gemenii au parte de un nou început, Leii sunt recunoscători

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru DUMINICA 3 NOIEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Descopera comoara

Uita-te sub suprafata in viata ta si vei gasi comorile. Abundenta te asteapta in multe forme. Secretul este sa stii ca o meriti si esti demn de ea. Ceva ce tu credeai ca este banal se va dovedi a fi ceva extraordinar. Ia-ti cateva clipe si uita-te la oamenii si situatiile din viata ta. Uneori, a primi o comoara inseamna doar sa vezi viata intr-un mod total nou. Comoara a fost mereu acolo dar tu nu ai vazut-o.

MESAJ SUPLIMENTAR : In calatoria sa, calatorul se intalneste cu dragoni si depaseste obstacole si in acest proces descopera comorile aflate adanc in sufletul sau. Deseori, comoara se gaseste in cele mai neasteptate locuri. Deci cauta, nu te opri din cautat abundenta din viata ta. Cu cat o vezi, cu atat ea se inmulteste pentru tine. Acest mesaj iti anunta ca urmeaza o perioada abundenta, frumoasa, prospera pentru viata ta.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru sprijinul tau de abundenta, prosperitate, belsug, pace si implinire pentru viata mea. Am incredere in tine si iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CURCUBEUL ITI TRIMITE BINECUVANTARI

Binecuvantarile sub toate formele sunt ca o cascada in jurul tau in viata ta acum. Exact cum un curcubeu are toate culorile spectrului solar in componenta sa, la fel fiecare domeniu al vietii tale este binecuvantat divin. Este un moment excelent sa incepi un nou proiect, sa initiezi o relatie, sa cumperi o casa, un apartament, sa incepi un program destinat sanatatii si starii de bine, sa incepi un nou job sau sa schimbi cariera. Da drumul ezitarilor si preocuparilor. Oricare ti-ar fi visul pentru viitorul tau, acum este timpul sa incepi. Vei reusi.

MESAJ SUPLIMENTAR : Atunci cand apare curcubeul pe cer sau intr-un mesaj de acest tip, ai incredere ca este un semn clar ca binecuvantarile sunt si vor fi abundente asupra ta. Numara-ti binecuvantarile si fii recunoscator pentru cele pe care deja le-ai primit si sa stii ca inca multe te asteapta in viitor. In sensul mai profund, tu esti binecuvantarea. In multe forme, curcubeul este un mesager de la Dumnezeu care iti vesteste ca totul este bine pentru tine. Acest mesaj mai indica si ca este timpul sa mai pui culoare in viata ta. Picteaza o incapere, schimba culorile perdelelor sau pur si simplu condimenteaza-ti viata.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru toate binecuvantarile pe care mi le aduci aproape de la divinitate si pentru toate oportunitatile binecuvantate pentru care ma protejezi pe calea mea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Rasar zorile, incepe un nou ciclu

O noua zi de viata a inceput si o data cu ea tu esti in fata unui nou ciclu de viata. Este timpul sa eliberezi vechiul si sa incepi din nou. Curata tot ce a fost si nu iti mai trebuie, lasa fila vietii alba si curata in fata ta. Desi este dificil sa dai drumul unor rutine familiare, unor situatii sau unor relatii care nu te mai imputernicesc dar cu care esti obisnuit, acum este timpul sa te concentrezi pe viitor si sa lasi trecutul sa plece.

MESAJ SUPLIMENTAR : Calatorul divin pe calea vietii sale priveste spre est la rasaritul soarelui si afirma ca o noua zi si un nou ciclu de viata incepe. Noile inceputuri sunt deseori scaldate in necunoscut. Totusi, calatorul observa de-a lungul calatoriei sale extinse ca viata merge in asemenea cicluri. Plantele mor toamna ca sa poata exista o noua nastere primavara, soarele rasare si apune, este dansul universal al mortii si renasterii. Exista un timp pentru final si un timp pentru inceput. In viata ta, te afli acum in fata unui nou inceput pe o anumita zona. Infrunta frica fireasca de necunoscut si ai disponibilitate sa pasesti inainte. Va fi bine.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii in toate momentele de inceput al sezoanelor vietii mele, sa ma protejezi in fata necunoscutului si s imi aduci oportunitati pline de implinire. Iti multumesc !

