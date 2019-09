HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 3 septembrie. Gemenii cunosc iubirea adevărată, Peștii sunt creatori magici

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 3 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

INTENTIE FOCUSATA

“Mentine-ti gandurile, sentimentele si actiunile neclintite si focusate pe scopul tau si vei atinge succesul.”

Tenacitatea inseamna sa tii de o decizie si sa nu permiti fortelor exterioare sa te clinteasca. Imagineaza-te ca esti precum un stejar puternic, cu radacinile plantate adanc in Mama Pamant. Simte-ti puterea solida si cresterea constanta. Simte cum, indiferent ce se intampla, tu vei reusi. Ramurile tale se pot rasuci dupa flexarea ta spre soare dar intentiile tale neclintite vor avea grija ca nicio rafala de vant sa nu te legene de la misiunea ta. Stapaneste-ti corpul, programul si mintea si mentine-ti focusul spre scopul tau.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : ramai pozitiv ; cunoaste-ti prioritatile si actioneaza conform lor ; elibereaza-te de orice indoieli cu privire la reusita ta ; evita scepticii si carcotasii.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi sustineti radacinile si imi dati energie sa imi dezvolt ramurile spre Soare si spre tot ce imi aduce bun intentia mea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CURAJ !

“Descatuseaza partea aventuoasa din tine. Asuma-ti riscuri si fii cutezator !”

Nu te limita sa joci jocul vietii cuminte si limitat de teama ca nu ai fi in siguranta. In schimb, fa actiuni curajoase in directia adevaratei dorinte a inimii tale. Succesul vine nu din timiditate ci din a te comite deplin sa iti implinesti visele in intregime. Mentine-ti intentia clara de succes si acesta va veni. Bucura-te de starea de entuziasm pe care o simti cand iti asumi riscuri, cand esti curajos si cand indraznesti. Si mai ales sarbatoreste orice succes printr-o petrecere sau pur si simplu bucurandu-te de un minunat rasfat.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : asuma-ti un risc ; fa o schimbare curajoasa de viata ; apreciaza-ti corpul ; flirteaza ; du-te si distreaza-te si sarbatoreste ceva ce merita sarbatori.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru curajul pe care mi-l insuflati de a-mi trai viata intens, puternic si curajos, de a ma bucura de tot ce pot realiza si de a merge spre aceste realizari fara teama.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

IUBIRE ADEVARATA

“Dragostea din inima ta a mobilizat Universul ca sa traiesti o mare iubire”

Romantismul nu este un concept demodat indiferent de vremuri. Romantismul este unirea dintre inima ta si divinitatea, fuziune care se manifesta in alta persoana. Romantismul este si starea de bucurie si spiritul jucaus ce apare primavara o data cu noua viata a naturii si cu inflorirea naturii. Nu trebuie sa fii intr-un parteneriat cu cineva ca sa simti romantismul, sa stii. Poti manifesta aceasta energie cu uriase beneficii asupra ta prin ras, zambet, inconjurandu-te cu frumos si rasfatandu-te cu ce iti place tie mai mult. Romantismul este forta vietii din acest Univers si este un scop de viata in sine.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : sufletul tau pereche va sosi in curand in viata ta ; ai parte de clipe minunate alaturi de sufletul pereche ce este deja in viata ta, prin pasiune crescuta ; esti o persoana romantica si este un lucru minunat ; ai grija ca nevoile tale romantice nu sunt suficient de implinite si trebuie sa faci pasi concreti sa rezolvi aceasta situatie.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi mentineti starea romantica a inimii aprinsa, pentru tine si pentru toti cei din viata mea care beneficiaza de ea.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.