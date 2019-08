HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 30 august. Berbecii scapă de frica banilor, Leii trebuie să pună punct și să o ia de la capăt

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 30 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

PRIMESTI UN “ASPIRATOR” – ASISTENTA FINANCIARA

Arhanghelul Mihail iti cere permisiunea sa ii dai voie sa iti aspire toate grijile, anxietatile si fricile pe tema banilor. El le va inlocui cu emotiile profunde inalte asociate cu abundenta. Presiunile financiare vor incepe sa se usureze.

Sabia si scutul sunt simboluri oferite tie de Arhanghelul Mihail ca instrumente puternice de eliberare de stres. Arhanghelul Mihail intra in campul tau energetic pentru a-ti oferi ghidare si asistenta in legatura cu subiectele financiare. Este timpul sa abandonezi ingrijorarile tale despre bani in grija si iubirea divina. Prosperitatea sau lipsa ei este o exprimare exterioara a ideilor pe care le ai in minte. Prosperitatea incepe prin a te simti bine despre tine insuti. Atunci cand crezi ca orice este posibil, tu te deschisi spre solutii si raspunsuri in orice arie a vietii tale. Este timpul pentru o curatare temeinica a afacerilor tale. Arhanghelul Mihail va trimite oameni si ghidare pentru a te asista cu economiile, taxele, afacerea si orice are legatura cu bugetul tau curent. Ai putea fi calauzit spre o noua banca sau sa iti schimbi obiceiuri de cheltuiala. El te va ghida si sa schimbi credintele limitative spre bani. Banii sunt pur si simplu doar o energie ; exista o sursa nelimitata universala care se poate revarsa spre tine din surse stiute sau nestiute iar Arhanghelul Mihail te sustine sa intri si tu in aceasta sursa data de divinitate.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : o cascada de bani poate veni spre tine / o datorie se va incheia / poti primi o marire de salariu / o crestere de afacere este pe rol / vei putea atrage un nou job mai banos / cineva va plati o datorie spre tine / iti urmezi scopul in viata / primesti inspiratie cum sa gestionezi financiar viata ta / ai asistenta de la ingerii pamantesti in afaceri ce au baza spirituala / simte recunostinta ca sa atragi abundenta.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, sunt deschis acum si pe receptie pentru noi surse de venit. Iti multumesc pentru toata sustinerea ta pe teme financiare. Eu invat prin Tine ca sunt o fiinta nelimitata, imi accept sursa nelimitata intr-un mod nelimitat. Multumesc pentru tot binele care este prezent cu gratie in viata mea. Toate nevoile mele sunt implinite abundent acum si mereu. Multumesc.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CURAJ SI PUTERE – IA O PORTIE DE INCREDERE

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica ce te binecuvanteaza cu darul curajului. Arhanghelul a vazut zbaterile si dificultatile din ultimul timp si ti-a auzit ingrijorarile mentale si fricile. Energia acestei chei iti prezinta oportunitatea de a prelua comanda o data pentru totdeauna. Este un cadou divin si poti alege cum sa implementezi aceasta energie. Poti alege sa aduci armonie proceselor gandurilor tale schimband frica cu calmul si iubirea. Poti folosi aceasta extra energie pentru a te propulsa inainte si sa faci un salt in gol bazat de incredere. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea ca la o armura energetica. Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o langa inima ta si sa stii ca orice bine iti aduce se implineste.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : vei avea mai multa incredere / vei lua decizii cu claritate / independenta, creativitate, succes / accepti schimbarea usor / un nou job, o noua afacere, o noua casa sau o noua relatie / te comiti sa te implici mai mult / vorbesti usor in public / accepti oportunitatile prezentate / depasesti o problema de sanatate / vindecare fizica sau emotionala.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru curajul pe care mi-l dai sa fac fata oricarei provocari. Eu merit ajutor de la divinitate si il accept acum. Ma abandonez cursului Universului si accept cadoul de curaj si tarie. Sunt deschis si receptiv la tot ce Universul are sa imi ofere fara limite, restrictii sau judecati.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

PROTECTIA CORPULUI FIZIC – PRIMESTI UN SCUT : O PLASA DE AUR

Arhanghelul Mihail sugereaza tehnica de protectie a plasei de aur pentru a aduce siguranta si armonie campului tau energetic.

Acest scut este prezentat simbolic pentru tine ca un instrument foarte puternic de protectie. Arhanghelul Mihail te incurajeaza sa inveti sa muncesti cu energia puternica a Razei Aurii. Aceasta este o raza de lumina de care sunt atrasi ingerii si arhanghelii din cauza frecventei sale vibrationale foarte inalte. Nu doar ca lumina este extrem de protectoare, insa este o energie pur angelica ce va atrage si mai multi ingeri sa te asiste si sa te protejeze pe tine, familia si casa ta. Lucrand cu aceasta culoare, vei fi conectat cu ingerii in fiecare zi si este foarte puternica a fi folosita si in timpul unei meditatii. Raza Aurie te asista in construirea unui pod energetic intre pamant si taramurile angelice pentru ca tu sa primesti ghidare angelica si preveniri de la ingeri mult mai usor.

Arhanghelul Mihail iti cere sa invoci protectia angelica la inceputul fiecarei zilei sau chiar mai des. Vizualizeaza-te inconjurat de o plasa superba stalucitoare, care are gaurele foarte fine in ea, ca de matase. Daca nu poti vizualiza usor nu te ingrijora, puterea ta divina numita intentie impreuna cu asistenta Arhanghelului Mihail o va plasa perfect peste tine. Plasa aurie este protectie pura si actioneaza spre a indeparta negativitatea, dar gaurile sale fine actioneaza si pentru a lasa sa curga energia pozitiva, vibratia iubirii in ambele sensuri. Un alt aspect vital al acestei plase aurii este ca lucreaza ca un burete pentru propriile tale ganduri negative si le absoarbe pentru a fi transmutate de ingeri ca sa nu ramana in aura ta sau in Univers. Ori de cate ori simti nevoia peste zi sa primesti protectie in plus, spune-ti : “Panza aurie sus, Arhanghele Mihail !” si se va realiza.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Bucura-te de soare / ai parte de iluminare / intelegere deplina / bunatate, intelepciune / o chemare de a te conecta la taramurile angelice / o oportunitate de aur / medalie de aur / locul 1 / traiesti un moment de aur din viata ta.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii sa fiu in siguranta, ghidat si protejat. Simt cum sunt protejat de Raza Aurie a ingerilor. Iti multumesc ca stai alaturi de mine cu iubire si protectie in fiecare clipa.

