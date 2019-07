HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 30 iunie. Leii trebuie să acorde atenție propriilor vise, Capricornii sunt ajutați de divinotate

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 30 IULIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Petrece mai mult timp in aer liber.

Ingerii iti trimit un mesaj, cerandu-ti sa mergi afara si sa te conectezi la energiile naturii. Aerul proaspat si racoros te va ajuta sa auzi mai usor si mai clar vocea divina, iar peisajul natural iti va relaxa trupul si mintea. Toti acesti factori reduc stresul si grijile, ceea ce iti va permite sa atragi entitati favorabile si sa manifesti dorinte la niveluri mai inalte. Gandeste-te la activitatile in aer liber ca la o investitie care iti aduce dividende in toate privintele.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : fa mai multa miscare / fa plimbari sau drumetii / fa fotografii in natura / asigura-te ca locuinta este favorabila sanatatii, curatand-o energetic / pastreaza plante si alte elemente naturale acasa ori la munca / misiunea ta personala in aceasta viata implica si mediul sau animalele / deschide ferestrele des pentru ca aerul proaspat sa poata intra acasa ori la serviciu.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma motivezi sa imi petrec mai mult timp in aer liber si sa ajuti sa ma relaxez si sa ma bucur de viata conectandu-ma cu natura.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Tu ai creat aceasta situatie si ai puterea de a o schimba

Acest mesaj iti reaminteste ca TU esti un creator puternic, facut dupa chipul si asemanarea Creatorului divin. Nu esti o victima pasiva ; ai dreptul si deprinderile necesare pentru a te ridica si a schimba totul in aceasta situatie sau relatie. Totusi, atat timp cat dai vina pe altii si crezi ca ei te controleaza, vei ramane blocat. Dar chemand in ajutor ingerii, apoi primind calauzirea primita, poti schimba totul ca prin minune.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : nu mai da vina pe tine sau pe altii / scrie o lista cu actiunile pe care trebuie sa le faci, apoi fa un pas in fiecare zi / discuta deschis si cauta solutii cu alta persoana implicata in aceeasi situatie / fa chiar azi un pas sau mai multi pentru transformarea visului in realitate / fa schimbari sanatoase in viata.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca m-ai lasat sa ma sprijin pe taria ta si mi-ai amintit de propria mea putere. Te rog sa ma ajuti sa manifest si sa vindec conform vointei lui Dumnezeu, creand pace si binecuvantari pentru toti cei implicati.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Tu si persoanele iubite sunteti in siguranta

Ingerii te protejeaza pe tine si pe persoanele pe care le iubesti… inclusiv familia si prietenii din ceruri. Acest mesaj este un semn ca te poti relaxa, stiind ca Arhanghelul se ingrijeste de detalii si te salveaza pe tine si pe cei iubiti in toate privintele.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : lasa grijile si preocuparile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor / ei se vor ocupa si de nevoile tale financiare / iti vor proteja afacerea / vei calatori in siguranta / o persoana iubita din ceruri este fericita si iti trimite iubire / aminteste-ti ca grijile sunt o forma de rugaciune, asadar roaga-te doar pentru ceea ce doresti.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule si Arhanghele Mihail, va multumesc ca vegheati asupra mea si a celor pe care ii iubesc [specificati numele acestora]. Va rog sa ma ajutati sa ma simt in siguranta si in pace ; si umpleti-ma cu credinta, sa ma pot focaliza asupra prioritatilor si sa ma bucur de o viata sanatoasa si fericita.

