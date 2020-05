Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 30 mai. Scorpionii trebuie să scape de stres, Peștii cred în ei înșiși

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

SETEAZA-TI CORECT INTENTIILE

Tu traiesti intr-o lume a creatiei. In mintea ta, tu esti in stare sa manifesti orice situatie pe care ai dori sa o traiesti, atat timp cat stii clar ce vrei. Apoi, ca sa devina realitate, trebuie sa iti setezi aceasta intentie in mod intentionat si specific. Prin setarea intentiei, tu trimiti un gand constient afara in Univers ca doresti ceva anume sa se intample. Universul iti va livra exact ceea ce sufletul tau a trimis, deci e vitala claritatea si puritatea intentiei. Este important sa simti emotia pe care o vei simti cand intentia se va implini. Universul aude vibratia emotiei! Apoi, este la fel de important sa te comporti ca si cum intentia ta deja s-a manifestat, sa simti aceeasi stare ca si cum dorinta e reala deja. Cheia manifestarii consta in abilitatea ta sa mentii atentia pe intentia ta si sa nu te diluezi sau indoiesti, pentru ca altfel vei confuza Universul creator. Atunci cand meditezi si esti in comuniune cu ghizii tai, vei primi adesea o viziune a unui eveniment de viata asupra caruia c totii cadeti de acord ca merita a fi experimentat. Lumea spirituala va lucra pentru a-ti indeplini intentia, dar este importanta si contributia ta, aceea descrisa mai sus. Ca si semintele reale, intentiile nu pot creste daca te tii scai de ele si le tii in palme in loc de in pamant. Dupa ce ai claritate si esti pregatit sa le dai drumul cu incredere, da-le drumul in Univers ca ele sa gaseasca terenul fertil sa se dezvolte. Cu cat pui mai multa pasiune si energie emotionala buna in aceasta intentie, cu atat mai mult permiti Universului sa o foloseasca pentru manifestare. Urmatorul pas dupa ce le dai drumul sa fie libere este sa nu ai niciun sentiment de atasament. Doar ramai intr-o stare linistita si increzatoare de a primi inapoi ceea ce este pentru binele tau.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru indrumarea de a invata cum sa imi manifest dorintele, cum sa vibrez de asa natura incat Universul sa imi implineasca intentiile ce sunt pentru cel mai mare bine al meu.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

RAMAI CU MINTEA DESCHISA

Sufletul tau este intr-o permanenta stare de evolutie. El evolueaza in lumea spiritelor acolo unde este ACASA si continue sa evolueze si pe planul fizic, pe Pamant. In destinatii precum viata pe pamant, sufletul creste exponential. Lectiile invatate cat timp experimentezi iluzia separarii sunt profunde iar caile care ti se desfac in fata ochilor sunt surprinzatoare. Din acest motiv este foarte important sa ramai deschis la schimbare. Oameni noi, moduri noi de a gandi, moduri noi de a trai, credinta noi si evenimente noi sunt mereu parte din calatoria unui suflet pe Pamant. Daca alegi sa ramai rigid in gandire, acest fapt te impiedica sa fii introdus noilor idei care iti vor imbogati aventura aici. Viata este despre tranzitie si cand ramai receptiv, o poti experimenta in timp ce iti manifesti si esenta divina. Daca ai primit acest mesaj, ti se transmite ca este pentru binele tau sa nu refuzi oportunitati noi in calatoria vietii. Fii deschis sa descoperi cate ceva din fiecare carare care te intriga si iti starneste interesul, de la un drum de munte pana la o experienta la malul marii. A experimenta inseamna a trai.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa traiesc cu adevarat, deschis, curios, explorator, bucuros si recunoscator pentru miracolul care este viata mea.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ASUMA-TI RESPONSABILITATEA PENTRU ACTIUNILE TALE

Gandurile tale, cuvintele tale si faptele tale creeaza energie si ele au toate consecinte. Exista o lege a fizicii prin care fiecare actiune are o reactie dar si o reactie opusa. Primesti acest mesaj pentru ca ghizii tai si Arhanghelul Mihail vor sa intelegi deplin cat este de necesar sa iti asumi actiunile. Poate te gandesti ca gandurile nu sunt considerate actiuni, ca ele nu sunt atat de puternice precum cuvintele sau faptele – dar gresesti. Gandurile pot fi mai puternice pentru ca ele sunt cele ce creeaza cuvintele si faptele. Tu creezi o atmosfera si o plasezi in Univers. In functie de gand, tu poti crea un dezechilibru daca ceea ce ai trimis nu este in armonie cu starea naturala de iubire si compasiune din care esti facut. Este o tendinta umana sa credem ca doar pentru ca nu se vede ceva, nu exista. Dar aceasta este o caracteristica a experientei umane. Daca iti apare acest mesaj, examineaza-ti relatiile curente si vezi daca nu cumva o actiune pe care ai initiat-o creeaza un dezechilibru. Daca da, asuma-ti raspunderea pentru acest lucru, cere scuze si fa corecturi. Altfel, legea spirituala a cauzei si efectului va produce o datorie karmica ce va trebui platita la un moment dat. Este mai bine sa o faci acum.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti si inveti sa traiesc in armonie, asumare si responsabilitate fata de tot ceea ce este creatie divina pe pamant.

