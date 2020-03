HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 30 martie. Peștii se reapucă de învățat, Balanțele trebuie să ia decizii

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

MERGI INCET, IA-TI TIMP

Chiar daca nu poti vedea ce urmeaza in continuare in viata ta, ce este dupa acel colt urmator, chiar daca totul iti pare in ceata, mergi, continua sa mergi, insa fa-o incet si delicat. Esti in siguranta. Cand iti dedici timp sa mergi lent, noi perceptii apar pe care nu ai avea cum sa le prinzi daca ai avansa rapid. Renunta un pic la ritmul alert al vietii de zi cu zi si paseste in maiestatea tacerii. Rezista impulsului de a merge dupa primul impuls. Ia-ti timp sa te acordezi la intuitia ta profunda. Puterea se intareste in asemenea vremuri in care te relaxezi in momentul prezent.

MESAJ SUPLIMENTAR: De-a lungul drumului vietii, uneori ceata este asa de groasa incat calatorul divin se simte nesigur despre tot. Incotro ma indrept? Ce sunt menit sa fac? De ce nu pot vedea ce este in fata? Cu toate acestea, in asemenea momente de necunoastere apar cele mai profunde raspunsuri la cele mai mari intrebari ale vietii. Secretul este sa traversezi incet si prudent ca sa nu te impiedici si sa cazi. Fii atent. Procedeaza cu atentie in toate situatiile pe masura ce simti care este cea mai buna directie. Asculta ce iti sopteste sufletul si ai incredere in el.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog sa ma indrumi prin intuitie si inspiratie ca sa imi aud calauza interioara si sa imi gasesc cu claritate drumul bun in viata. Iti multumesc!

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PORTILE TRIUMFULUI, VINE SUCCESUL

Portile triumfului asteapta sa se deschida adanc si larg pentru tine. succesul interior si exterior vine spre tine. Reusita este o stare a mintii. Accepta ca poti atinge orice obiectiv pe care il doresti si chiar si mai multe victorii se vor prezenta in viata ta. Cu cat simti asta mai intens, cu atat mai multa iubire, prosperitate, faima si noroc vor curge gratios in viata ta.

MESAJ SUPLIMENTAR: Atunci cand un calator divin pe calea vietii sale ajunge sa intre pe portile triumfului, pe umerii sai sunt puse florile victoriei. Oamenii il sarbatoresc si il onoreaza. Cei in varsta si intelepti stiu ca a avut de infruntat provocari si il intampina cu bratele larg deschise. Daca o situatie te doboara, ridica-te, scutura-te si descopera ce ai invatat din ea. Nu esti un esec daca ceva te pune provizoriu la pamant, ci doar daca ramai acolo. Deci continua sa avansezi si sa crezi in tine. Asta inseamna adevaratul succes. Constientizeaza-ti implinirile din viata de pana acum. Ele sunt mult mai multe decat iti poti imagina. Victoria, norocul si belsugul iti sunt la indemana.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca m-ai sustinut pe calea mea si ca m-ai indrumat spre clipele de reusita. Te rog sa fii alaturi de mine si de cei dragi mie in continuare!

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ESTI PUTERNIC PESTE MASURA

Ia-ti puterea inapoi. Paseste in gloria luminoasa a puterii tale personale. Chiar daca o povara iti pare apasatoare, ea te face mai puternic. Daca ai stat pe marginea vietii fara sa indraznesti sa traiesti deplin sau ai actionat mai mult pentru binele altora, acest mesaj iti transmite ca este timpul sa stai drept si asumat pentru tine insuti. Provocarile pe care le-ai trait te-au facut mai puternic. Nu ai insa nevoie sa iti traiesti viata pentru viata altora. Totusi, daca tu alegi, lumina ta poate ilumina calea pentru cei ce merg in urma ta.

MESAJ SUPLIMENTAR: O persoana puternica este tacuta si profunda. Nu este nevoie de un spectacol de demonstratie. Daca esti ratacit sau coplesit de autoritatea altcuiva, este timpul sa iti dai seama de acest lucru si sa te conectezi la puterea ta. Daca te temi sa iti asumi propriul adevar din frica de a nu fi judecat sau respins, este timpul sa renunti la aceasta ezitare. Daca ai dus pe umeri responsabilitati pentru altii, esti mai puternic din acest motiv; totusi, este timpul sa decizi fie sa dai drumul fie sa mergi mai departe cu ei dar in conditiile tale. Tu ai o putere spirituala remarcabila care este nascuta din iubire sacra, intelepciune si gratie.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii sa fiu o persoana puternica, asumata si curajoasa pentru a-mi trai viata la intregul sau potential. Iti multumesc!

