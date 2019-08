HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 31 august. Gemenii nu trebuie să renunțe la propia lor putere, Săgetătorii trebuie să-și cunoască propriul adevăr

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 31 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama ! Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

AI CURAJ SA FII TU INSUTI

Ai ales sa vii aici, in aceasta dimensiune pamanteasca, pentru un motiv clar si un scop precis. Ai ales constient circumstantele cele mai potrivite pentru a invata anumite lectii. Daca te indepartezi de la acest drum initial si original din cauza presiunilor colegilor si prietenilor, din cauza dorintei de a te potrivi in diverse grupuri, din cauza dorintei de a fi pe placul altora, de a fi acceptat, din frica sau judecata sau discriminare, atunci deteriorezi experienta pe care Sinele tau inalt a ales-o si pentru care investeste energie si focus. Daca primesti acest mesaj, examineaza cum anumite emotii, obiceiuri sau dorinte ce te reflecta pe tine cel adevarat au fost ascunse pentru ca te temi sa le prezinti intr-o lume care nu te-ar sau nu le-ar accepta. Esti rugat sa fii constient ca a-ti estompa culorile tale reale este ca si cum ai da GPSului coordonate gresite dar te-ai astepta sa te duca la destinatia corecta. Te vei rataci fara speranta. Lasa-ti adevarata lumina sa straluceasca pentru ca tot ce este minunat si trebuie sa ajunga la tine sa te poata gasi.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa fiu autentic in aceasta lume, sa fac ce simt, sa spun ce gandesc cu iubire, tact si compasiune si sa am curajul de a ma asuma indiferent de consecinte.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ALEGE IUBIREA IN LOCUL FRICII

Iubirea este energia naturala din care este facut sufletul tau. Frica este o energie invatata in dimensiunea pamanteasca, dar cu bunavointa si munca poate fi dezvatata. Intr-o lume perfecta, oamenii ar invata si practica iubirea iar frica ar fi o anormalitate. Dar nu traim intr-o lume perfecta. Are totusi gradul ei de perfectiune pentru ca permite sufletului tau sa faca cunostinta cu energia fricii in toate deghizarile sale si sa o disipeze cu energia ta interioara de iubire. Pe masura ce devii constient de tine ca fiind o fiinta de lumina ce are o experienta fizica, iti va fi mult mai usor sa te folosesti de energia ta naturala de iubire in toate interactiunile tale zilnice. Cand faci alegerea fricii, tu nu actionezi din adevarul sufletului tau. De aceea simti dificultate in loc de usurinta, nerabdare in loc de acceptare, agitatie in loc de pace. Esti impotriva curentului.

Fiecare decizie umana are la baza una din cele doua optiuni : iubirea sau frica. Iubirea inseamna bunatate, compasiune, iertare si empatie ; frica este judecata, vina, indivie, furie, agresivitate. Fa tot ce poti sa urmezi energia ta de baza, iubirea. Frica e doar o iluzie trecatoare pamanteasca. Dupa ce intelegi si simti diferenta dintre cele doua, alegerea iti va deveni mai usoara.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa traiesc in iubire, sa creez in iubire, sa vorbesc in iubire, sa daruiesc si sa primesc iubire., sa simt iubire si sa fiu iubire.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

NU ITI ABANDONA PROPRIA PUTERE

Tu ai deja o amprenta divina a sufletului tau care cuprinde toate calitatile si elementele tale de unicitate care te fac pe tine sa fii TU, o unica creatie perfecta a Creatorului. Nu fii niciodata mai putin decat esti. Daca primesti acest mesaj, examineaza in ce aspect al vietii tale esti pe bancheta din spate. Poate ca iti pare mai usor sa ai un rol pasiv in propria ta viata si sa faci ce iti spun altii care ajung sa iti conduca viata, desi directia spre care te indrepti stii bine ca nu este cea care te implineste. In realitate, iti faci un mare deserviciu dar si familiei de suflete de care apartii. Influenta ta pentru viata ta conteaza. Opinia ta conteaza. Toate sunt parte din dreptul tau din nastere. Nu te subestima, nu te minimiza si nu iti ceda puterea. Bucatile de puzzle ce definesc viata ta nu au cum sa se uneasca intr-un intreg daca tu alegi sa nu participi la joc. Ai incredere in tine si sa stii ca emotiile tale se manifesta intr-un anumit fel si la un anumit moment dintr-un anumit motiv. Multi oameni nesiguri incearca sa ia puterea altora ca sa isi repare ei neajunsurile. Fii constient ca cine face asa este din cauza unui ego fragil. Dupa ce retii asta, nu te mai lasa implicat in incercarea altora de a te manipula, domina si controla. Fii statornic fata de tine insuti.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi reamintesti cat sunt de puternic, special, unic si miraculos in existenta mea divina si pamanteasca. Iti multumesc ca imi dai putere sa imi iau puterea inapoi.

