HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 31 iulie. Săgetătorii trebuie să iasă din situația nesănătoasă în care se află, Peștii obligați să fie sinceri cu ei înșiși

HOROSCOP. Iata pentru MIERCURI 31 IULIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

AJUTOR DIVIN – UN NOBIL APARE SI TE ASISTA

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra deschide poarta pentru sosirea unei persoane nobile sa te asiste in vremurile tale de nevoie.

Aceasta cheie energetica sacra iti este trimisa de Arhanghelul Mihail si este o binecuvantare puternica ce anunta sosirea unui Nobil. Un Nobil denota o persoana de mare ajutor trimisa divin, un barbat sau o femeie. Persoana va aparea in viata ta exact cand vei avea nevoie mai mare si iti va oferi asistenta. Nobilul tau poate aparea in timpul unei crize ca sa te scoata din bucluc sau doar sa dea o mana de ajutor cand esti la capatul puterilor. Ai putea sa cunosti sau nu aceasta persoana. Stai linistit si asigurat ca Arhanghelul Mihail il va chema sa iti fie alaturi la momentul perfect divin. Prezenta Nobilului in viata ta poate fi foarte scurta sau de lunga durata, depinde de situatie. Acesta va aduce abilitati si resurse pe care tu nu le posezi. Unii Nobili trimiti iti pot asigura notorietate sau iti pot aduce multa prosperitate. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea drept “Salvatorul”. Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o aproape de inima ta si sa stii ca darul este livrat divin. Asa sa fie si asa si este!

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Consultant / coach / asistent personal / avocat / tutor / mentor / aparator / bunul samaritean / eroul / cavalerul in armura / adapost pentru copii / adoptie / inger pamantesc / profesor cu har si mesaj divin / prieten special.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, permit oamenilor noi sa ma iubeasca si s ma sustina. Accept ajutorul si sfatul altora cu recunostinta si recunosc Nobilul din ei. Primesc oamenii trimisi de Tine sa ma asiste si am incredere ca Universul ma iubeste si imi trimite oameni minunati si iubitori in viata mea. Multumesc din inima !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PROTECTIA SINELUI – PANTOFI PUTERNICI !

Arhanghelul Mihail are un cadou pentru tine, o noua pereche de pantofi ! Vizualizeaza-te cum ii porti atunci cand simti ca ai nevoie de mai multa putere, curaj si protectie.

Acest scut iti este oferit simbolic de Arhanghelul Mihail ca un instrument puternic de protectie. Sunt vremuri in viata ta in care te intrebi cum vi reusi sa faci fata, cum vei merge mai departe, cum te vei descurca cu o anumita situatie sau persoana. Asemenea vremuri provocatoare iti solicita sa “sapi adanc” si sa gasesti in tine acea putere interioara pe care nici in vis nu credeai ca o ai. Arhanghelul Mihail iti daruieste aceasta tehnica magica de protectie. Primesti acum o noua si foarte speciala pereche de pantofi energetici. Te poti intreba daca sunt pantofi de firma. Desigur, ei sunt creati anume de Dumnezeu pentru tine. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de mai mult curaj, protectie, forta, vizualizeaza-te cum incalti pantofii tai puternici. Respira adanc si fii constient ca esti cu pantofii speciali incaltat si ca Arhanghelul Mihail este alaturi de tine si astfel fel fi suficient de tare pentru a face fata oricarei situatii dificile.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : primesti ajutor intr-una din situatiile de interviu job, o examinare, cand ai de-a face cu un agresor, daca ceri o marire de salariu, daca sustii un copil sau pe cineva ce nu are suficienta forta, daca esti salvator intr-un job cu provocari precum salvamontist, salvamar, medic, asistent medical, ofiter de politie, fortele armate, pompier, paramedic.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma sustii ca sa fiu puternic si protejat. Acum pot sa fac fata situatiilor dificile, accesandu-mi puterea interioara. Primesc intarire si protectie de la Univers prin Tine si asta imi permite sa avansez prin viata cu usurinta.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

CONDUCATOR – TU ARATI CALEA !

Arhanghelul Mihail te trezeste pentru a prelua un rol de conducator. Iubirea ta si lumina au menirea sa le arate altora calea inainte.

Sabia ce ti se ofera simbolic de Arhanghelul Mihail este un strigat pentru a face o actiune clara. Rolul de lider este unul pe care doar putini oameni il imbratiseaza natural. Poate ca deja ti-ai asumat acest rol intr-o forma sau alta, insa nu te-ai gandit ca este intr-adevar statutul de conducator. Ti se cere sa fii lumina calauzitoare sau far de intelepciune intr-un grup, de exemplu familia, casnicia, o relatie, la birou, in afaceri, intr-o organizatie. Arhanghelul Mihail, marele razboinic si aparator al dreptatii, sta acum alaturi de tine pentru a-ti da putere, intarire si curaj precum si orice alta calitate pe care ingerii tai simt ca iti este necesara ca sa implinesti acest rol. Te-ai putea intreba cum de iti revine tie aceasta pozitie. Adevarul este ca esti o persoana capabila, de incredere si cu cunostinte, esti admirat si respectat de multi oameni. Arhanghelul Mihail te sustine in totalitate si iti va lumina calea responsabilitatilor la nevoie. Paseste inainte cu incredere pe masura ce ii ghidezi pe altii pe cararea vietii.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : se pregatesc pentru tine sau sunt deja pe rol oricare din urmatoarele : promovare intr-un job sau organizatie / un nou job / un nou rol / esti fratele mai mare dintr-o familie / primesti suport legal / esti specialist respectat in domeniul tau / consultant / consilier / medic, asistent medical / coordonator in voluntariat / lider spiritual / ghid spiritual pe pamant.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma faci sa ma simt confortabil in rolul de a coordona calea. Ii pot imputernici pe altii prin actiunile si cuvinele mele, calauzit de tine. Pot conduce drumul si oferi inspiratie altora. Ii ghidez gratie sustinerii si inspiratiei tale. Iti multumesc !

