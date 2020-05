Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 31 mai. Leii își cunosc propriul adevăr, Scorpionii trec printr-o transformare

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

IESI AFARA IN AER CURAT

“Ai stat in interior pentru prea mult timp. Iesi in exterior si inspira aer proaspat.”

A sta foarte multe ore inchisi in spatii fara acces la aer proaspat nu este modul natural de a trai pentru oameni pe aceasta planeta miraculos de frumoasa. Sunt foarte multe de vazut si experimentat atunci cand iesi dintre cei patru pereti si acoperisul deasupra capului. O iesire zilnica in exterior nu doar ca iti va revigora sufletul si spiritul, dar iti va da speranta si incredere in viitorul vietii tale si al planetei. In exterior poti vedea tot ceea ce are natura minunat sa iti ofere: florile pregatite de inflorire, frunzele, pasarile ciripind si chiar vantul care iti mangaie parul. Nu lasa nicio zi sa treaca fara sa fii in contact cu aerul exterior pentru ca este una din cele mai pline de satisfactii forme de bucurie pentru sufletul tau insetat de viata.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: petrece timp in natura; schimba-ti jobul cu unul care sa iti permita o mai mare flexibilitate de program ca sa fii in contact mai mare cu natura si exteriorul; ocupa-te de aspecte de imbunatatire de mediu; recunoaste nevoia de echilibru in viata, pentru a avea mai multa odihna si joaca; o manifestare importanta pentru tine va avea loc in lunile in care natura incepe sa infloreasca.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru indemnul de a-mi hrani sufletul cu bine si bucurie, petrecand mai mult timp in afara casei si serviciului. Stiu sa ma bucur cu recunostinta de tot ceea ce are planeta sa imi arate si daruiasca!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

AI CREDINTA SI ACTIONEAZA!

“Asuma-ti un risc si pune-ti adevarata dorinta a inimii in actiune!”

Amanarea implinirii unui vis nu va face ca acest vis sa dispara. Nici nu va duce la implinirea lui. Indecizia este moartea pasiunii arzatoare a sufletului care doreste sa evolueze, sa se imbunatateasca, sa creasca si sa invete. Nu te ingrijora ca ai lua decizii gresite. In schimb, ingrijoreaza-te ca daca nu iei nicio decizie. Ca sa poti lua o decizie asumata si cu inima impacata, fa-ti timp in liniste sa te rogi, sa meditezi, sa cercetezi, sa investighezi, sa te plimbi pe jos in aer liber, in natura si apoi ia o decizie. Dupa ce o vei lua, energiile Universului iti vor sustine imediat decizia si usile ti se vor deschide una dupa alta ca prin farmec. Adevarata magie este faptul ca te-ai decis sa realizezi ceva si ai trecut la actiune. Aceasta intentie este cea care te aseaza in calatoria ta magica. Ai incredere ca Universul te sustine in toate felurile cu putinta. Ai incredere ca intuitia ta este clara si corecta pentru tine. Apoi fa un salt de credinta si sari din plin inainte in necunoscut, punandu-ti visele in actiune. Nu ezita si nu mai amana nicio clipa!

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: visul tau se va implini; calea pe care ai ales-o este cea buna pentru tine; divinitatea te sustine din plin in misiunea ta; nevoile tale materiale vor fi implinite cu prisosinta; fa pasi concreti spre realizarea unui vis; rupe-ti visul in portiuni mai mici pe care le poti deja implini si asa iti este mai usor sa incepi si sa continui.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca ma sustineti sa actionez spre implinirea viselor mele si imi dati curajul de a actiona spre viitorul dorit.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

NU DA INAPOI

“Stai drepti si sustine ceea ce tu crezi cu tarie ca este drept.”

Acest mesaj iti sugereaza sa ai claritate mare cu privire la intentiile tale. Daca iti e neclar, confuzia iti va slabi puterea si forta. Precum o lumina in intuneric, sa fii foarte clar si stralucitor cu privire la ceea ce este acceptabil pentru tine intr-o anumita situatie la care te gandesti. Nu face greseli: te voi ghida si proteja. Vorbeste despre nevoile si dorintele tale ferm si despre adevarul tau cel mai profund. Acum este timpul sa fii in contact cu puterea ta, pentru ca flacara si caldura sa iti vor sustine pasiunea care te va propulsa inainte in moduri nenumarate. Chiar in fata fricii, tu poti sta drepti cu ceea ce tu crezi ca e bine pentru tine.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: asuma-te cu adevarat; nu te teme ce gandesc altii a; ai incredere ca actiunile tale vor functiona cel mai bine; vorbeste-ti adevarul; tine de opiniile tale; pune piciorul in prag.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi sustineti puterea personala ca sa imi asum adevarul si sa il sustin cu incredere si tarie.

