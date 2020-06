Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 4 iunie. Racii sunt protejați, Săgetătorii așteaptă un miracol

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ARTISTI: Implicarea in activitati artistice este benefica pentru drumul tau si pentru toate aspectele vietii tale

Lumea ta interioara este colorata iar acest mesaj este o reamintire a faptului ca si drumul tau profesional poate sa fie la fel de colorata. Cu ochiul tau artistic, tu gravitezi in mod natural spre linii frumoase, spre obiecte deosebite. Acum ingerii iti sugereaza sa aduci aceasta pasiune pentru frumos si in viata carierei tale. Vei simti implinire in munca ce implica talentele tale artistice.

Ai primit acest mesaj pentru ca este important pentru tine sa actionezi si sa iti asculti intuitia creativa si artistica. Daca ai avea timp si bani fara limita, ce tip de munca creativa te-ar capta ? Raspunsul tau indica directia benefica pe care sa o explorezi si urmezi. De fapt, exact ea va deschide canale noi pe care sa experimentezi si suport si timp si energie creativa.

Asadar, foloseste oportunitatea sa te implici in orice artistic, fie ca e scris, pictat, desenat, creat de bijuterii manuale, un curs de arta, dans, cusut si tot asa. Orice exprimare artistica va avea efect pozitiv asupra vietii si carierei tale.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ENERGIE VINDECATOARE: Abilitatile tale naturale vindecatoare cu energie sunt parte din scopul vietii tale

Arhanghelul Mihail iti aminteste ca palmele tale sunt activate energetic sa canalizeze vindecare pentru altii si pentru tine. Gandeste-te de cate ori ai pus mainile instinctiv pe cineva ca sa ii alini durerile sau chiar pe tine insuti. Aceasta actiune este naturala pentru tine si poate ca ai trecut-o cu vederea ca este un dar spiritual de vindecare prin energie.

Acum este timpul sa iti concentrezi energia spre o munca de vindecare intr-un mod mai profesionist. Poate sa implice sa urmezi cursuri de specializare ca sa iti cresti cunoasterea si increderea in sine. Cel mai important insa este sa iti mentii intentia de a folosi aceasta abilitate pentru cariera ta. Dupa ce vei trimite aceasta intentie in Univers cu curaj si incredere, clientii tai vor veni spre tine. La inceput poti tine sedinte gratis cu prietenii si familia. Curand apoi te vei extinde si vei atrage clienti care sa iti plateasca munca sau poti fi parte dintr-un centru vindecator cu munca ta.

Ca sa poti sustine o asemenea munca, retine ca trupul tau are nevoie de un stil de viata sanatos. Sa ai grija excelenta de tine si astfel rezervele tale fizice si emotionale vor creste. Energia ta ridicata este un ingredient cheie spre a-ti manifesta rapid visele.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, te rog sa ma sustii si sa imi indici prin intuitia mea detalii cu privire la aceasta directie de viata de vindecare prin energie, ca sa ma ajut pe mine si pe alti oameni. Iti multumesc!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

NUTRITIE: Poti realiza munca vindecatoare prin abilitatile tale culinare

Arhanghelul Mihail iti transmite ca ai calitati de alchimist prin mancare, ceea ce inseamna ca poti crea magie divina prin preparatele culinare pe care le faci si prin cunoasterea ta nutritiva. Poti sa ii consiliezi pe altii despre cum sa aiba o dieta sanatoasa si sa iti demonstrezi aceste abilitati pentru prietenii tai, membrii de familie sau chiar clienti. Poate ca esti ghidat sa scrii si o carte de bucate sau sa ai un blog culinar, sa ai un restaurant sau sa prepari retete delicioase pentru altii pur si simplu. Interesele tale pot sa te conduca si sa studiezi mai aprofundat nutritia si sa afli despre importanta ei.

Esti o persoana sensibila care este afectata de mancaruri si bauturile consumate. Ai observat ca energia si starea de spirit oscileaza si in funcrie de ce mananci si bei. Pentru ca esti atent la aceste aspecte nutritionale si legatura cu starea ta fizica si emotionala, ai invatat cum sa ai grija mai buna de corpul tau. Invata-i si pe altii. Cere ajutor ingerilor vindecarii si vei vedea cum pofte nesanatoase alimentare iti sunt inlocuite cu placerea de a consuma mai des mancare sanatoasa. Si acesta este un proces pe care sa il predai altora.

Citește continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO