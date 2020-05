Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 4 mai. Capricornii își iubesc munca, Peștii au un proiect nou

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

INVATA PE ALTII: Tu ii inspiri pe cei tineri prin lucrurile pe care le inveti

Tu ai un dar special in relatie cu copiii si cu tinerii, iti transmite Arhanghelul Mihail, pentru ca este parte din darul tau si din misiunea ta in aceasta viata sa ii ajuti si sa ii sustii. Cei tineri raspund felului tau deschis si autentic si recunosc copilul din interiorul tau care te ajuta de fapt sa te conectezi cu tinerii si sa ii intelegi. In aceste vremuri, mai mult ca oricand pana acum, cei mici si tineri au nevoie de adulti iubitori care sa actioneze precum un indrumator si ghid, iar tu esti atras sa fii unul din acestia.

Cel mai probabil, munca ta cu tinerii se refera la aspecte de spiritualitate. De exemplu, poti include muzica sau lectii de crestere personala intr-o clasa traditionala. Sau poti sa ii inveti abilitati importante de viata si in alte feluri, ca antrenor de sport, instructor muzical, dadaca, terapeut prin arta sau prin munca de caritate. Daca ceri ingerilor ghidare pentru cele mai bune cai care sa iti permita sa ajungi la inimile celor mici si tineri, ei te vor ajuta cu bucurie in aceasta misiune de viata foarte importanta.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, te rog sa ma ghidezi sa pot fi aproape si alaturi de copii in orice forma posibila si impreuna sa cream o diferenta in lumea lor!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PROFESOR SPIRITUAL: Poti vindeca oamenii prin seminarii, clase, sesiuni.

Ai in tine calitati de vindecator si poti invata un grup de oameni prin cuvintele tale. Tu ii inveti in moduri care aduce binecuvantari si vindecari si publicul tau poate fi direct sau pe calea scrisului sau vorbitului online. Tu poti face asta si cu familia si prietenii. De fapt, oamenii iti cauta instinctiv ghidarea, inclusiv strainii care iti pot spune cele mai intime secrete si probleme presante. Natura ta de mare incredere si lumina ta stralucitoare ii atrage pe altii sa isi rezolve probleme prin tine.

Acest mesaj indica faptul ca poti simti multa bucurie daca alegi vreodata sa fii un consilier sau invatator spiritual , fara sa ai preocupari de ego cu privire la faima sau bani. Tu esti un canal natural care aduce ghidare divina altora. Esti si un bun observator al naturii umane, in special in ceea ce priveste calea spirituala. Drept rezultat, aduci o voce unica in acest domeniu. Cat timp ramai focusat sa servesti oamenii si sa fii tu insuti, vei avea mereu oameni dornici sa fie in contact cu tine.

Observa-ti gandurile si sentimentele cu privire la pasii de urmat pe aceasta directie.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, te rog sa ma calauzesti sa pot ajuta oamenii pe calea spirituala daca aceasta directie este parte din calea mea divina!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

VORBESTE: Calea vietii tale implica abilitatile tale de orator

Acest mesaj de la Arhanghelul Mihail indica faptul ca esti potrivit sa vorbesti in mod profesionist oamenilor si ca nu este doar o idee sau un vis ci poate fi parte din calea ta. Tu ai multe de impartasit cu altii si cel mai bun mod de a atinge publicul este pe o platforma de vorbitor. Desi este normal sa te simti intimidat de ideea de a-ti prezenta gandurile in public, ingerii vad ca scopul vietii tale este mai puternic decat orice frica. De fapt, vei invata sa te bucuri sa fii un vorbitor profesionist, conform acestui mesaj, cine stie, candva undeva in aceasta viata a ta.

Poti sa fi primit acest mesaj si pentru ca directia sufletului tau implica si alte aspecte de a preda sau a distra oamenii. De exemplu, poti fi destinat pentru actorie, dans, cantat vocal sau la un instrument. Acest mesaj indica faptul ca scopul vietii tale implica o zona publica si ca esti potrivit sa aduci oamenilor binecuvantari in acest sens.

Citiți continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO