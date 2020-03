HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 4 martie. Gemenii trebuie să-și deschidă inima, Leii cred în magie

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

VINDECATOR MISTIC, PRIN TINE CURGE ENERGIE VINDECATOARE

Vindecare interioara si exterioara la toate nivelele are loc in viata ta. O situatie, o relatie sau o provocare de ordin fizic se va rezolva. Ai credinta ca se va intampla asa. Acum este timpul sa gasesti sursa provocarilor tale. Transforma suferintele interioare si fa-o acum. Nu trebuie sa mai porti aceasta povara cu tine. Tu esti o forta vindecatoare si pentru altii, in caz ca nu esti constient de asta.

MESAJ SUPLIMENTAR: Sunt vremuri cand un calator divin se abate in drumul sau ca sa gaseasca vindecatorul mistic. Vindecatorul il invata ca totul in natura are abilitatea de a se restaura si vindeca si iti reaminteste ca si tu ai in tine aceasta forta. Pentru ca vindecarea sa se produca in exterior, este esential ca mai intai ea sa aiba loc in planurile interioare. Ca sa faci asta, stai cu ochii inchisi in stare de relaxare si pace absoluta si vizualizeaza-ti un viitor excelent pentru tine asa cum il vezi si vrei tu, apoi ai incredere ca vindecarea este pe drum spre tine. Repeta acest proces de cateva ori pe zi, zi de zi. Pot aparea aspecte din vieti trecute tocmai ca sa fie eliberate. Ingerii responsabili pentru restaurare si vindecare lucreaza cu tine ca sa iti rezolve provocarile fizice si emotionale. Ai rabdare si ai incredere ca dincolo de suprafata totul este bine.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca, impreuna cu ingerii vindecarii, te asiguri ca eu sunt si voi fi bine din toate punctele de vedere. Am incredere si recunostinta in ajutorul tau!

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ASTEAPTA-TE LA MIRACOLE

Imediat dupa colt te asteapta un miracol care sa se manifeste in viata ta. Elibereaza teama si nesiguranta pentru ca minuni maiestuoase asteapta sa se deruleze in ochii tai. Uita-te dupa ele, asteapta-le si imbratiseaza-le. Unele vin in forme nebanuite sau atipice. Ai incredere ca totul se desfasoara pentru binele tau inalt. Asteapta-te sa ai parte de miracole in viata ta.

MESAJ SUPLIMENTAR: La ceea ce te astepti are tendinta sa se realizeze. Cu cat devii mai constient de micile miracole din viata ta, cu atat ele cresc in magnitudine. Sarbatoreste si pretuieste-le atunci cand apar, indiferent cat de marunte iti par a fi. Ceea ce altii considera ca este banal, un calator divin poate vedea ca sunt minuni. Priveste-ti viata intr-un mod nou. Da drumul fricilor si asteptarilor si permite Creatorului sa iti solutioneze provocarile in moduri misterioase si minunate. Nu iti limita felul in care gandesti ca apar miracolele in viata ta. Totul este bine.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru toate intamplarile si oportunitatile miraculoase ce au loc in viata mea si au avut loc dintotdeauna. Te rog sa ma sustii in continuare. Te iubesc!

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Bucurie si incantare, deschide-ti inima

Nu este nevoie sa suferi ca sa cresti si sa evoluezi. Poti sa cresti portiuni mari prin procesul bucuriei! Adevarata fericire vine atunci cand iti urmezi dictarea sufletului. Fa ceea ce iti da bucurie. Sarbatoreste si distreaza-te. Opreste-te ca sa imbratisezi viata, pe tine si pe altii. Spune DA! Fa pasi noi concreti ca sa iti expandezi bucuria. Nu trebuie sa faci nimic totul deodata dar trebuie sa incepi. Scopul tau in viata este sa experimentezi aceasta bucurie de a fi. Permite-i sa curga prin tine libera si salbatica. Impartaseste-ti iubirea. Fericirea se imprastie prin toti ceilalti cu o viteza uluitoare si poate ajuta ca lumea sa se vindece.

MESAJ SUPLIMENTAR: Calatorul divin pe calea sa de viata, asa cum esti si tu, stie ca nu este vorba doar de a ajunge la destinatie, ci si despre bucuria calatoriei sale. El se opreste periodic ca sa savureze placerile simple ale voiajului. Daca nu iti urmezi stralucirea acum, cand o vei face? Daca ai tot asteptat pentru ca circumstantele sa fie diferite inainte de a simti bucurie, poti avea parte de o lunga asteptare. Este simplu: cand te focusezi pe zonele din viata care iti aduc bucurie, acestea vor prospera. Una din caile rapide spre fericire este sa imparti si sa dai, asa ca da din toata inima si urmeaza-ti lumina. A fi bucuros este dreptul tau spiritual din nastere.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru toate clipele de bucurie pe care ma ajuti sa le vad, sa le apreciez si sa le traiesc la adevarata lor valoare.

