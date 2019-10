HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 4 octombrie. Berbecii primesc ajutor, Racii se află la locul potrivit

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 4 OCTOMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

CERE SI PRIMESTE AJUTOR – CHEAMA TRUPELE

Arhanghelul Mihail este aici sa iti lumineze drumul pe care mergi. Esti ghidat sa ceri ajutor de la familie, prieteni si oamenii din jurul tau.

Arhanghelul este martorul unei incarcaturi grele pe care ti-ai asumat-o constient sau inconstient. Aceasta incarcatura poate sa fie o munca fizica grea sau un bagaj emotional cauzat de mult stres. Este timpul sa ceri asistenta de la cei dragi, prieteni si colegi. Arhanghelul Mihail sta in fruntea echipei sale de razboinici de lumina si afirma ca nu este un semn de slabiciune sa ceri ajutor. De fapt, este un semn de putere sa ceri asistenta si sa delegi roluri altora. Daca povara este emotionala, Arhanghelul Mihail te sfatuieste sa aprinzi o lumanare, sa scrii o scrisoare spre ingeri si sa o plasezi langa acea lumanare cu intentia ca acestia sa o primeasca. Permite taramurilor angelice sa preia controlul si sa iti trimita asistenta relevanta considerata de ei pentru aceasta situatie. Cand te lumina drumul, vei fi mult mai productiv, focusat si in pace.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: asteapta-te la o interventie divina, la un miracol / ia-ti timp liber / pleaca intr-o vacanta / ai nevoie de odihna / curata balastul emotional si fizic / ai parte de suport de la familie / voluntariat , servicii de comunitate / ajutor acasa / relocarea casei sau afacerii.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa fiu liber si sa simt lumina. Acum am curajul sa cer ajutor de la altii. Imi abandonez total anxietatile, fricile si povara acestei grele incarcari in mainile lui Dumnezeu, puterea care este mult mai mare decat mine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

AI NEVOIE DE RESPIRATIE CONSTIENTA – RESPIRA ADANC

Arhanghelul Mihail iti cere sa respiri adanc pentru a aduce pacea interioara si echilibrul in tine. Inspira calm. Expira stresul.

Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic ca instrumente puternice de eliberare de stres. Arhanghelul Mihail este martorul faptului ca ai inceput sa respiri superficial ca raspuns al presiunilor vietii. Respiratia este o functie automata a corpului iar cand esti stresat, se schimba rata de respiratie si felul in care respiram, devenind parte a raspunsului sistemului nervos “lupta sau fugi”. In yoga, respiratia este cunoscuta sub numele de “prana” sau energie universala care poate fi folosita pentru a gasi echilibrul dintre corp si minte. Arhanghelul Mihail afirma ca respiratia constienta este la fel de importanta pentru sanatate precum dieta si miscarea fizica. Peste zi, practica respiratia profunda. Multi oameni aduna tensiune intre umeri, pe spate si pe gat ; aceste zone se relaxeaza atunci cand respiri adanc. Si un oftat puternic echilibreaza energiile din corp rapid. Inspira sentimente de calm, expira sentimente de stres.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: invata tehnici de respiratie / mergi la yoga / invata sa iti controlezi stresul / ia-ti timp liber / e vreme pentru relaxare / mediteaza / are loc o vindecare / practica o nutritie sanatoasa, fa miscare fizica / terapii holistice / renunta la fumat / inspira aer proaspat / petrece timp mai mult in aer liber

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa ma simt relaxat si calm in corpul meu. Acum imi controlez nivelele de stres. Inspir adanc cand simt presiune si imi reechilibrez rapid energia. Multumesc ca ma asisti in acest proces.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

SUNET VINDECATOR – REECHILIBREAZA-TE SI RELAXEAZA-TE

Arhanghelul Mihail iti sugereaza sa folosesti puterile de vindecare ale sunetului pentru a-ti echilibra cheakrele si campurile de energie.

Sabia si scutul sunt simboluri puternice oferite tie de Arhanghelul Mihail ca instrumente de eliberare de stres. Sunetul magic are puterea sa restaureze echilibrul in centrii de energie ai corpului si in campurile aurice dar poate induce si stari de pura relaxare si pace. Relaxarea este starea naturala, ea este absenta tensiunii din corp. Tensiunea din corp este pur si simplu “stransoarea” simtita in muschi din cauza contractiei cauzata de stres. Tensiunea este una din barierele majore care a venit intre tine, intelepciunea ta inalta si capacitatea ta de pura bucurie. Permite Arhanghelului Mihail sa te ghideze spre sunetul de care ai nevoie ca sa inlaturi tensiunea din organism. Un sunet de echilibru poate fi obtinut ascultand o varietate de instrumente cum ar fi bolurile cantatoare, tobele. Poti fi ghidat sa cumperi una din acestea sau chiar un CD cu aceste sunete. Lucrul frumos din ascultarea acestor instrumente este ca fara instruire poti obtine beneficiul lor oricand. Arhanghelul te poate calauzi si sa folosesti muzica in casa, masina, loc de munca. Muzica are puterea de a induce stari de relaxare si pace, transportandu-te in locuri cu minuni si frumuseti uluitoare, incarcandu-ti astfel nivelele de energie.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: nu apleca urechea la barfe / asculta de calauzirea ingerilor / primesti intelepciune prin limba divina aurie / asculta de un prieten drag inimii tale / asculta si alte opinii / mentine urechile deschise pentru oportunitati / asculta si primeste cu bucurie vestile bune / fa meditatii pentru vindecarea sufletului si pentru echilibrarea ceakrelor.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii sa am ceakrele aliniate si echilibrate. Acum ma echilibrez prin puterea vindecatoare a sunetului. Corpul meu si campurile de energie sunt in totala armonie gratie ajutorului tau. Iti multumesc ca ma mentii in acest echilibru pentru a-mi mentine puterea personala.

