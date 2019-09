HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 4 septembrie. Taurii trebuie să aibă încredere, Gemenii sunt obligați să scape de relațiile toxice

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MIERCURI 4 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

NU JUDECA OAMENII

Sinele tau inalt intotdeauna observa si nu judeca. Din perspectiva sa, nimic nu este bun, rau, corect sau gresit ; ci pur si simplu “este”. In aceasta dimensiune fizica in care traim, totusi, constiinta ta este filtrata prin experienta umana si rezulta egoul. Egoul este cel ce judeca pentru ca este fragil si nesigur. El este, de regula, mai fericit cand se simte “mai bun decat”. Judecata are la baza frica. Judecata te separa de altii in timp ce obiectivul tau este tocmai opusul, sa constati asemanarea si faptul ca suntem Una. Si alti oameni au ales sa vina pe Pamant in acelasi timp cu tine, insa fiecare avem propriul drum unic si propria amprenta divina albastra pe care o urmam. Nu este treaba ta sa judeci calea altul om care pur si simplu are de invatat alte lectii decat ai tu. Fiecare si-a ales anumite circumstante de viata si o anumita forma umana in care sa locuiasca si care sa ii permita sa isi invete lectiile alese de Sinele sau inalt si de ghizii sai. Sa le judeci deciziile, indiferent cum iti par tie, este o mare prostie si eroare. Egoul este cel ce are nevoie de separare ca sa supravietuiasca. Daca iti apare acest mesaj, ghizii si Arhanghelul Mihail iti cer sa fii cu ochii pe egoul tau. In loc sa trimiti spre cineva o energie negativa de judecata, binecuvanteaza-i pe calea lor. In loc de dispret, ureaza-le sa aiba parte de calauzire divina pe calea lor particulara.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma indrumi si sustii sa traiesc fara judecata si cu acceptarea unicitati drumului de suflet al fiecaruia dintre noi. Ajuta-ma sa fiu deschis si sa inspir si sa fiu inspirata de calea unica a fiecarui om cu care ma intalnesc.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

DA DOVADA DE INCREDERE IN TINE

Nimeni nu te cunoaste asa de bine precum te cunosti tu pe tine. A-ti trai viata incercand sa implinesti asteptarile altora face rau drumului sufletului tau. Pe masura ce contempli acest mesaj primit, gandeste-te despre tine asa : “Eu sunt stapanul destinului meu. Eu sunt capitanul sufletului meu.”. Atunci cand ai un puternic sentiment de sine, atunci esti sigur pe tine si intelegi in totalitate alegerile pe care le faci. A-ti intelegea alegerile si a actiona conform lor implica si acceptarea consecintelor. Poate deveni asa de usor sa dai vina pe altii pentru problemele tale daca permiti altora sa te influenteze. Trebuie sa inveti sa ai incredere suficient de mare in tine ca sa poti accesa intelepciunea din sufletul tau – pentru ca iti apartine tie! Tu esti beneficiarul intelepciunii si ghidarii care sunt unice pentru drumul tau, deci ai incredere sa le pui si in actiune. Tu esti un suflet curajos pentru ca ai ales sa vii (inapoi) in aceasta dimensiune a iluziei si limitarilor, deci canalizeaza-ti acest curaj acum ca esti aici. Nu pierde oportunitatile pe care ghizii ti le-au pregatit pe cale, doar pentru ca urmezi pasii altcuiva. Nu iti pierde curajul de a-ti sustine convingerile.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi dai putere si tarie sa invat sa cred in mine, in unicitatea mea, in destinul meu, in calauzirea primita si in tot ce urmeaza sa mi se intample bun!

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ELIBEREAZA-TE DIN RELATII TOXICE

Ca sa traiesti mult, usor si bine, trebuie sa fii intr-un mediu de iubire si armonie. Acolo unde este discordanta sau dezechilibru, sufletul sufera si corpul este deseori victima durerii emotionale si fizice. Uneori se intampla ca un suflet, exact ca tine, care face progrese pe calea sa spirituala sa atraga alti oameni care vin spre lumina emanata de el si ii iau din energie, lasandu-l golit si fara puteri. Intotdeauna primul impuls al unui suflet evoluat este sa ii asiste si ajute pe cei pe care ii vede ca se zbat in dificultati. Dar vine o vreme in care trebuie sa realizezi ca drumul lor si drumul tau au putine in comun si ca este cel mai bine pentru ambii sa mergeti pe drumuri separate. Uneori un suflet iti este adus pe calea ta doar ca sa inveti lectia ca ai puterea sa ii dai drumul si sa te eliberezi de relatia cu el, daca aceasta este toxica pentru tine. Relatiile toxice vin sub tot felul de forme si pot fi distrugatoare in multe moduri. In viata ta, dezvolta-ti obiceiul de a elibera pe cei ce nu sunt in acord cu fiinta ta si nu iti inspira sufletul. Poate este nevoie sa iti rededinesti notiunea de granite sanatoase in relatii. Nu permite ca bunatatea ta sa fie interpretata gresit ca o poarta de intrare pentru cei ce se poarta cu tine asa cum nu trebuie. Viata este prea scurta ca sa fii in compania celor ce nu se bucura de ea si nu te ajuta cu nimic sa ii creezi lumea in care vrei sa fii.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi cureti viata de tot ce nu este pentru binele meu, pentru ca imi dai claritate sa ii vad pe ce sunt compatibili cu sufletul meu si ma inspira si sa le dau drumul celorlalti sa isi gaseasca propriul drum.

