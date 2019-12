HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 5 decembrie. Fecioarele se deblochează creativ, Capricornii trebuie să aibă grijă de ei înșiși

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru JOI 5 decembrie 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

DA DRUMUL

Elibereaza dorinta de a controla o situatie si lasa intelepciunea infinita a lui Dumnezeu sa rezolve totul frumos.

Creativitatea este un dans intre a primi si a darui. Tu primesti inspiratie si apoi dai proiectele creative spre alti oameni. Acest mesaj te incurajeaza sa dai prin a elibera. Tu ai multe de spus desi ai si indoieli pe care orice om care creaza ceva le mai are din cand in cand asupra creatiei sale. Mesajul principal pe care il primesti acum este ca a venit timpul sa dai drumul, ceea ce are semnificatii multiple. Vei sti care din aceste semnificatii se aplica la tine : Da drumul fricilor despre munca ta / Da drumul unui job ce nu te reprezinta / Da drumul asteptarilor si lasa-L pe Dumnezeu sa fie la carme / Da drumul si exprima-ti sentimentele prin munca creativa autentica / Da drumul si arata-ti munca creativa si altora. Oricare forma e valabila pentru tine … da drumul.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragi ghizi spirituali, va multumesc pentru ca ma indemnati sa dau drumul pentru a crea spatiu de nou, de mai bine, de eliberare si de progres in viata mea, asa cum numai Dumnezeu stie sa imi aduca.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PRACTICA ZILNICA

Cu cat practici mai mult noi abilitati, cu atat mai increzator si confortabil devii.

Acest mesaj iti reaminteste ca elementul cheie pentru succes este practica, practica si iar practica. Daca amani, este probabil din pricina fricilor de a face ceva ce nu e perfect de la bun inceput. Totusi, singurul mod de a imbunatati ceea ce faci este sa te comiti in fiecare zi spre aspiratia ta. Cercetarile arata ca cei ce practica si studiaza devin cei mai eficienti in munca lor creativa. Motivul pentru care practica trebuie sa fie zilnica este ca se creeze obiceiuri noi sanatoase. Atunci cand iti creezi tu fiecare zi, chiar si daca este vorba de cateva minute, tu devii mult mai increzator in munca ta. Te vei bucura mai mult de creativitate cand o vei trata ca parte fireasca a vietii tale, in loc de ceva ce este stresant si trebuie facut.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragi ghizi spirituali, va multumesc pentru ca ma calauziti sa practic si sa exersez in fiecare zi munca si abilitatea pe care o am.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

FII ATENT LA VISELE TALE

Primesti ghidare divina in timp ce dormi. Chiar si daca nu iti amintesti visele, raspunsurile se duc in mintea subconstienta unde apar ca sa te ajute.

Tu esti o persoana permanent creativa, dar acest mesaj vine ca un semn ca te afli intr-un ciclu de creativitate si mai marita acum. Asta inseamna ca esti permanent improspatat cu influente divine artistice. Unele din marile tale revelatii vin in timp ce dormi prin vise, atunci cand mintea constienta si sceptica este la odihna. Din acest motiv, este esential sa ai un carnetel langa pat ca sa notezi orice iti amintesti din ce visezi. Chiar si un mic fragment de memorie este suficient cat sa deschida o noua directie a imaginatiei tale.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca imi trimiteti mesaje divine de inspiratie creativa in timp ce dorm ; va rog sa ma ajutati sa le retin la trezire si sa le folosesc in cel mai bun mod posibil.

