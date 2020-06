Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 5 iunie. Berbecii se simt relaxați, Leii sunt înțelepți

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

STAI PE SPATE RELAXAT SI ODIHNESTE-TE

Relaxeaza-te. Intinde-te pe spate. Pune totul deoparte si ia-ti timp sa iti reinnoiesti energia. Deseori, atunci cand te relaxezi in totalitate apar noi inspiratii si constientizari valoroase pentru viata ta. Respira profund, adanc. Pune-ti picioarele in sus. Fii prezent in fiecare moment al tau. Nu fa nimic. Priveste norii. Raspunsurile pe care le cauti vor iesi cu usurinta, dar mai intai trebuie sa spui stop oricarei activitati pentru putin timp. Dormi in portii mici si odihnitoare de somn. Evalueaza-ti viata.

MESAJ SUPLIMENTAR: Sunt vremuri in care cel mai imputernicitor lucru pe care un calator il poate face este sa se opreasca, sa se dea la o parte de pe drum, sa isi intinda corpul si sa se intinda pe iarba privind cerul si norii cum trec. Acest act de reimprospatare si regenerare este vital. Atunci cand calatorul isi da voie sa aiba asemenea relaxare, de cele mai multe ori atunci poate fi simtita prezenta spiritului si atunci apar semne semnificative. Orice este mai relaxant pentru tine – sa stai intr-un hamac, sa privesti norii, sa iti aprinzi o lumanare la marginea cazii sau sa te plimbi pe malul marii – fa-o… si provocarile din viata ta se vor diminua si deseori disparea.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru sustinerea de a face pauze de inspiratie si reconectare cu sufletul meu pentru a primi noi calauziri.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Esti protejat si pretuit de ingeri

Esti binecuvantat. Chiar acum se revarsa spre tine cascade de binecuvantari divine asupra vietii tale. Taramul angelic este doar la un gand distanta. Interventia divina iti este disponibila in fiecare clipa. Fii pur si simplu deschis si vei simti prezenta ingerilor. Este timpul si pentru tine sa iti deschizi aripile fara teama pentru ca esti protejat si in siguranta.

MESAJ SUPLIMENTAR: Uneori ti se poate parea ca nu vezi clar calea in fata ta dar sa ai incredere si credinta ca alaturi de tine sunt ingeri stralucitori ce te sustin si te ghideaza in moduri pe care tu nu le vezi. Asteapta-le si cauta-le semnele, in special sub forma de pene. Exista un plan sacru pentru viata ta. Viata ta este calauzita. Mesajele ingerilor iti spun ca esti pe calea buna si ca totul se desfasoara exact asa cum trebuie sa se intample. Cand primesti acest mesaj, mai poate insemna si ca tu esti o forta angelica vindecatoare pentru altii pentru ca lumina din tine este foarte stralucitoare.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru protectia si calauzirea pe care mi-o dai impreuna cu ingerii tai. Am nevoie de tine in fiecare clipa pentru a fi puternic.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

PASESTE IN MINUNILE UNIVERSULUI

Traiesti intr-un Univers fascinant si plin de minuni. Tu esti o creatie extraordinar de frumoasa. Fa-ti timp sa vezi si sa pretuiesti miracolele vietii oriunde te duci pentru ca asta iti transforma viata. Exista si in tine o frumusete remarcabila. Simplul fapt de a constientiza iti permite sa o accesezi si mai mult. Timpul pe care ti-l dedici sa creezi frumusete in casa ta si in viata ta va aduce mereu recompense concrete. Expresia “paseste in frumusete” inseamna sa onorezi toate ciclurile vietii si sa experimentezi comuniunea sacra cu Creatorul prin absolut tot ce vezi si traiesti, inclusiv prin tine.

MESAJ SUPLIMENTAR: Exista intotdeauna frumusete in tine si in jurul tau. Calatorul sacru aflat pe calea vietii sale cauta in mod constant si imbratiseaza maiestuosul Univers sub toate formele sale. Poti sa il auzi in cantecul unei pasari dimineata. Poti sa il mirosi in aroma unei paini proaspat coapte si poti sa il vezi in felul in care norii trec pe cer. Cu cat cauti mai mult frumusetea, cu atat ea te va gasi si tu o vei gasi in viata ta.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sprijini sa vad tot frumosul din viata mea si a intregului Univers si pentru ca ma ajuti sa am si eu parte de minunile acestei lumi.

Citește continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO