Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 5 mai. Balanțele trebuie să-și facă timp, Capricornii se simt puternici

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

SIMPLIFICA-TI VIATA, TRAIESTE USOR

Elibereaza din viata ta ceea ce nu te sustine. O viata aglomerata si adunarea a mai mult decat ai nevoie creaza o energie statica. Curata acumularea nefolositoare din interior si din exteriorul tau. Fa ceea ce conteaza si da drumul la orice altceva ca sa gasesti pace, liniste si gratie. Simplifica-ti viata, altfel este dificil sa auzi vocea lui Dumnezeu. Creaza timp ca sa te odihnesti si improspatezi.

MESAJ SUPLIMENTAR: In calatoria vietii, deseori adunam lucruri de care nu mai avem nevoie, care nu ne sustin. Este timpul sa spui adio sau la revedere la situatii, la persoane, la obiecte care nu aduc ce e mai bun din tine la lumina. Tine in viata ta ce functioneaza si da drumul la restul. Facand ce este esential si eliberand tot restul este una din cele mai rapide moduri de a te alinia cu vibratia linistita a spiritului. Da la o parte ce nu te ajuta sa avansezi. Chiar si un gunoi aruncat creaza o mare diferenta.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti sa ma eliberez de tot ce e nefolositor, sa fiu usor si sa avansez cu gratie inainte.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Descopera comoara

Uita-te sub suprafata in viata ta si vei gasi comorile. Abundenta te asteapta in multe forme. Secretul este sa stii ca o meriti si esti demn de ea. Ceva ce tu credeai ca este banal se va dovedi a fi ceva extraordinar. Ia-ti cateva clipe si uita-te la oamenii si situatiile din viata ta. Uneori, a primi o comoara inseamna doar sa vezi viata intr-un mod total nou. Comoara a fost mereu acolo dar tu nu ai vazut-o.

MESAJ SUPLIMENTAR: In calatoria sa, calatorul se intalneste cu dragoni si depaseste obstacole si in acest proces descopera comorile aflate adanc in sufletul sau. Deseori, comoara se gaseste in cele mai neasteptate locuri. Deci cauta, nu te opri din cautat abundenta din viata ta. Cu cat o vezi, cu atat ea se inmulteste pentru tine. Acest mesaj iti anunta ca urmeaza o perioada abundenta, frumoasa, prospera pentru viata ta.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru sprijinul tau de abundenta, prosperitate, belsug, pace si implinire pentru viata mea. Am incredere in tine si iti multumesc!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

CURCUBEUL ITI TRIMITE BINECUVANTARI

Binecuvantarile sub toate formele sunt ca o cascada in jurul tau in viata ta acum. Exact cum un curcubeu are toate culorile spectrului solar in componenta sa, la fel fiecare domeniu al vietii tale este binecuvantat divin. Este un moment excelent sa incepi un nou proiect, sa initiezi o relatie, sa cumperi o casa, un apartament, sa incepi un program destinat sanatatii si starii de bine, sa incepi un nou job sau sa schimbi cariera. Da drumul ezitarilor si preocuparilor. Oricare ti-ar fi visul pentru viitorul tau, acum este timpul sa incepi. Vei reusi.

MESAJ SUPLIMENTAR: Atunci cand apare curcubeul pe cer sau intr-un mesaj de acest tip, ai incredere ca este un semn clar ca binecuvantarile sunt si vor fi abundente asupra ta. Numara-ti binecuvantarile si fii recunoscator pentru cele pe care deja le-ai primit si sa stii ca inca multe te asteapta in viitor. In sensul mai profund, tu esti binecuvantarea. In multe forme, curcubeul este un mesager de la Dumnezeu care iti vesteste ca totul este bine pentru tine. Acest mesaj mai indica si ca este timpul sa mai pui culoare in viata ta. Picteaza o incapere, schimba culorile perdelelor sau pur si simplu condimenteaza-ti viata.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru toate binecuvantarile pe care mi le aduci aproape de la divinitate si pentru toate oportunitatile binecuvantate pentru care ma protejezi pe calea mea.

