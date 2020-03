HOROSCOP. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FII CREATIV

“Deseneaza, picteaza, vorbeste, gandeste si actioneaza in moduri creative.”

Esti o persoana creativa, ceea ce inseamna ca iti place sa iti exprimi gandurile si sentimentele in moduri artistice. Nu conteaza daca munca ta de arta este perfecta sau nu. Ce conteaza este sa te exprimi creativ, pentru echilibrul si sanatatea ta. Acest mesaj iti recomanda sa petreci mai mult timp din zi fiind creativ. Asta inseamna sa te exprimi intr-o forma artistica precum scrisul, cantatul, pictatul, desenatul, fotografiatul. Cand faci ceva creativ, te vei simti liber si fericit. Creativitatea te ajuta si sa vezi lumea in moduri noi. Tu observi detalii noi uimitoare in fiecare zi si vezi nuante de culori pe care nu le-ai vazut pana acum. Creativitatea iti deschide noi cai de a face lucruri, ceea ce afecteaza pozitiv munca si orice activitate.

Daca faci aceleasi lucruri in acelasi mod se creaza o rutina. Rutinele sunt cauze majore de stres si stresul duce la tristete si oboseala. Cel mai bun mod de a iesi din rutina este sa faci ceva creativ. Nu conteaza ce faci, cat timp o faci cu intentii creative si cu inima deschisa.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi umpli mintea si sufletul cu inspiratie creativa care ma mentine in echilibru si bucurie de a fi.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

IUBIRE

“Raspunsul pe care il cauti este iubirea.”

Acest mesaj ajunge astazi la tine pentru ca Arhanghelul Mihail si ingerii sai doresc ca tu sa stii ca cel mai puternic raspuns dar si cel mai simplu la orice intrebare este iubirea – iubirea pura, divina, vindecatoare. Iti poti vindeca o situatie curenta actionand mai iubitor spre altii. Poti sa le spui mai des: Te iubesc. Chiar si sa mentii sentimente de iubire spre altii este un mod puternic de a vindeca relatia voastra. Poti trimite iubire spre oricine este in nevoie, simtind cum iese dragoste din inima ta si merge ca un val spre acea persoana.

Totodata, esti solicitat prin acest mesaj sa ii inveti si pe altii despre puterea iubirii. O poti face in multe forme. Poti vorbi, scrie sau canta despre asta. Poti desena, fotografia sau picta ceva ce exprima iubire. Poti face pe cineva sa rada ca sa isi deschida inima sau sa inspiri pe cineva prin propriul tau exemplu de a trai viata in iubire. Acest mesaj mai poate sa insemne ca o alta persoana te iubeste foarte mult dar nu stie cum sa iti arate sau sa iti spuna ce simte. Tine minte ca nu toata lumea este confortabila sa simta sentimente puternice. Compasiunea este parte din iubire ceea ce inseamna sa fii deschis la faptul ca suntem diferiti si sa accepti asta.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi umpli inima cu iubire pe care o pot exprima si manifesta catre toti cei dragi.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

MUNCA IN ECHIPA

“Munceste cu alti oameni ca sa obtii succesul intr-o situatie.”

O situatie din prezentul tau se va rezolva de la sine cu ajutorul implicarii oamenilor. Ai nevoie sa fii parte dintr-o echipa ca sa obtii succesul in cel mai bun mod posibil. Munca de echipa inseamna ca fiecare imparte munca si distractia. Mai inseamna sa te gandesti si sa iti pese de sentimentele altor oameni, dar si de obiectivul comun al grupului. Acest mesaj iti cere sa fii un bun membru de echipa. Mai intai, fii deschis sa ceri altor oameni ajutor la nevoie. In al doilea rand, cand oamenii iti cer ajutorul, lasa-i sa te ajute. Este in regula sa fii ajutat apoi sa multumesti pentru acest ajutor. In al treilea rand, si tu ai nevoie sa te oferi sa ajuti pe altii. Astfel, cu totii va ajutati intre voi. O echipa poate realiza mai multe decat poate un singur om.

Ai mai primit acest mesaj si pentru ca ingerii pot vedea ca ai avea beneficii daca te implici intr-un sport de echipa. Astfel, ei te pot ajuta sa gasesti o echipa grozva cu o activitate ce ti se potriveste. Sporturile de echipa au beneficii ce te ajuta si in alte domenii ale vietii cum ar fi ca iti faci prieteni noi, faci exercitii, iesi in aer proaspat si experimentezi bucuria victoriei.

Deasemenea, aminteste-ti ca tu si ingerii tai sunteti o echipa. Ori de cate ori ai nevoie de ajutor cu orice, doar gandeste asa: Arhanghele Mihail, ingerii mei, va rog ajutati-ma cu aceasta situatie! – iar ei trec imediat la treaba pentru tine.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti sa fiu in contact cu oameni dragi, in echipe bune prin care sa imi ating obiectivele si sa am satisfactii.

