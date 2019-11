HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 5 noiembrie. Berbecii trebuie să fie blânzi, Peștii sunt creativi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru marti 5 NOIEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FII UN OM BUN SI BLAND

“Elibereaza judecata despre tine si despre altii si focuseaza-te pe iubirea si lumina care exista in fiecare om.”

Blandetea este forta din spatele adevaratei puteri si ea vine din faptul ca te alimentezi cu cuvinte hranitoare, ganduri, intentii, fapte si tot felul de alimente de vibratie si energie ridicata. Pune-ti un scut impotriva asprimii plasand o intentie de a atrage numai lectii de viata si relatii bune si blande. Transforma asprimea in delicatete refuzand sa vezi orice altceva in afara de lumina stralucitoare ce exista in fiecare persoana si situatie. Aceasta intentie incepe cu relatia cu tine insuti. Fii foarte bland cu tine in toate modurile posibile. Fii fericit, fii bun, fii dulce si mai presus, fii onest fata de tine.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: elibereaza spre divinitate vinovatia si rusinea pentru a fi vindecate si transmutate ; mentine ganduri pozitive despre tine si despre altii ; evita barfa sau vorbitul prost despre tine si despre altii ; iarta-te pe tine sau pe altcineva ; nu mai fii asa de dur cu tine sau cu altii ; elibereaza tendintele perfectioniste.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca, impreuna cu ingerii feminitatii, ma calauzesti sa fiu un om bun, bland, plin de compasiune si iubire cu mine si cu oamenii intalniti in viata mea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

VA FI BINE

“Opreste-te din ingrijorari. Totul va fi bine. ”

Acesta este un Univers bun si binevoitor si tot ce este in interiorul sau lucreaza in favoarea ta. Nu exista blocaje sau obstacole in calea ta, cu exceptia celor create doar de proiectiile tale de frica asupra viitorului. Ia-ti un moment si linisteste-ti mintea, curatand-o de ingrijorari si frici. Simte cum te inconjuram cu incredere, speranta si optimism. Aceste energii iti umplu timpul prezent precum si clipele din viitor. De ce sa iti doresti intunericul asupra ta cand lumina straluceste in preajma ta ? Paseste in aceasta stralucire prin ganduri si emotii pozitive. Trebuie sa te opresti din ingrijorare, pentru ca anxietatea sufoca binele care cauta sa te gaseasca! Curata-ti inima de frica si inlocuieste aceste energii cu unele ce te servesc pe tine si familia ta. REFUZA sa te gandesti la orice in afara de tot ce e luminos in ziua de azi si in cea de maine si iti promitem ca asa va fi.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: tu si cei dragi sunteti si veti fi protejati iar nevoile voastre vor fi implinite ; da drumul rucsacului cu frici despre viitorul tau ; mentine-ti intentii si ganduri pozitive zilnic ; nu te ingrijora pentru bani, in schimb vizualizeaza-ti abundenta.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru asigurarea ca viata mea este si va fi inconjurata si scaldata in bine. Va multumesc pentru ca imi curatati mintea de temeri si o umpleti cu incredere si optimism.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

VA AVEA LOC DREPTATEA

“Aceasta situatie va fi gestionata si rezolvata intr-o maniera corecta si echitabila”

Lasa-ma sa iti sugerez o alta definitie pentru dreptate: Dreptatea are loc atunci cand toate partile implicate intr-o situatie renunta la scopurile si ambitiile lor personale, deseori din ego, in favoarea unui mai mare bine pentru intregul grup de oameni implicati in acea situatie. Acest lucru insa implica o incredere in intelepciunea intregului. Cand apar dispute, atacurile dintre oameni se bazeaza pe frici ca nu si-ar primi partea ce li se cuvine, ca ar pierde, ca ar fi nedreptatiti, tradati, inselati. Totusi, atacurile sunt amplificate de suferinta si de durerea cauzate de disputa. De ce sa nu dai drumul atasamentului de un anumit rezultat final pe care ti-l doresti si la care tii cu dintii si platesti orice pret, si in schimb sa lasi divinitatea sa te directioneze spre solutia conflictului ? Mentine o viziune ferma a unui rezultat fericit pe care il doresti si lasa bucatile de puzzle sa se aseze la locul lor intr-o maniera armonioasa asa cum o poate face doar divinitatea ce are in vedere binele tuturor, nu binele unuia in detrimentul binelui altora.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: un proces se va rezolva ; o disputa se va solutiona armonios ; vei fi tratat cu corectitudine ; tine in minte si evidenta nevoile tuturor in timpul negocierilor ; elibereaza vina si vinovatia pentru ca aceste emotii atrag un atac bazat pe pedeapsa.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca ma calauziti spre armonie ca efect final al oricarei dispute omenesti.

