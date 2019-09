HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 5 septembrie. Racii trebuie să-și deschidă sufletul, Balanțele au un scop clar

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru JOI 5 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

SUSTINERE SUPLIMENTARA

“Atitudinea ta pozitiva si deschiderea de a primi ti-au dechis o poarta spre abundenta de oportunitati si ajutor.”

Acest mesaj este un semn minunat ca primesti suport suplimentar divin pentru ca nevoile tale sa fie implinite. Acest suport poate sa ia forma abundentei, starii de bine emotionale sau eliberarii de anumite responsabilitati, dandu-ti-se mai mult timp sa te focusezi pe prioritatile tale.

Dumnezeu te-a auzit si iti raspunde la rugaciunile si dorintele tale iar asta inseamna ca poti primi intuitie sau idei noi pentru a face actiuni pozitive. Asigura-te ca faci asta, ca sa nu pierzi binecuvantarile care iti sunt oferite. Aceste actiuni ghidate divin pot include sa faci schimbari de stil de viata sanatos (cum ar fi sa faci miscare, sa mananci mai sanatos, sa dormi mai mult) ca sa iti cresti vibratia spirituala care in schimb atrage rezultate ale vietii mult mai pozitive.

Acest mesaj este totodata si o incurajare sa ceri sustinere de la Dumnezeu sau de la cei dragi sau de la un terapeut spiritual plin de compasiune sau sa fii impreuna cu oameni care te pot sustine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru toata sustinerea pe care mi-o dai permanent prin cai stiute si nestiute, pentru ca imi calauzesti actiunile si ma ghidezi pe drumul bun.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

VINDECARE PROFUNDA EMOTIONALA

“Inima ta este gata sa se vindece de experiente trecute si tu esti dispus sa iti dedici timp si energie pentru ingrijire terapeutica.”

Acesta este un mesaj pozitiv care iti indica faptul ca primesti ajutor divin ca sa fii pregatit sa procesezi si sa mergi mai departe dupa anumite experiente si traume dureroase. Asta inseamna ca esti deschis sa primesti energie vindecatoare si revelatii de inspiratie despre experientele tale si rolul acestora in devenirea ta. Esti ghidat sa iti dedici timp pentru munca de vindecare personala. Aceasta poate implica intalniri cu terapeuti sau vindecatori sau sa petreci timp in plus in meditatii sau rugaciuni sau in practici de grija pentru sufletul si corpul tau cu care tu rezonezi. Si detoxificarile de orice fel sunt puternice si eficiente acum pentru tine : de chimicale, de mancare de proasta calitate si de influente negative.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma vindeci la toate nivelele profunde ale fiintei mele si ca ma calauzesti spre toate actiunile si ajutoarele pamantesti care sa ma faca sa fiu din nou intreg si complet din toate punctele de vedere.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ESTI PROTEJAT

“Esti supravegheat(a) si esti protejat(a) fizic, emotional si energetic.”

Acest mesaj este o noua reasigurare de la Arhanghelul Mihail ca esti protejat si ca rugaciunile ti-au fost auzite si raspunse. Poate te-ai simtit vulnerabil in ultimul timp sau ai fost atacat verbal, fizic sau psihic. Se poate ca cineva sa te provoace dar Dumnezeu si ingerii vor sa stii ca sunt cu atentia de jur imprejurul tau si ca au grija de tine si de cei dragi tie. Acesta este un semn si ca un aspect emotional sau fizic poate fi rezultat dintr-un atac energetic in care cineva a trimis energie de furie sau gelozie spre tine. Obisnuieste-te sa traiesti inconjurat zilnic de energia de protectie oferita tie de Dumnezeu, Iisus si Arhanghelul Mihail pe care o poti avea prin alegerea ta. Ea iti este la dispozitie dar ai si liberul arbitru de a experimenta viata si contactul cu altii (purtatori de tot felul de energii) si fara aceasta protectie. Si rugaciunile de protectie te ajuta sa iti cureti rapid campul energetic.

Vizualizeaza-te intr-o mare sfera de protectie de culoare mov regal care este radiatia divina a lui Dumnezeu ce permite ca doar iubirea sa intre si sa iasa din aceasta sfera. Aceasta lumina mov va respinge orice energie negativa si o va transmuta in iubire vindecatoare atat pentru tine cat si pentru “agresorul” tau. Astfel, in loc sa te plangi sau sa te temi de oricine ar trimite sau aduce negativitate pe drumul tau, constient sau nu, tu ajuti sa aduci iubire vindecatoare in lume.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru toata protectia de care am parte de la tine si de la ingerii tai pe care acum o doresc in fiecare zi si o cer cu tarie si recunostinta.

