HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 6 martie. Berbecii trebuie să își găsească liniștea, Vărsătorii sunt sfătuiți să fie mai buni

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FII IN PACE, E BINE

“Nu ai de ce sa te ingrijorezi, pentru ca totul se desfasoara frumos pentru tine.”

Chiar daca aparentele din viata ta par haotice si iti dau motive de ingrijorare, noi te asiguram ca exista un plan superior in actiune ce vizeaza binele tau. Aceasta putere atoateiubitoare te poarta in bratele sale si te sustine in totalitate. Relaxeaza-te in bratele divinitatii si da la o parte, prin expirare, toate grijile, preocuparile si ingrijorarile. Pune-ti focusul sa te bucuri si sa apreciezi fiecare binecuvantare. Recunostinta ta este cea care te ajuta sa atragi si mai multe binecuvantari in viata ta.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: da-ti grijile spre divinitate; roaga-te; meditate; implica-te in activitati ce aduc pacea precum o baie cu sare marina, yoga, masajul, un pui de somn, muzica, joaca.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri protectori, va multumesc pentru iubire, protectie, eliberare de ingrijorari si pentru ca vegheati sa imi aduceti pe calea vietii binele, iubirea, bucuria.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PRIMESTE SI MULTUMESTE

“Da-ti permisiunea sa primesti. Acest lucru iti va creste intuitia, energia si abilitatea de a da altora.”

Tu ai in tine o parte materna prin care ai grija in mod natural de cei aflati in nevoie, totusi aceasta trebuie echilibrata cu a primi, altfel acest flux se blocheaza. A primi este esenta energiei feminine care exista in fiecare om, indiferent de sexul sau. A primi inseamna a permite cu gratie si recunosinta sa vina la tine abunenta vietii. Daca te simti vinovat ca ceri altora ajutorul sau daca te simti prost cand primesti cadouri, atunci iti blochezi energia feminina si deci echilibrul intern si extern. Receptivitatea ta este la fel de naturala ca energia ta de a ingriji si a dai. Daca te deschizi si primesti, auzi mai bine mesajul ingerilor. Atunci cand primesti, ai mai multe resurse ca ulterior sa poti da si altora. Incepe prin a observa sutele de daruri ale vietii pe care le primesti in fiecare zi, fie ca vezi frumusetea din natura, fie ca asisti la magia unei atingeri sau imbratisari cu alt om sau primesti alte forme de daruri. Simte si spune Multumesc pentru fiecare cadou si sa stii ca ele iti umplu interiorul, mentinand fluxul divin puternic in viata ta.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: stai in liniste, neclintit si asculta; elibereaza vinovatia pentru a primi; cere ajutor la nevoie; creste-ti capacitatea de constientizare a clipei prezente; apare vindecarea; fii mai mult in energia ta feminina; sunt conditii favorabile pentru conceperea unui copil, pentru sarcina sau nastere, inclusiv adoptie sau aranjamente favorabile de custodie a unui copil.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru toate darurile zilnice ale vietii si pentru faptul ca ma calauziti sa le vad, sa le primesc si sa multumesc din toata inima pentru ele.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

INCEPE SA DELEGI

“Cere altora, inclusiv mie, sa fii ajutat in loc sa incerci sa faci totul de unul singur.”

Atunci cand porti resentiment in inima ta ca duci asupra ta mai mult decat partea care ti se cuvine de munca si efort, nu faci o favoare nimanui, incepand cu tine. Trebuie sa ceri ajutor ca sa te asiguri ca ai timp privat pentru contemplare si odihna. Unul din motivele pentru care eu pot sta asa de linistit este pentru ca stiu adevaratul secret al productivitatii. Ea nu vine din zbatere si efortare, ci dintr-o minte clara si focusata care nu este provocata de indecizii. Vezi tu, a lua decizii este calea cea mai rapida spre succes. Dupa ce te-ai hotarat, restul vine natural. Ca atare, iti cer sa stai in liniste si sa urmezi ghidarea mintii inspirate. Fii deschis spre mesajele ce vin din inima ta. Ele te vor ghida in tacere sa iei cele mai importante decizii, iar restul va veni de la sine.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: nu incerca sa fii un superbarbat sau o superfemeie; da sarcini de facut copiilor tai; cere partenerului tau ajutor; accepta asistenta ce iti este oferita; elibereaza vina sau credinta ca este o slabiciune sa ceri ajutor; fii un membru de echipa, nu actiona solitar.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi calauziti gandurile si actiunile spre echilibru in viata mea.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.