HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 6 octombrie. Berbecii trebuie să rămână pozitivi, Peștii trebuie să facă descoperiri

HOROSCOP. Iata pentru DUMINICA 6 OCTOMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

SA RAMAI POZITIV !

Specialistii, oamenii de stiinta, teologii, toti sunt la unison de acord cu faptul ca optimismul este cel mai sanatos mod de a trai. Ai primit acest mesaj pentru ca Arhanghelul Mihail doreste sa iti reintareasca credinta ca o situatie ce te preocupa se va derula in moduri si directii pozitive, fie ca le vezi acum, fie ca nu. Esti rugat sa incredintezi ingerilor si Arhanghelului oricer ingrijorare ca sa poti fi ajutat sa iti mentii o stare mentala benefica.

Unul din motivele pentru care studiile stiintifice coreleaza optimismul cu buna sanatate este acela ca cei ce au speranta sunt mult mai dispusi sa faca pasi si actiuni concrete pentru binele lor, pentru sanatatea si armonia vietii lor, tocmai ca sa se duca spre acel viitor bun pe care il simt si vad in viziunea lor optimista. Asadar, acest mesaj te ghideaza si sa mergi spre starea ta generala de bine. Ce ai de gand sa faci pentru binele si bucuria ta azi ?

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : alege numai cuvinte pozitive in gandurile tale si in vorbele rostite ; evita sa te plangi ; ai incredere ; asteapta la miracole, le meriti si le vei avea atunci cand iti sunt necesare.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, multumesc ca ma ajuti sa fiu optimist si sa fac actiuni benefice pentru a-mi sustine starea de bine mentala, emotionala si fizica care sa ma indrepte spre un viitor bun.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Intinde-ti corpul

Ai primit acest mesaj pentru ca esti ghidat de ingeri sa iti intinzi corpul fizic prin posturi blande care sa te faca sa te simti bine, cum ar fi cele din yoga sau pilates. Acestea precum si alte moduri de a-ti intinde corpul sunt minunate si foarte importante pentru relaxare si pentru gestionarea stresului, precum si pentru a-ti creste nivelul de flexibilitate si miscare. Multi oameni au constatat ope pielea lor ca o buna elasticitate a corpului este fundamentul tineretii fara batranete, mai ales pentru ca ajuta si mintea sa fie flexibila si adaptabila la schimbarile vietii. Un corp rigid si intepenit este reflectarea unei minti rigide si intepenite.

Acest mesaj te inseamna sa iti faci obiceiul de a-ti intinde regulat muschii in mod sanatos. Esti ghidat spre cele mai bune forme de exercitii si specialisti cu care sa fii compatibil.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : intinde-te emotional dincolo de zona si limita de confort ; ia o pauza de relaxare ; mergi la un curs de yoga ; intinde-te financiar spre o dorinta la care visezi, pentru ca Universul te va sustine in contrapartida ; scopul vietii tale implica si orice aspect de flexibilitate si intindere, fie el mental, emotional sau fizic.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragi ingeri ai starii de bine, va multumesc ca imi sunteti alaturi si ma motivati sa am grija excelenta de mine in toate formele posibile.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ITI PRINDE BINE UN MASAJ

Beneficiile pentru sanatate al masajului sunt bine documentate iar acest mesaj este un semnal ca ai si tu nevoie sa beneficiezi de aceste beneficii cat mai curand. In afara de faptul ca elimina toxinele din corp, beneficiile sale de relaxare sunt puternic vindecatoare. Gandeste-te la masaj ca la o investitie in buna ta stare de sanatate si de a te simti bine. Un masaj este o forma de energie feminina in manifestare de care fiinta ta are nevoie acum.

In timp ce primesti o sesiune de masaj, invita ingerii vindecatori si responsabili cu starea de sanatate sa lucreze in paralel cu terapeutul maseur. Cere-le sa iti elimine energia toxica din celule si din preajma ta si nu fii surpins daca tu sau terapeutul maseur poti vedea culoare verde smarald, ceea ce este semn de prezenta a energiei vindecatoare divine.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : primeste si ofera un masaj partenerului tau ; masajul este o forma buna vindecatoare pe care sa o inveti mai aprofundat ; trateaza-te si rasfata-te si cu o pedichiura, incluzand aici un masaj al talpilor sau cu o sesiune de reflexoterapie, ca mod de a-ti creste respectul de sine ; masajul poate ajuta o persoana la care te gandesti acum si pentru care doresti o buna stare de bine.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragi ingeri vindecatori, va rog ajutati-ma sa stiu si sa imi dau seama ca merit sa primesc masaje si alte forme de tratamente pentru corpul fizic ce ofera grija si iubire de sine.

