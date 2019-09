HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 6 septembrie. Berbecii se eliberează de griji, Scorpionii au soluții creative

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 6 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ELIBEREAZA GRIJILE – TRAGE CABLUL DE LA INGRIJORARE

Arhanghelul Mihail este prezent alaturi de tine pentru a te decupla de la ingrijorare. Doar cere-i asta si se va face !

Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic de Arhangelul Mihail ca instrumente puternice de eliberare de stres. Ingrijorarea este doar un obicei universal de manifestare a fricii. S-a estimat ca o persoana petrece 20-40% din timp revizitand trecutul cu furie, vinovatie, durere, o alta portiune de 20-40% ingrijorandu-se ce s-ar putea intampla in viitor, apoi intrebandu-se de ce nu are suficienta energie ramasa pentru prezent, pentru a fi aici si acum. Arhanghelul Mihail paseste in fata ta spre a te asista in acest obicei distructiv, luandu-ti ingrijorarile excesive si asistandu-te sa ramai focusat in prezent. Ai putea fi ghidat sa iti scrii grijile in fiecare zi intr-un jurnal sau sa scrii o scrisoare ingerilor tai si sa o plasezi la altarul pentru ingeri. Ai putea sa fii ghidat sa te conectezi cu ingerii prin meditatii si sa vizualizezi cum plasezi grijile tale intr-o cutie angelica, dandu-le astfel lor. Arhanghelul Mihail este aici ca sa te ajute sa fii total prezent in ACUM pentru ca ACUM este singurul loc in care poti obtine un efect. Oricum, nu te poti ingrijora intr-atat de mult incat sa aduci o contributie sau diferenta in bine intr-o situatie.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : dormi prost si ai nevoie de reechilibrare / treci din nou si din nou peste o problema / te simti blocat si fara motivatia de a avansa / rezisti in fata schimbarii / exagerezi cu protectia excesiva asupra copiilor / te simti in dezechilibru / exagerezi in general / esti prea grabit / hiper-activitate / nu esti productiv.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa ma simt calm si centrat. Realizez ca eu sunt mai mult decat ce ma supara si ingrijoreaza. Ingrijorarea mea este doar un obicei pe care acum il eliberez cu ajutorul Tau. Imi ridic nivelul de energie gandind pozitiv si eliberand orice furie si anxietate stocata in mine. Iti multumesc ca ma asisti in acest proces important pentru mine !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PRIMESTI PROTECTIE PENTRU MASINA – CALATORII IN SIGURANTA !

Arhanghelul Mihail si echipa sa de ingeri stau in pozitie de protectie deasupra si in preajma masinii tale si a masinii unei persoane iubite. Scutul sau iti este simbolic inmanat acum ca un puternic instrument de protectie. Arhanghelul Mihail este extrem de vigilent cand este chemat pentru protectie atunci cand calatorim. El iti cere sa il faci un pasager obisnuit al masinii tale, chiar daca nu este asa-zis loc, el va sta oriunde cu placere ! Atunci cand iti pui centura de siguranta si pornesti motorul, cere prezenta Arhanghelului Mihail ; poti inclusiv sa ceri Arhanghelului sa apara automat atunci cand cuplezi centura de siguranta. Vizualizeaza cum masina ta si masina persoanei iubite este inconjurata de o patura de lumina. Lumina aurie este in mod special angelica si este o energie foarte puternica de protectie. Inainte de a pleca la drum, invoca-l pe Arhanghelul Mihail si echipa sa de ingeri sa te protejeze in fiecare moment al calatoriei, spunand : “Arhanghelul Mihail, mergi inaintea mea in iubire si protectie !”. Pentru persoana iubita, doar introdu numele sau in aceasta cerinta. Poti mentine o energie de protectie in masina printr-un obiect care reprezinta simbolic un inger. Dupa ce Arhanghelul Mihail este invocat, el va interveni in calatoriile tale atunci cand este solicitat sau este necesar, deci sa stii ca in caz ca drumul iti este deturnat sau esti prins in zapada in trafic si intarzii, exista un motiv pentru asta orchestrat angelic. Nu uita ca ingerii Arhanghelului Mihail sunt fabulosi sa gaseasca si locul perfect de parcare. Spune doar “Ingeri ai parcarii, pli de gratie va rog sa imi gasiti locul de parcare cel mai in siguranta.”. Sa stii ca Arhanghelul Mihail te va acompania in orice calatorie in orice forma de transport precum autobuz, tramvai, troleibuz, avion, tren, vapor, barca, bicicleta, motocicleta, masina mica si chiar cal.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : calatorie intr-o noua directie ; urmeaza o calatorie ; un drum poate fi blocat si esti ajutat ; masina necesita schimbarea cauciucurilor si verificare ; o noua masina ; intarzieri neasteptate ; drum mai putin circulat ; protectie in transport public ; calatoriile peste ocean si mari sunt protejate.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa fiu in pace, relaxat si in siguranta atunci cand calatoresc. Multumesc ca sunt protejat in masina mea si am o calatorie in siguranta. Ma simt ghidat in drumul meu de Tine si eu urmez aceasta calauzire. Sunt protejat divin, la fel si familia si copiii mei sunt protejati divin pe drum. Multumesc!

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

MISTER, SUCCES SI PROTECTIE – IMBRACA CEVA NEGRU

Arhanghelul Mihail este prezent alaturi de tine si iti sugereaza sa consideri culoarea neagra protectoare ca un scut de protectie atunci cand ai nevoie.

Acest scut iti este prezentat simbolic de Arhanghelul Mihail ca un puternic instrument protector. Negru este culoarea continuta de fiecare alta culoare, care absoarbe toata lumina care cade pe el si care nu da inapoi nimic. In psihologia culorilor, culoarea negru da protectie pentru stresuri externe. Culoarea aceasta are abilitatea de a crea o bariera care mentine si ofera confort si ascunde insecuritatile si lipsa de incredere de sine. Energia culorii negru aduce control, disciplina si independenta si da impresia de autoritate si putere. Culoarea negru este asociata si cu sofisticarea, eleganta si increderea. De aceea exista si conceptul de “mica rochie neagra” pentru evenimente rafinate sau de eveniment de “tinuta la cravata neagra”. Daca te simti vulnerabil si temator, cheama-l pe Arhanghelul Mihail sa te ghideze vestimentar cel mai potrivit ca sa iti ascunzi nesigurantele. Imbraca-te pentru succes !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : protectie si sustinere pentru vorbit in public / pentru rolul de manager / un secret este ascuns / sustinere la un eveniment social / nunta / teatru / examen / un document important / o aparitie publica / o performanta artistica / intalnire romantica / intalnire de afaceri la masa.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa am succes, sa ma focusez pe succes si sa apreciez succesul in viata mea. Acum sunt capabil sa ies in lume cu incredere si putere. Sunt calm si protejat de orice negativitate intalnita. Multumesc !

