HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 7 aprilie. Gemenii trebuie să se lase conduși de imaginație, Berbecii sunt sfătuiți să aibă încredere

HOROSCOP. Iata pentru DUMINICA 7 APRILIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail, si ingerii sai. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

HOROSCOP. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Ai incredere !

Acest mesaj slujeste ca talisman in stimularea increderii in sine. Ingerii incearca sa te asigure ca ai taria, puterea si deprinderile necesare pentru a urma planul de pace al lui Dumnezeu. Ingerii te protejeaza in timp ce stralucesti cu lumina cea mai puternica. Asculta-ti intuitia si actioneaza cu indrazneala. In relatii, increderea in sine atrage de partea ta oameni sanatosi si declanseaza respectul celorlalti. In timp ce adormi, in fiecare seara cere ingerilor tai sa te ajute in intarirea increderii de sine. Te vei trezi simtind iubire si compasiune fata de tine si fata de ceilalti.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Ai incredere in planurile si in ideile tale / Acordeaza-te la propria intuitie fiindca esti pe calea cea buna / Ai incredere in persoana careia ii duci grija / Ai incredere ca esti pe drumul bun / Nevoile tale financiare vor fi implinite acum si in viitor.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa imi dai curajul si taria ta. Ajuta-ma sa imi dau seama ca sunt una cu tot ce este divin : intelepciune, tarie, iubire, creativitate, abundenta si sanatate. Permite-mi sa ma simt plin de incredere si liniste in toate privintele.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Dumnezeu se ocupa de problemele noastre.

Acest mesaj iti aduce mesajul linistitor ca Dumnezeu se ocupa de asta, ingrijindu-se de toate amanuntele. Lasa toate grijile in seama Lui si inceteaza sa mai inoti impotriva curentului. Exista un curs natural pe care il are aceasta situatie si este important sa ai incredere ca lucrurile merg in directia buna pentru ca asa este.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : cere ajutor si permite sa il primesti atunci cand iti este oferit / Dumnezeu ti-a auzit rugaciunile si ti-a raspuns la ele / o rezolvare miraculoasa este deja in curs / bucura-te de viata, caci Dumnezeu are grija de orice problema ar aparea.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule, te rog sa ma ajuti sa scap de aceasta situatie lasand-o cu credinta si incredere in seama intelepciunii Tale divine si a iubirii Tale nesfarsite, pentru a rezolva si a vindeca orice si pe oricine este implicat.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Foloseste-ti imaginatia si vei vedea raspunsul

Ingerii te calauzesc si iti raspund la rugaciuni si totusi mesajele or s-ar putea sa ti se para neobisnuite si neasteptate, deci trebuie sa iti folosesti imaginatia pentru a le intelege. Sa renuntam la preconceptii sau la vechile credinte despre ceea ce se va intampla ori s-ar putea intampla. Ingerii au resurse nelimitate si au orchestrat o solutie pe care o puteti vedea daca credeti ca totul este posibil.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : ia loc cu creion si hartie si incepe sa scrii tot ce simti si gandesti / continua ideea, indiferent cat de indepartate par solutiile / ideile sunt raspunsurile la rugaciunile tale / esti pe deplin sprijinit pe masura ce iti urmezi visele / fa o lista cu ceea ce crezi ca nu s-ar putea sau nu ar trebui sa se intample, apoi arde lista pentru a-ti deschide mintea catre toate posibilitatile / sa stii ca meriti sa primesti calauzire si daruri din ceruri.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule, iti multumesc ca mi-ai daruit intelepciune si creativitate sa vad miracolele in moduri noi si neasteptate. Accept si apreciez cu recunostinta si gratie ajutorul dat mie in aceasta situatie (gandeste-te exact la situatie).

